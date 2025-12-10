  1. Realting.com
Ägypten
;
Immobilienagentur
1 jahr
English
homes-bay.com/
Über die Agentur

genaue Bewertung

Unsere fundierte Marktanalyse sorgt dafür, dass Sie eine genaue Schätzung des wahren Werts Ihrer Immobilie erhalten.

Lokale Marktaufsicht

Mit jahrelanger Erfahrung im Bereich Hurghada verstehen wir die einzigartigen Faktoren, die die Preise beeinflussen.

Personalisierte Anleitung

Wir passen unseren Rat auf Ihr Eigentum an und helfen Ihnen, fundierte Entscheidungen zu treffen, ob Sie kaufen oder verkaufen.

Dienstleistungen

Bei Homes Bay stellen wir sicher, dass jedes Anwesen unsere strengen Standards erfüllt, bevor es Ihnen angeboten wird. So machen wir es:

Umfassende rechtliche Bewertung

Unser kompetentes Rechtsteam prüft sorgfältig alle Dokumente, einschließlich Wohnungseigentum, Baustatus und Landrechte.

Vollständige Immobilienprüfung

Wir bewerten den Zustand des Gebäudes und die Qualität der Oberflächen, um sicherzustellen, dass jedes Projekt gerecht wird.

Garantie

Nur Eigenschaften, die unseren strengen Due-Diligence-Prozess passieren, werden unseren Kunden zur Verfügung gestellt und geben Ihnen volles Vertrauen in Ihren Kauf.

Jetzt geöffnet
Derzeit im Unternehmen: 16:39
(UTC+2:00, Africa/Cairo)
Montag
09:00 - 18:00
Dienstag
09:00 - 18:00
Mittwoch
09:00 - 18:00
Donnerstag
09:00 - 18:00
Freitag
Freier Tag
Samstag
Freier Tag
Sonntag
09:00 - 18:00
Alaa Faraag
Alaa Faraag
