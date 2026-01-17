Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen mit Terrasse in Deutschland

München
39
Frankfurt am Main
21
Düsseldorf
54
Stuttgart
5
3 immobilienobjekte total found
Wohnung 7 zimmer in Duisburg, Deutschland
Wohnung 7 zimmer
Duisburg, Deutschland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 158 m²
Stockwerk 5
Wir warten auf alle Käufer im Büro des Unternehmens. Melden Sie sich für eine Kauf- / Verkau…
$407,313
Wohnung 2 zimmer in Damp, Deutschland
Wohnung 2 zimmer
Damp, Deutschland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Etagenzahl 5
Direkte Lage an der Ostseeküste mit Strand, Yachthafen und Wassersport🚗 Gute Zugänglichkeit …
Preis auf Anfrage
Wohnung 5 zimmer in Solingen, Deutschland
Wohnung 5 zimmer
Solingen, Deutschland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
Stockwerk 1
Wir warten auf alle Käufer im Büro des Unternehmens. Melden Sie sich für eine Kauf- / Verkau…
$858,848
