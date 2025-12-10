genaue Bewertung
Unsere fundierte Marktanalyse sorgt dafür, dass Sie eine genaue Schätzung des wahren Werts Ihrer Immobilie erhalten.
Lokale Marktaufsicht
Mit jahrelanger Erfahrung im Bereich Hurghada verstehen wir die einzigartigen Faktoren, die die Preise beeinflussen.
Personalisierte Anleitung
Wir passen unseren Rat auf Ihr Eigentum an und helfen Ihnen, fundierte Entscheidungen zu treffen, ob Sie kaufen oder verkaufen.
Bei Homes Bay stellen wir sicher, dass jedes Anwesen unsere strengen Standards erfüllt, bevor es Ihnen angeboten wird. So machen wir es:
Umfassende rechtliche Bewertung
Unser kompetentes Rechtsteam prüft sorgfältig alle Dokumente, einschließlich Wohnungseigentum, Baustatus und Landrechte.
Vollständige Immobilienprüfung
Wir bewerten den Zustand des Gebäudes und die Qualität der Oberflächen, um sicherzustellen, dass jedes Projekt gerecht wird.
Garantie
Nur Eigenschaften, die unseren strengen Due-Diligence-Prozess passieren, werden unseren Kunden zur Verfügung gestellt und geben Ihnen volles Vertrauen in Ihren Kauf.