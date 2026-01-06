  1. Realting.com
  Wohnkomplex Ibiza – Resort-Style Seaside Living in Al Ahyaa

Wohnkomplex Ibiza – Resort-Style Seaside Living in Al Ahyaa

Al Ahia', Ägypten
von
$41,302
MwSt.
von
$745/m²
BTC
0.4912800
ETH
25.7500862
USDT
40 834.7265546
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
20 1
ID: 33141
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.01.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Ägypten
  • Region / Bundesland
    Rotes Meer
  • Stadt
    Al Ahia'

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    4

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Über den Komplex

English English

Ibiza ist ein modernes Wohnprojekt am Meer in Al Ahyaa, neben Casablanca und Fiesta, das eine perfekte Balance von Luxus, Komfort und Ruhe bietet. Das für das Wohnen im Resort konzipierte Projekt kombiniert elegante Architektur mit direktem Zugang zum Strand.

Die Entwicklung erstreckt sich auf 3.000 qm und umfasst Studios, 1-Zimmer und 2-Zimmer-Wohnungen. Eine hervorgehobene Einheit ist eine 70 m2 große 1-Zimmer-Wohnung mit Meerblick im Erdgeschoss.

Die Bewohner genießen Premium-Einrichtungen wie direkten Zugang zum Strand, fünf Swimmingpools (einschließlich beheizte und Sky-Pools), Cafés und Restaurants, Kinderbereich, Padelplatz, angelegte Grünflächen, Wasser-Features, Aufzüge und 24/7 Sicherheit mit voller Kameraüberwachung. Zu den zusätzlichen Dienstleistungen gehören Hauswirtschaft und professionelle Vermietung Management, so dass es ideal für Wohnen und Investitionen.

Flexible Zahlungspläne sind mit Barrabatten oder Installationsoptionen bis zu 48 Monaten, einer 10% einmaligen Wartungsgebühr und einer für Juni 2028 geplanten Lieferung verfügbar.

Ibiza bietet einen raffinierten, von Homes Bay unterstützten Lebensstil an der Küste und bietet umfassende Beratung, Transparenz und maßgeschneiderte Investitionsunterstützung.

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 60.0
Preis pro m², USD 746
Wohnungspreis, USD 44,736

Standort auf der Karte

Al Ahia', Ägypten
Ausbildung
Essen & Trinken

Video-Review von wohnanlage Ibiza – Resort-Style Seaside Living in Al Ahyaa

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Realting.com
Gehen