Wohnkomplex Ibiza – Resort-Style Seaside Living in Al Ahyaa

Ibiza ist ein modernes Wohnprojekt am Meer in Al Ahyaa, neben Casablanca und Fiesta, das eine perfekte Balance von Luxus, Komfort und Ruhe bietet. Das für das Wohnen im Resort konzipierte Projekt kombiniert elegante Architektur mit direktem Zugang zum Strand.

Die Entwicklung erstreckt sich auf 3.000 qm und umfasst Studios, 1-Zimmer und 2-Zimmer-Wohnungen. Eine hervorgehobene Einheit ist eine 70 m2 große 1-Zimmer-Wohnung mit Meerblick im Erdgeschoss.

Die Bewohner genießen Premium-Einrichtungen wie direkten Zugang zum Strand, fünf Swimmingpools (einschließlich beheizte und Sky-Pools), Cafés und Restaurants, Kinderbereich, Padelplatz, angelegte Grünflächen, Wasser-Features, Aufzüge und 24/7 Sicherheit mit voller Kameraüberwachung. Zu den zusätzlichen Dienstleistungen gehören Hauswirtschaft und professionelle Vermietung Management, so dass es ideal für Wohnen und Investitionen.

Flexible Zahlungspläne sind mit Barrabatten oder Installationsoptionen bis zu 48 Monaten, einer 10% einmaligen Wartungsgebühr und einer für Juni 2028 geplanten Lieferung verfügbar.

Ibiza bietet einen raffinierten, von Homes Bay unterstützten Lebensstil an der Küste und bietet umfassende Beratung, Transparenz und maßgeschneiderte Investitionsunterstützung.