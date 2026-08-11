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Wohnungen in Berlin, Deutschland

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1 Zimmer
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58 immobilienobjekte total found
Wohnung 5 zimmer in Berlin, Deutschland
Wohnung 5 zimmer
Berlin, Deutschland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 172 m²
Ferienwohnung 172.14 m2Gesamtzimmer - 5Schlafzimmer - 4Badezimmer - 2Unterkunft - sofort nac…
$1,50M
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Wohnung 4 zimmer in Berlin, Deutschland
Wohnung 4 zimmer
Berlin, Deutschland
Zimmer 4
Fläche 120 m²
Stockwerk 6
Apartment in a new building in the center of Berlin! apartment area WE 5.2 = 119.68 m2 has …
$1,72M
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Wohnung 2 zimmer in Berlin, Deutschland
Wohnung 2 zimmer
Berlin, Deutschland
Zimmer 2
Fläche 70 m²
Stockwerk 5
10405 Berlin, very central the house is well maintained gas central heating there is an e…
$677,259
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Wohnung 2 zimmer in Berlin, Deutschland
Wohnung 2 zimmer
Berlin, Deutschland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Stockwerk 4/9
Geräumige 2-Zimmer-Wohnung in Berlin - Komfort und InvestitionspotenzialWir bieten zum Verka…
$392,121
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Wohnung 2 zimmer in Berlin, Deutschland
Wohnung 2 zimmer
Berlin, Deutschland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
Stockwerk 5/6
Wir bieten eine geräumige Zwei-Zimmer-Wohnung in einem der attraktiven Bereiche Berlins - ei…
$832,378
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Studio 1 zimmer in Berlin, Deutschland
Studio 1 zimmer
Berlin, Deutschland
Zimmer 1
Fläche 45 m²
Etagenzahl 4
Ein gut gepflegtes altes Gebäude mit Aufzug in der Berliner Gegend - Friedrichshain-Kreuzber…
$269,873
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Wohnung 1 zimmer in Berlin, Deutschland
Wohnung 1 zimmer
Berlin, Deutschland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 4/4
Gemütliche 1-Zimmer-Wohnung in Berlin ist ein großartiger Einstieg in den deutschen MarktWir…
$161,865
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Wohnung 4 zimmer in Berlin, Deutschland
Wohnung 4 zimmer
Berlin, Deutschland
Zimmer 4
Fläche 108 m²
Stockwerk 5
apartment area 108 m2 there is a parking space in the underground garage 4 rooms (3 bedroo…
$1,17M
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Condo 1 zimmer in Berlin, Deutschland
Condo 1 zimmer
Berlin, Deutschland
Zimmer 1
Fläche 51 m²
Etagenzahl 4
1-Zimmer-Wohnung im ersten Stock mit einem Garten in Berlin. Ausrüstung: Die Wohnung wurde…
$356,232
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Studio 1 zimmer in Berlin, Deutschland
Studio 1 zimmer
Berlin, Deutschland
Zimmer 1
Fläche 42 m²
Etagenzahl 4
1-Zimmer-Wohnung in einem 4-stöckigen Haus mit einer hellen Fassade, eleganten Balkonen und …
$291,462
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Berlin, Deutschland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Berlin, Deutschland
Schlafräume 2
Fläche 60 m²
Etagenzahl 5
Zwei-Zimmer-Wohnung mit Loggia in Berlin, derzeit vermietet.Die Wohnung und das Haus wurden …
$360,192
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Studio 1 Schlafzimmer in Berlin, Deutschland
Studio 1 Schlafzimmer
Berlin, Deutschland
Schlafräume 1
Fläche 65 m²
Etagenzahl 2
Das klassische Gebäude der Jahrhundertwende besticht durch typische Details des alten Gebäud…
$435,717
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Studio 1 Schlafzimmer in Berlin, Deutschland
Studio 1 Schlafzimmer
Berlin, Deutschland
Schlafräume 1
Fläche 41 m²
Etagenzahl 4
1-Zimmer-Wohnung mit hohen Decken befindet sich in einem schönen alten Gebäude mit 20 Wohnun…
$348,573
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Wohnung 4 zimmer in Berlin, Deutschland
Wohnung 4 zimmer
Berlin, Deutschland
Zimmer 4
Fläche 120 m²
Etagenzahl 5
Geräumige 4-Zimmer-Wohnung mit Balkon im Innenhof in Berlin-Spandau. Der majestätische Blic…
$653,092
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Berlin, Deutschland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Berlin, Deutschland
