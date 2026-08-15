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Wohnungen in Baden-Baden, Deutschland

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7 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Baden-Baden, Deutschland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Baden-Baden, Deutschland
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
Etagenzahl 4
Die vorgeschlagene renovierte und gepflegte 4-Zimmer-Wohnung befindet sich im 1. Stock eines…
$1,14M
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Wohnung 4 zimmer in Mauergasschen, Deutschland
Wohnung 4 zimmer
Mauergasschen, Deutschland
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 2/4
Exquisite Wohnung nach RenovierungDie Bezahlung ist in Rubel möglich.Diese gemütliche Wohnun…
$850,981
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Baden-Baden, Deutschland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Baden-Baden, Deutschland
Schlafräume 2
Fläche 70 m²
Etagenzahl 4
Angebot für den Kauf helle und gemütliche 2-Zimmer-Wohnung mit einer Fläche von ca. 70 m2 un…
$464,764
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Wohnung 3 zimmer in Baden-Baden, Deutschland
Wohnung 3 zimmer
Baden-Baden, Deutschland
Zimmer 3
Fläche 150 m²
Etagenzahl 4
Die vorgeschlagene renovierte und gepflegte 4-Zimmer-Wohnung befindet sich im 1. Stock eines…
$1,06M
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ESTATE-SERVICE24
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English, Русский, Deutsch
Wohnung 5 zimmer in Baden-Baden, Deutschland
Wohnung 5 zimmer
Baden-Baden, Deutschland
Zimmer 5
Fläche 183 m²
Etagenzahl 4
Die Wohnung mit hochwertiger Ausstattung (Luxuskategorie) befindet sich in einem gepflegten …
$1,30M
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Baden-Baden, Deutschland
Wohnung 5 Schlafzimmer
Baden-Baden, Deutschland
Schlafräume 5
Fläche 183 m²
Etagenzahl 4
Die Wohnung mit hochwertiger Ausstattung (Luxuskategorie) befindet sich in einem gepflegten …
$1,39M
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TekceTekce
Wohnung 2 zimmer in Baden-Baden, Deutschland
Wohnung 2 zimmer
Baden-Baden, Deutschland
Zimmer 2
Fläche 70 m²
Etagenzahl 4
Angebot für den Kauf helle und gemütliche 2-Zimmer-Wohnung mit einer Fläche von ca. 70 m2 un…
$431,796
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