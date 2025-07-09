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Novotel

Batumi, Georgien
von
$87,622
;
9
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ID: 3684
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 29.06.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Georgien
  • Region / Bundesland
    Autonome Republik Adscharien
  • Stadt
    Batumi

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2025
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    13

Über den Komplex

Komplexe Bilder \ Novotel Lokation 7 km von Batumi ( in Richtung Mahinjauri ) 20m vom Meer entfernt Marke Novotel 4* Baubeginn von Block A: Ende Januar 2022 Am 7. September 2022: 6 Stockwerke gebaut Bauende von Block A: Dezember 2023 Inbetriebnahme von Block A Juni 2024 Inbetriebnahme von Block B Juni 2025 Installation: in Block A bei 18mes in Block B bei 24mes Hotelzimmer und Apartments 2 Gebäude A und B. 13 Stockwerke Fläche von 33,3 m2 bis 159,8 m2 Block A verkauft Wohnungen nur schlüsselfertig. Block B verkauft Wohnungen in einem weißen Rahmen oder schlüsselfertig. In Block B muss der Kunde 6 Monate vor Abschluss des Projekts Reparaturen beim Entwickler erwerben. Die schlüsselfertige Reparatur kostet 800 US-Dollar pro Quadratmeter
UMFASSEND IM DRITTEN VORBEREITUNG VON BATUMI. Sie können von der unIVERSALEN Sicht auf das Meer und das Meer unterstützt werden.    LAGE ALLES IN 20 MINUTEN DES WEGES DES BATUM-BOTHINESTRISCHEN GARDENS UND DES SINNES "Grünes MYSEL", NATIONALES MTIRAL PARK. ZENTRUM BATUMI ALLES IN DEN 10 MINUTEN DER EZD.   Für Ihren Komfort werden wir an die GOTTINFRASTRUKTUR erinnert - RESEPHN, Panorama BASSIN, SPA, RESTAURANT UND SÜD DIESES FLIEGEN.    SIE KÖNNEN EINLADEN FÜR EIGENES VERWENDEN UND AUCH DAS PASSIVE EINKOMMEN ERHALTEN, DAS IM MITTEL IM JAHR 12% BLEIBEN WIRD.  INFRASTRUKTUR: Rezeption Restaurant Panoramabar auf dem Dach Privatstrand und Sonnenliegen. Intelligente Türen für einen sicheren Übergang zum Strand. Pool auf dem Dach Spa Fitness Geschäft Tiefgarage Gebiet mit Garten für Kinder: Spielplätze, Kinderzentrum, Lagushatnik-Pool. Europäische Marke - “ NOVOTEL Hotels ” .4zv Geplante Mieteinnahmen bis zu 12% pro Jahr Treueprogramm in Hotels auf der ganzen Welt. Das Strafgesetzbuch wird mit 40% und der Eigentümer mit 60% in Auftrag gegeben%. 40% beinhaltet 1.  Zahlung für den Service 0,90 $ pro Quadratmeter ( Dies beinhaltet die Zahlung für den vom Gebäude verbrauchten Strom, Kameras, Aufzüge, Sicherheit usw. ... )  2.  Wohnungsreinigung 3.  Saubere Handtücher + Bettwäsche.  4.  Shampoos, Seifenlotionen usw... 5.  Werbung und Gäste anziehen 6. Versicherung ( Wenn etwas kaputt geht, verpflichtet sich das Unternehmen, es ) zu reparieren. 7.  Empfang 8. Dienstprogramme Versorgungsunternehmen werden von Großbritannien bezahlt. Steuern werden vom Eigentümer gezahlt. Die Zimmer werden Küchen haben. Beschränkung des Aufenthalts des Eigentümers bis zu 3 Wochen im Jahr in beiden Blöcken. Zahlungsoptionen in Block A:
  1. Anfangsgebühr von 50% im Studio. Installation um 18 Uhr.
  2. Anfangsbeitrag 30% für Wohnungen ab 50m2. Installation nach 18 Monaten.
  3. 70 \ 30 - 70% PV. 30% werden für 3 Jahre für die Miete bezahlt. ( Erkundigen Sie sich beim Manager ).
Zahlung in Block B:  30% PV. Ratenzahlung für 24 Monate. Eine Zahlung mit Kryptowährung ist möglich. Der Bauprozess wird von einer führenden Bank in Georgia finanziert Block A Bauplan: 02.2023 beendet den Bau des Rahmens 06.2023 Fertigstellung des Entwurfs 02.2024 Abschluss der Reparatur \ Trennung 06.2024 Öffnen von Block A. 06.2025 Öffnen von Block B.

 

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 48.6
Preis pro m², USD 1,332
Wohnungspreis, USD 64,735
Immobilien in dem Komplex
Typ
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Immobilienpreis, USD
Wohnungen Wohnung
Fläche, m² 34.0 – 45.1
Preis pro m², USD 1,368 – 1,657
Wohnungspreis, USD 51,710 – 70,259

Standort auf der Karte

Batumi, Georgien
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von
$87,622
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