Schlafräume 3
Fläche 98 m²
Etagenzahl 3
Große 3-Zimmer-Wohnung in einer grünen Gegend von Berlin ist ideal für Familien.Ausrüstung:-…
$646,880
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Studio 1 Schlafzimmer in Berlin, Deutschland
Studio 1 Schlafzimmer
Berlin, Deutschland
Schlafräume 1
Fläche 42 m²
Etagenzahl 4
1-Zimmer-Wohnung in einem 4-stöckigen Haus mit einer hellen Fassade, eleganten Balkonen und …
$313,716
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Wohnung 2 zimmer in Berlin, Deutschland
Wohnung 2 zimmer
Berlin, Deutschland
Zimmer 2
Fläche 59 m²
Etagenzahl 2
2-Zimmer-Wohnung mit Balkon im Berliner Stadtteil Adlershof. Offenes Wohn-/Esszimmer mit rau…
$464,181
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Condo 2 zimmer in Berlin, Deutschland
Condo 2 zimmer
Berlin, Deutschland
Zimmer 2
Fläche 56 m²
Etagenzahl 3
Die vorgeschlagene Wohnung befindet sich im zweiten Stock eines extra großen gepflegten Wohn…
$464,181
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Condo 3 zimmer in Berlin, Deutschland
Condo 3 zimmer
Berlin, Deutschland
Zimmer 3
Fläche 100 m²
Etagenzahl 3
Diese schöne Wohnung befindet sich in einem gepflegten Apartmenthaus mit einem Tiefgaragengr…
$593,720
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Berlin, Deutschland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Berlin, Deutschland
Schlafräume 2
Fläche 72 m²
Etagenzahl 5
Das Apartment verfügt über 2 Zimmer mit Naturholzparkett, eine Terrasse mit einem grünen Gar…
$534,479
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Berlin, Deutschland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Berlin, Deutschland
Schlafräume 3
Fläche 88 m²
Etagenzahl 5
3-Zimmer-Wohnung in einem neuen Wohnkomplex. Helle Zimmer, geräumige Zimmer, schöne Aussicht…
$1,14M
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Condo 4 zimmer in Berlin, Deutschland
Condo 4 zimmer
Berlin, Deutschland
Zimmer 4
Fläche 100 m²
Etagenzahl 5
4-Zimmer-Wohnung von ca. 100 m2 befindet sich im Zentrum von Berlin. Es befindet sich im 4. …
$717,861
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Berlin, Deutschland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Berlin, Deutschland
Schlafräume 2
Fläche 65 m²
Etagenzahl 5
Das Gebäude wurde 1998 gebaut und 2018 komplett modernisiert. Das Apartment mit einer Terras…
$580,956
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Condo 3 zimmer in Berlin, Deutschland
Condo 3 zimmer
Berlin, Deutschland
Zimmer 3
Fläche 98 m²
Etagenzahl 3
Große 3-Zimmer-Wohnung in einer grünen Gegend von Berlin ist ideal für Familien. Ausrüstung…
$600,993
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Wohnung 2 zimmer in Berlin, Deutschland
Wohnung 2 zimmer
Berlin, Deutschland
Zimmer 2
Fläche 79 m²
Stockwerk 2/5
Wohnung zum Verkauf in 10963 Berlin in einem historischen Gebäude. Das Haus wird in den J…
$677,052
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Wohnung 2 zimmer in Berlin, Deutschland
Wohnung 2 zimmer
Berlin, Deutschland
Zimmer 2
Fläche 72 m²
Etagenzahl 5
Das Apartment verfügt über 2 Zimmer mit Naturholzparkett, eine Terrasse mit einem grünen Gar…
$496,566
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Wohnung 4 zimmer in Berlin, Deutschland
Wohnung 4 zimmer
Berlin, Deutschland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 2/5
Luxuswohnung nur einen Steinwurf von Kudama entfernt! Wir bieten zum Verkauf eine stilvol…
$1,79M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Berlin, Deutschland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Berlin, Deutschland
Schlafräume 1
Fläche 51 m²
Etagenzahl 4
1-Zimmer-Wohnung im ersten Stock mit einem Garten in Berlin.Ausrüstung:Die Wohnung wurde 202…
$383,431
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Studio 1 zimmer in Berlin, Deutschland
Studio 1 zimmer
Berlin, Deutschland
Zimmer 1
Fläche 27 m²
Etagenzahl 11
1-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in der Nähe des Ufers der Spree. Dieser einzigartige Komplex be…
$329,245
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Studio 1 zimmer in Berlin, Deutschland
Studio 1 zimmer
Berlin, Deutschland
Zimmer 1
Fläche 41 m²
Etagenzahl 4
1-Zimmer-Wohnung mit hohen Decken befindet sich in einem schönen alten Gebäude mit 20 Wohnun…
$323,847
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