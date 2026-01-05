Wohnkomplex Cala – Redefining Coastal Luxury Living in Sahl Hasheesh

Cala
Erleben Sie elegantes Küstenleben in dieser geräumigen 1-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss, perfekt positioniert mit direktem Poolblick.
Entwickelt mit modernen Layouts und hochwertigen Ausführungen, bietet die Einheit Komfort, Funktionalität und eine ruhige Resort-Stil Atmosphäre – ideal für den persönlichen Gebrauch und Investitionen.
Bei Homes Bay bieten wir volle Transparenz, mehrsprachige Unterstützung und exklusive Entwickler-Angebote, um sicherzustellen, dass Sie die beste Möglichkeit, die auf Ihr neues Zuhause zugeschnitten ist, sichern.