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Wohnungen in München, Deutschland

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1 Zimmer
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2 Zimmer
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38 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in München, Deutschland
Wohnung 1 Schlafzimmer
München, Deutschland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Stockwerk 1/6
Miete pro Jahr: 15,120 Euro (quartal vermietet).Im Jahr 2022 wurde die Wohnung repariert.Es …
$600,841
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Condo 3 zimmer in München, Deutschland
Condo 3 zimmer
München, Deutschland
Zimmer 3
Fläche 82 m²
Etagenzahl 5
3-Zimmer-Wohnung im ersten Stock eines Apartmenthauses im Zentrum von München. Helles Wohnzi…
$1,01M
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Studio 1 zimmer in München, Deutschland
Studio 1 zimmer
München, Deutschland
Zimmer 1
Fläche 42 m²
Etagenzahl 4
1 Schlafzimmer Wohnung in gutem Zustand im Zentrum von München. Individuelle Sanitäranlagen …
$501,524
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Wohnung 1 zimmer in München, Deutschland
Wohnung 1 zimmer
München, Deutschland
Zimmer 1
Fläche 32 m²
$435,612
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Wohnung 3 zimmer in München, Deutschland
Wohnung 3 zimmer
München, Deutschland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Stockwerk 2
$1,31M
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Wohnung 3 zimmer in München, Deutschland
Wohnung 3 zimmer
München, Deutschland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 77 m²
Stockwerk 4
Furnishing - Fully furnished apartment (optional) - High-quality interior design with atten…
$1,26M
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Wohnung 2 zimmer in München, Deutschland
Wohnung 2 zimmer
München, Deutschland
Zimmer 2
Fläche 55 m²
Stockwerk 1
ETW Nr. 107,      1-Zimmer, ca. 45 qm Wohnfläche ,  3. OG  EUR 579.000,-- ETW Nr. 1,     2,…
$705,139
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Studio 1 zimmer in München, Deutschland
Studio 1 zimmer
München, Deutschland
Zimmer 1
Fläche 59 m²
Etagenzahl 3
1-Zimmer-Attic-Wohnung mit Dachterrasse befindet sich im 3. Stock in einem Haus im Bezirk Mü…
$664,811
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Wohnung 3 Schlafzimmer in München, Deutschland
Wohnung 3 Schlafzimmer
München, Deutschland
Schlafräume 3
Fläche 100 m²
Etagenzahl 6
3-Zimmer-Wohnung mit Balkon in einem neuen Haus in München - Pasing Bezirk. In der Wohnung: …
$1,50M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in München, Deutschland
Wohnung 1 Schlafzimmer
München, Deutschland
Schlafräume 1
Fläche 46 m²
Etagenzahl 5
Diese geräumige Wohnung von ca. 46 m2 befindet sich im 5. Stock eines gepflegten Hauses, das…
$580,956
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Condo 2 zimmer in München, Deutschland
Condo 2 zimmer
München, Deutschland
Zimmer 2
Fläche 59 m²
Etagenzahl 5
Eine komfortable 2-Zimmer-Wohnung in gutem Zustand in München. Die Wohnung befindet sich im …
$550,540
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Wohnung 4 zimmer in München, Deutschland
Wohnung 4 zimmer
München, Deutschland
Zimmer 4
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 125 m²
Zu Ihrer Aufmerksamkeit ist eine Wohnung mit Aussichtsterrasse und Wintergarten Wohnfläche:…
$1,09M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in München, Deutschland
Wohnung 1 Schlafzimmer
München, Deutschland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Stockwerk 6/6
Geräumige 1-Zimmer-Wohnung in München auf der Straße Landsberg Straße. 6 Etage eines 1974 ge…
$338,963
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Wohnung 3 Schlafzimmer in München, Deutschland
Wohnung 3 Schlafzimmer
München, Deutschland
Schlafräume 3
Fläche 85 m²
Etagenzahl 5
3-Zimmer-Wohnung in München mit zwei Balkonen und hellen Zimmern.In der Wohnung: Exklusives …
$958,577
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Wohnung 3 zimmer in München, Deutschland
Wohnung 3 zimmer
München, Deutschland
Zimmer 3
Fläche 82 m²
Etagenzahl 4
Die perfekte Kombination aus Komfort und Lebensqualität: eine 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon un…
