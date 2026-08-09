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Wohnungen in Düsseldorf, Deutschland

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34 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Düsseldorf, Deutschland
Wohnung 2 zimmer
Düsseldorf, Deutschland
Zimmer 2
Fläche 82 m²
Stockwerk 4
Year of construction 2021  green certificate for energy efficiencyThe most important things …
$796,039
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Düsseldorf, Deutschland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Düsseldorf, Deutschland
Schlafräume 3
Fläche 71 m²
Etagenzahl 4
Das Apartment befindet sich im 3. Stock in einem der zentralen Bezirke Düsseldorf - Flingern…
$891,767
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Wohnung 3 zimmer in Düsseldorf, Deutschland
Wohnung 3 zimmer
Düsseldorf, Deutschland
Zimmer 3
Fläche 129 m²
Stockwerk 4
the house is well maintained the apartment is in excellent condition  the house has centra…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 3 zimmer in Düsseldorf, Deutschland
Wohnung 3 zimmer
Düsseldorf, Deutschland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Stockwerk 2/5
New apartment in which no one lived. Düsseldorf Grafenthal (Hohenzollernallee 25) 98 square…
$867,090
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Wohnung 4 zimmer in Düsseldorf, Deutschland
Wohnung 4 zimmer
Düsseldorf, Deutschland
Zimmer 4
Fläche 97 m²
Stockwerk 5
Full description: The house is planned to be built in 2023. The apartment is located on two…
$1,04M
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Wohnung 3 zimmer in Düsseldorf, Deutschland
Wohnung 3 zimmer
Düsseldorf, Deutschland
Zimmer 3
Fläche 82 m²
Stockwerk 3
apartment of 82.26 m2 in the center of Düsseldorf the house was rebuilt and thoroughly reno…
$778,325
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Wohnung 3 zimmer in Düsseldorf, Deutschland
Wohnung 3 zimmer
Düsseldorf, Deutschland
Zimmer 3
Fläche 82 m²
Stockwerk 1
The house is planned to be built in 2023. LOCATIONFlingern Nord, one of the most popular re…
$749,283
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Wohnung 3 zimmer in Düsseldorf, Deutschland
Wohnung 3 zimmer
Düsseldorf, Deutschland
Zimmer 3
Fläche 95 m²
Stockwerk 2
year of construction 2024 apartment on the 2nd floor (1 OG) the house has an elevator 3 r…
$916,665
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Düsseldorf, Deutschland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Düsseldorf, Deutschland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Stockwerk 1
Mögliche Erträge pro Monat - 1,700,00 € Mögliche Erträge pro Jahr - 20,400,00 € Mögliche Aus…
$600,663
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Düsseldorf, Deutschland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Düsseldorf, Deutschland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Stockwerk 2
Miete (ohne Heizung) - 550 Euro pro MonatNutzungen + Heizung - 200 Euro pro MonatGasheizungWaren
$209,940
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Wohnung 4 zimmer in Düsseldorf, Deutschland
Wohnung 4 zimmer
Düsseldorf, Deutschland
Zimmer 4
Fläche 81 m²
Stockwerk 2
Full description:The property is ready for occupancy on 02/01/2022!  A new well-maintained …
$686,022
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Wohnung 3 zimmer in Düsseldorf, Deutschland
Wohnung 3 zimmer
Düsseldorf, Deutschland
Zimmer 3
Fläche 83 m²
Stockwerk 3
Full description:3-room apartment with a balcony. Commission for the Buyer +7.14% of the co…
$579,837
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Wohnung 2 zimmer in Düsseldorf, Deutschland
Wohnung 2 zimmer
Düsseldorf, Deutschland
Zimmer 2
Fläche 96 m²
Stockwerk 4
apartment area 96 m2 2 rooms floor 4 (3 OG) Apartment cost 750,000 Euro Consulting and s…
$871,498
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Wohnung 3 zimmer in Düsseldorf, Deutschland
Wohnung 3 zimmer
Düsseldorf, Deutschland
Zimmer 3
Fläche 76 m²
Stockwerk 2
Hausgeld: 340 euro. Commission for the Buyer +3.57% to the cost of the property.Details on …
$535,534
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Wohnung 3 zimmer in Düsseldorf, Deutschland
Wohnung 3 zimmer
Düsseldorf, Deutschland
