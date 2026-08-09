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Wohnungen in Hessen, Deutschland

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Frankfurt am Main
20
Wiesbaden
4
34 immobilienobjekte total found
Penthouse 4 zimmer in Frankfurt am Main, Deutschland
Penthouse 4 zimmer
Frankfurt am Main, Deutschland
Zimmer 4
Fläche 150 m²
Etagenzahl 6
4-Zimmer-Penthouse in einem neuen Gebäude, bereit zu bewegen. Exklusives Penthouse mit eine…
$2,14M
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Wohnung 2 zimmer in Frankfurt am Main, Deutschland
Wohnung 2 zimmer
Frankfurt am Main, Deutschland
Zimmer 2
Fläche 63 m²
Stockwerk 3
the object was sanitized at the end of 2019 floor gas heating Hausgeld: 249 euro
$784,418
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Penthouse 5 zimmer in Frankfurt am Main, Deutschland
Penthouse 5 zimmer
Frankfurt am Main, Deutschland
Zimmer 5
Fläche 220 m²
Stilvolles Penthouse im Zentrum der Stadt Ostende mit herrlichem Blick auf die Wolkenkratzer…
$3,57M
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TekceTekce
Wohnung 3 zimmer in Frankfurt am Main, Deutschland
Wohnung 3 zimmer
Frankfurt am Main, Deutschland
Zimmer 3
Fläche 83 m²
Stockwerk 3
Very good and advantageous location of the house in the city center! metro station 2 minutes…
$711,528
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Wohnung 3 zimmer in Wiesbaden, Deutschland
Wohnung 3 zimmer
Wiesbaden, Deutschland
Zimmer 3
Fläche 80 m²
Etagenzahl 3
Apartments in Stadtvillen im Zentrum der aristokratischen Stadt Wiesbaden. Das elegante Pr…
$922,004
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Wohnung 2 zimmer in Frankfurt am Main, Deutschland
Wohnung 2 zimmer
Frankfurt am Main, Deutschland
Zimmer 2
Fläche 51 m²
Stockwerk 39/40
Full description: Spacious  2-room apartment with balcony  in a modern building with an ele…
$912,168
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Wohnung 2 zimmer in Frankfurt am Main, Deutschland
Wohnung 2 zimmer
Frankfurt am Main, Deutschland
Zimmer 2
Fläche 57 m²
Stockwerk 31/40
Spacious  2-room apartment with balcony  in a modern building with an elevator on the 31st …
$916,897
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Sulzbach (Taunus), Deutschland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Sulzbach (Taunus), Deutschland
Schlafräume 3
Fläche 80 m²
Etagenzahl 4
3-Zimmer-Wohnung im 3. Stock mit einer Terrasse im nächsten Vorort Frankfurt am Main - die S…
$627,432
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Frankfurt am Main, Deutschland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Frankfurt am Main, Deutschland
Schlafräume 2
Fläche 59 m²
Etagenzahl 6
2-Zimmer-Wohnung mit Einbauküche und Balkon in der Nähe des Frankfurter Ausstellungskomplexe…
$575,146
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Condo 3 zimmer in Darmstadt, Deutschland
Condo 3 zimmer
Darmstadt, Deutschland
Zimmer 3
Fläche 100 m²
Etagenzahl 5
Das Designkonzept des Projekts zeichnet sich durch einen durchdachten Grünbereich mit einem …
$680,079
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Frankfurt am Main, Deutschland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Frankfurt am Main, Deutschland
Schlafräume 2
Fläche 64 m²
Etagenzahl 5
2-Zimmer-Wohnung mit Loggia im 3. Stock des Zentrums von Frankfurt am Main.Die Architektur d…
$698,262
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Penthouse in Frankfurt am Main, Deutschland
Penthouse
Frankfurt am Main, Deutschland
Schlafräume 4
Fläche 150 m²
Etagenzahl 6
4-Zimmer-Penthouse in einem neuen Gebäude, bereit zu bewegen.Exklusives Penthouse mit einer …
$2,16M
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Wohnung 2 zimmer in Frankfurt am Main, Deutschland
Wohnung 2 zimmer
Frankfurt am Main, Deutschland
Zimmer 2
Fläche 64 m²
Etagenzahl 5
2-Zimmer-Wohnung mit Loggia im 3. Stock des Zentrums von Frankfurt am Main. Die Architektu…
$648,731
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Condo 3 zimmer in Offenbach am Main, Deutschland
Condo 3 zimmer
Offenbach am Main, Deutschland
Zimmer 3
Fläche 100 m²
Etagenzahl 4
Stilvolle, moderne Architektur, Erdgeschoss mit Garten und geräumige Terrassen und Loggias, …
$545,143
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Frankfurt am Main, Deutschland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Frankfurt am Main, Deutschland
Schlafräume 3
Fläche 67 m²
Etagenzahl 4
3-Zimmer-Wohnung mit hochwertiger Ausstattung im modernen Stadtteil Frankfurt - European Qua…