$960,746
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Condo 3 zimmer in München, Deutschland
Condo 3 zimmer
München, Deutschland
Zimmer 3
Fläche 99 m²
Etagenzahl 5
Geräumige 3-Zimmer-Wohnung in der zentralen prestigeträchtigen Gegend von München mit großen…
$1,40M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in München, Deutschland
Wohnung 3 Schlafzimmer
München, Deutschland
Schlafräume 3
Fläche 140 m²
Etagenzahl 5
2-Level-Wohnung in München mit Küche ausgestattet. Im unteren Stock der Wohnung befinden sic…
$1,98M
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Wohnung 7 zimmer in München, Deutschland
Wohnung 7 zimmer
München, Deutschland
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 207 m²
Buying real estate is something special. With its own real estate, set the course for the fu…
$2,47M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in München, Deutschland
Wohnung 3 Schlafzimmer
München, Deutschland
Schlafräume 3
Fläche 82 m²
Etagenzahl 4
Die perfekte Kombination aus Komfort und Lebensqualität: eine 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon un…
$1,03M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in München, Deutschland
Wohnung 3 Schlafzimmer
München, Deutschland
Schlafräume 3
Fläche 99 m²
Etagenzahl 5
Geräumige 3-Zimmer-Wohnung in der zentralen prestigeträchtigen Gegend von München mit großen…
$1,51M
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Studio 1 zimmer in München, Deutschland
Studio 1 zimmer
München, Deutschland
Zimmer 1
Fläche 34 m²
Etagenzahl 5
Kompakte 1-Zimmer-Wohnung mit einem Balkon in München in unmittelbarer Nähe zum englischen G…
$377,714
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Studio 1 zimmer in München, Deutschland
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Zimmer 1
Fläche 42 m²
Etagenzahl 6
Die Wohnung befindet sich im ersten Stock einer kleinen Wohnanlage von 20 Wohnungen. Die let…
$377,822
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Studio 1 Schlafzimmer in München, Deutschland
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München, Deutschland
Schlafräume 1
Fläche 42 m²
Etagenzahl 6
Die Wohnung befindet sich im ersten Stock einer kleinen Wohnanlage von 20 Wohnungen. Die let…
$406,669
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Wohnung 1 zimmer in München, Deutschland
Wohnung 1 zimmer
München, Deutschland
Zimmer 1
Fläche 46 m²
Etagenzahl 5
Diese geräumige Wohnung von ca. 46 m2 befindet sich im 5. Stock eines gepflegten Hauses, das…
$539,745
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Wohnung 2 zimmer in München, Deutschland
Wohnung 2 zimmer
München, Deutschland
Zimmer 2
Fläche 48 m²
Etagenzahl 4
Das helle und komfortabel gestaltete 2-Zimmer-Apartment befindet sich im 3. Stock eines gepf…
$507,361
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Condo 2 zimmer in München, Deutschland
Condo 2 zimmer
München, Deutschland
Zimmer 2
Fläche 57 m²
Etagenzahl 6
Diese ruhige und geräumige 2-Zimmer-Wohnung mit einem Balkon befindet sich nur wenige Minute…
$669,284
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Wohnung 1 zimmer in München, Deutschland
Wohnung 1 zimmer
München, Deutschland
Zimmer 1
Fläche 38 m²
Stockwerk 1
Wohnungsfläche 38,1 m2 Etage 1 (EG) Hausgeld: 160 Euro 1 Parkplatz vermietet ab 2020
$326,611
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Wohnung 3 Schlafzimmer in München, Deutschland
Wohnung 3 Schlafzimmer
München, Deutschland
Schlafräume 3
Fläche 85 m²
Etagenzahl 4
Moderne Wohnung im 4. Stock mit einer Terrasse nach Südwesten, befindet sich in einem kleine…
$708,766
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Wohnung 3 zimmer in München, Deutschland
Wohnung 3 zimmer
München, Deutschland
Zimmer 3
Fläche 140 m²
Etagenzahl 5
2-Level-Wohnung in München mit Küche ausgestattet. Im unteren Stock der Wohnung befinden si…
$1,84M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in München, Deutschland
Wohnung 2 Schlafzimmer
München, Deutschland
Schlafräume 2
Fläche 57 m²
Etagenzahl 6
Diese ruhige und geräumige 2-Zimmer-Wohnung mit einem Balkon befindet sich nur wenige Minute…
$720,385
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