Zimmer 3
Fläche 73 m²
Stockwerk 2
The house is planned to be built in 2023. The house has an elevator. There is a loggia. L…
$720,438
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Wohnung 4 zimmer in Düsseldorf, Deutschland
Wohnung 4 zimmer
Düsseldorf, Deutschland
Zimmer 4
Fläche 222 m²
Stockwerk 2
Commission for the buyer + 5.95% of the cost of the property.Details on request.   Informati…
$2,09M
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Wohnung 3 zimmer in Düsseldorf, Deutschland
Wohnung 3 zimmer
Düsseldorf, Deutschland
Zimmer 3
Fläche 95 m²
Stockwerk 2
Full description:year of construction 2024 apartment on the 2nd floor (1 OG) the house has…
$916,665
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Wohnung 4 zimmer in Düsseldorf, Deutschland
Wohnung 4 zimmer
Düsseldorf, Deutschland
Zimmer 4
Fläche 81 m²
Stockwerk 2
The property is ready for occupancy on 02/01/2022!  A new well-maintained building disguised…
$685,834
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Wohnung 3 zimmer in Düsseldorf, Deutschland
Wohnung 3 zimmer
Düsseldorf, Deutschland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Stockwerk 3
Full description:Apartment in Germany exclusive location in the very center of the city in …
$912,168
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Wohnung 2 zimmer in Düsseldorf, Deutschland
Wohnung 2 zimmer
Düsseldorf, Deutschland
Zimmer 2
Fläche 60 m²
Stockwerk 5
40219 Düsseldorf (Unterbilk),  Built in 2002 There is a parking space in the underground gar…
$495,456
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Wohnung 3 zimmer in Düsseldorf, Deutschland
Wohnung 3 zimmer
Düsseldorf, Deutschland
Zimmer 3
Fläche 73 m²
Stockwerk 2
The house is planned to be built in 2023. The house has an elevator. There is a loggia. L…
$720,241
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Wohnung 2 zimmer in Düsseldorf, Deutschland
Wohnung 2 zimmer
Düsseldorf, Deutschland
Zimmer 2
Fläche 83 m²
Stockwerk 2/2
furnished apartment for sale 2 rooms Exclusive apartment in a sought-after area of Düsseld…
$685,391
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Wohnung 3 zimmer in Düsseldorf, Deutschland
Wohnung 3 zimmer
Düsseldorf, Deutschland
Zimmer 3
Fläche 82 m²
Stockwerk 1
The house is planned to be built in 2023. LOCATIONFlingern Nord, one of the most popular re…
$749,488
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Wohnung 2 zimmer in Düsseldorf, Deutschland
Wohnung 2 zimmer
Düsseldorf, Deutschland
Zimmer 2
Fläche 74 m²
Hausgeld: 246 euro Commission for the Buyer +5.95% on the cost of the property.Details
$487,905
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Wohnung 2 zimmer in Düsseldorf, Deutschland
Wohnung 2 zimmer
Düsseldorf, Deutschland
Zimmer 2
Fläche 50 m²
Stockwerk 4
the house is planned to be built in 2023. LOCATION   Flingern Nord, one of the most popular…
$493,714
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Wohnung 3 zimmer in Düsseldorf, Deutschland
Wohnung 3 zimmer
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Zimmer 3
Fläche 71 m²
Etagenzahl 4
Das Apartment befindet sich im 3. Stock in einem der zentralen Bezirke Düsseldorf - Flingern…
$828,509
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Wohnung 1 zimmer in Düsseldorf, Deutschland
Wohnung 1 zimmer
Düsseldorf, Deutschland
Zimmer 1
Fläche 34 m²
Stockwerk 5/5
Zum Verkauf die Wohnung mit Einbauküche in 40227 Düsseldorf Die Fläche der Wohnung beträg…
$130,779
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Wohnung 1 zimmer in Düsseldorf, Deutschland
Wohnung 1 zimmer
Düsseldorf, Deutschland
Zimmer 1
Fläche 26 m²
Stockwerk 3/3
Wohnung zum Verkauf in 40599 Düsseldorf mit einer Fläche von 25,69 m2. Die Wohnung befind…
$138,407
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Wohnung 3 zimmer in Düsseldorf, Deutschland
Wohnung 3 zimmer
Düsseldorf, Deutschland
Zimmer 3
Fläche 75 m²
Stockwerk 5/5
3-Zimmer-sanierte Wohnung im Herzen von Düsseldorf in Pempelfort Die Wohnung befindet sic…
$376,140
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Condo 4 zimmer in Düsseldorf, Deutschland
Condo 4 zimmer
Düsseldorf, Deutschland
Zimmer 4
Fläche 133 m²
Etagenzahl 4
4-Zimmer-Wohnung im Zentrum von Düsseldorf. Moderne hochwertige Ausstattung von bekannten M…
$993,757
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