  2. Ägypten
  3. Al Ahia'

Neubauten zum Verkauf in Al Ahia'

2
Wohnanlage ORO Beach Where Coastal Living Meets Modern Luxury
Al Ahia', Ägypten
von
$36,718
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Fläche 54 m²
Willkommen in ORO Strand, Ihr ultimatives Meer entkommen, wo Eleganz mit Entspannung verbindet.Das atemberaubende Projekt, das 8800 qm im Herzen von Al Ahyaa vor den Villen Mubarak 7 umfasst, bietet die perfekte Mischung aus Komfort, Freizeit und Investitionsmöglichkeit.Strand Bliss bei Its …
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Al Ahia', Ägypten
von
$41,302
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 4
Fläche 60 m²
Ibiza ist ein modernes Wohnprojekt am Meer in Al Ahyaa, neben Casablanca und Fiesta, das eine perfekte Balance von Luxus, Komfort und Ruhe bietet. Das für das Wohnen im Resort konzipierte Projekt kombiniert elegante Architektur mit direktem Zugang zum Strand.Die Entwicklung erstreckt sich au…
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
