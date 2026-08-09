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Wohnungen in Hamburg, Deutschland

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10 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Hamburg, Deutschland
Studio 1 zimmer
Hamburg, Deutschland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
Ein schlüsselfertiges Studio mit einer Fläche von 25,72 Quadratmetern in einem neuen Gebäude…
$316,442
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Studio 1 zimmer in Hamburg, Deutschland
Studio 1 zimmer
Hamburg, Deutschland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
Stockwerk 2/5
Neubau mit hohem Energiestandard KfW 40 🍽️ Voll ausgestattete Küchen und Badezimmer …
$314,795
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Condo 3 zimmer in Hamburg, Deutschland
Condo 3 zimmer
Hamburg, Deutschland
Zimmer 3
Fläche 67 m²
Etagenzahl 4
3-Zimmer-Wohnung mit Balkon befindet sich im 3. Stock eines Apartmenthauses. Der zentrale Ko…
$600,663
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English, Русский, Deutsch
LDV InvestLDV Invest
Wohnung 2 Schlafzimmer in Hamburg, Deutschland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Hamburg, Deutschland
Schlafräume 2
Fläche 55 m²
Etagenzahl 5
Die vorgeschlagene Wohnung befindet sich im 1. Stock eines gepflegten Wohnungsgebäudes. Zusa…
$557,717
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Hamburg, Deutschland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Hamburg, Deutschland
Schlafräume 2
Fläche 52 m²
Etagenzahl 4
Diese wunderbare 2-Zimmer-Wohnung befindet sich im zweiten Stock eines gepflegten Wohnungsge…
$513,565
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Hamburg, Deutschland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Hamburg, Deutschland
Schlafräume 1
Fläche 33 m²
Etagenzahl 3
Zu verkaufen eine gepflegte 1-Zimmer-Wohnung in einem zentralen, aber zugleich ruhigen Ort i…
$348,922
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Hamburg, Deutschland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Hamburg, Deutschland
Schlafräume 3
Fläche 100 m²
Etagenzahl 3
Diese schöne Wohnung befindet sich in einem gepflegten Apartmenthaus mit einem Tiefgaragengr…
$639,051
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Wohnung 2 zimmer in Hamburg, Deutschland
Wohnung 2 zimmer
Hamburg, Deutschland
Zimmer 2
Fläche 52 m²
Etagenzahl 4
Diese wunderbare 2-Zimmer-Wohnung befindet sich im zweiten Stock eines gepflegten Wohnungsge…
$477,135
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Wohnung 1 zimmer in Hamburg, Deutschland
Wohnung 1 zimmer
Hamburg, Deutschland
Zimmer 1
Fläche 33 m²
Etagenzahl 3
Zu verkaufen eine gepflegte 1-Zimmer-Wohnung in einem zentralen, aber zugleich ruhigen Ort i…
$324,171
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Wohnung 2 zimmer in Hamburg, Deutschland
Wohnung 2 zimmer
Hamburg, Deutschland
Zimmer 2
Fläche 55 m²
Etagenzahl 5
Die vorgeschlagene Wohnung befindet sich im 1. Stock eines gepflegten Wohnungsgebäudes. Zusa…
$518,155
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