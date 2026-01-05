  1. Realting.com
  3. Wohnkomplex Cala – Redefining Coastal Luxury Living in Sahl Hasheesh

Rotes Meer, Ägypten
$88,955
$87,947/m²
Standort

  • Grundstück
    Ägypten
  • Region / Bundesland
    Rotes Meer

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    3

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio

Über den Komplex

Cala
Erleben Sie elegantes Küstenleben in dieser geräumigen 1-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss, perfekt positioniert mit direktem Poolblick.
Entwickelt mit modernen Layouts und hochwertigen Ausführungen, bietet die Einheit Komfort, Funktionalität und eine ruhige Resort-Stil Atmosphäre – ideal für den persönlichen Gebrauch und Investitionen.

Bei Homes Bay bieten wir volle Transparenz, mehrsprachige Unterstützung und exklusive Entwickler-Angebote, um sicherzustellen, dass Sie die beste Möglichkeit, die auf Ihr neues Zuhause zugeschnitten ist, sichern.

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 2 zimmer
Fläche, m² 115.6
Preis pro m², USD 1,585
Wohnungspreis, USD 183,184

Standort auf der Karte

Rotes Meer, Ägypten
Essen & Trinken

Video-Review von wohnanlage Cala – Redefining Coastal Luxury Living in Sahl Hasheesh

