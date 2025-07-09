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Wohnung in einem Neubau Ocean Sky Residence

Tiflis, Georgien
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$339,000
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ID: 35061
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 30.03.26

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  • Grundstück
    Georgien
  • Stadt
    Tiflis
  • Adresse
    Ilia Chavchavadze Avenue

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Ocean Sky Residence

Ocean Sky Residence ist eine hochwertige und hochwertige Entwicklung für modernes, komfortables Wohnen. Ideal in der Nähe von New Road, bietet das Projekt eine perfekte Balance zwischen Zugänglichkeit und Ruhe.

Die Bewohner genießen einen atemberaubenden Panoramablick und vermeiden den schweren Verkehr der Stadt, um einen friedlicheren und effizienten täglichen Lebensstil zu gewährleisten. Ocean Sky Residence kombiniert außergewöhnliche Bauqualität, eine strategische Lage und eine raffinierte Wohnumgebung – so dass es eine ideale Wahl für diejenigen, die Komfort und Komfort schätzen.

Preis & Verfügbarkeit

Der Preis pro Quadratmeter beginnt ab 3.000 $ und bietet einen ausgezeichneten Wert für eine erstklassige Entwicklung. Die minimal verfügbare Wohnungsgröße beträgt 113 qm, maximal 715. geräumige und komfortable Wohnumgebungen, die auf moderne Standards zugeschnitten sind.

Lieferung in Q3 2025

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