$778,480
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Wohnung 4 zimmer in Bad Homburg vor der Höhe, Deutschland
Wohnung 4 zimmer
Bad Homburg vor der Höhe, Deutschland
Zimmer 4
Fläche 165 m²
Etagenzahl 3
Geräumige 4-Zimmer-Wohnung in einem neuen Projekt im Vorort Frankfurt am Main - Bad Homburg.…
$1,13M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Neu Isenburg, Deutschland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Neu Isenburg, Deutschland
Schlafräume 3
Fläche 68 m²
Etagenzahl 6
Der Wohnkomplex, bestehend aus mehreren Hochhäusern und einem Garten, bietet seinen Bewohner…
$790,100
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Wohnung 3 zimmer in Sulzbach (Taunus), Deutschland
Wohnung 3 zimmer
Sulzbach (Taunus), Deutschland
Zimmer 3
Fläche 80 m²
Etagenzahl 4
3-Zimmer-Wohnung im 3. Stock mit einer Terrasse im nächsten Vorort Frankfurt am Main - die S…
$582,925
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Condo 3 zimmer in Frankfurt am Main, Deutschland
Condo 3 zimmer
Frankfurt am Main, Deutschland
Zimmer 3
Fläche 86 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen in diesem Wohnkomplex erfüllen die höchsten Anforderungen. Unterkunftsmöglichke…
$696,271
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Darmstadt, Deutschland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Darmstadt, Deutschland
Schlafräume 3
Fläche 100 m²
Etagenzahl 5
Das Designkonzept des Projekts zeichnet sich durch einen durchdachten Grünbereich mit einem …
$732,004
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Frankfurt am Main, Deutschland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Frankfurt am Main, Deutschland
Schlafräume 2
Fläche 53 m²
Etagenzahl 20
Apartments mit hervorragender Ausstattung und kompaktem Layout für einen angemessenen Preis …
$883,052
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Wohnung 2 zimmer in Frankfurt am Main, Deutschland
Wohnung 2 zimmer
Frankfurt am Main, Deutschland
Zimmer 2
Fläche 53 m²
Etagenzahl 20
Apartments mit hervorragender Ausstattung und kompaktem Layout für einen angemessenen Preis …
$820,413
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Frankfurt am Main, Deutschland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Frankfurt am Main, Deutschland
Schlafräume 2
Fläche 54 m²
Etagenzahl 27
Die Türme sind eines der Symbole von Frankfurt am Main. Die bodendeckende Verglasung in alle…
$755,242
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Condo 3 zimmer in Neu Isenburg, Deutschland
Condo 3 zimmer
Neu Isenburg, Deutschland
Zimmer 3
Fläche 68 m²
Etagenzahl 6
Der Wohnkomplex, bestehend aus mehreren Hochhäusern und einem Garten, bietet seinen Bewohner…
$734,054
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Condo 2 zimmer in Frankfurt am Main, Deutschland
Condo 2 zimmer
Frankfurt am Main, Deutschland
Zimmer 2
Fläche 59 m²
Etagenzahl 6
2-Zimmer-Wohnung mit Einbauküche und Balkon in der Nähe des Frankfurter Ausstellungskomplexe…
$534,348
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Wiesbaden, Deutschland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Wiesbaden, Deutschland
Schlafräume 3
Fläche 80 m²
Etagenzahl 3
Apartments in Stadtvillen im Zentrum der aristokratischen Stadt Wiesbaden.Das elegante Proje…
$929,529
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Wohnung 2 zimmer in Frankfurt am Main, Deutschland
Wohnung 2 zimmer
Frankfurt am Main, Deutschland
Zimmer 2
Fläche 54 m²
Etagenzahl 27
Die Türme sind eines der Symbole von Frankfurt am Main. Die bodendeckende Verglasung in alle…
$701,669
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Penthouse in Frankfurt am Main, Deutschland
Penthouse
Frankfurt am Main, Deutschland
Schlafräume 5
Fläche 220 m²
Stilvolles Penthouse im Zentrum der Stadt Ostende mit herrlichem Blick auf die Wolkenkratzer…
$3,60M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Wiesbaden, Deutschland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Wiesbaden, Deutschland
Schlafräume 3
Fläche 87 m²
Etagenzahl 3
Modernes 3-stöckiges Gebäude mit einer klaren Fassadenstruktur in der Hauptstadt des Bundess…
$778,480
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Offenbach am Main, Deutschland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Offenbach am Main, Deutschland
Schlafräume 3
Fläche 100 m²
Etagenzahl 4
Stilvolle, moderne Architektur, Erdgeschoss mit Garten und geräumige Terrassen und Loggias, …
$586,765
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2 Zimmer
3 Zimmer

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