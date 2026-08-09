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Wohnungen in Essen, Deutschland

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6 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 zimmer in Essen, Deutschland
Wohnung 1 zimmer
Essen, Deutschland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 21 m²
Stockwerk 2
Hier sind die wichtigsten Details zu der angebotenen Wohnung zusammengefasst: **Objektbes…
$68,641
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Wohnung 2 zimmer in Essen, Deutschland
Wohnung 2 zimmer
Essen, Deutschland
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 1
✨ Achtung der zukünftigen Eigentümer! ✨ Gemütliche 2,5-Zimmer-Wohnung zum Verkauf mit Bal…
$141,682
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Wohnung 2 zimmer in Essen, Deutschland
Wohnung 2 zimmer
Essen, Deutschland
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 1
✨ Achtung der zukünftigen Eigentümer! ✨ Gemütliche 2,5-Zimmer-Wohnung zum Verkauf mit Bal…
$141,456
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 1 zimmer in Essen, Deutschland
Wohnung 1 zimmer
Essen, Deutschland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 17 m²
Zum Verkauf eine kleine, komfortable Wohnung in der Stadt Essen.Fläche 17m2, ein Zimmer, Dus…
$56,582
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Wohnung 3 zimmer in Essen, Deutschland
Wohnung 3 zimmer
Essen, Deutschland
Zimmer 3
Fläche 72 m²
Stockwerk 2/4
Wohnung in 45326 Essen zum Verkauf. Wohnfläche: 72 m2. 3 Zimmer. Etage 2 vom Erdges…
$96,748
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Wohnung 2 zimmer in Essen, Deutschland
Wohnung 2 zimmer
Essen, Deutschland
Zimmer 2
Fläche 52 m²
Stockwerk 2/5
Wohnung zum Verkauf in Essen, im Raum Altendorf. Adresse: Niederfeldstr.46, Essen. Das…
$100,264
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Immobilienangaben in Essen, Deutschland

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