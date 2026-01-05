Wohnkomplex Atlantis Where Modern Living Meets Coastal Luxury

  1. Realting.com
Al Hadaba, Ägypten
von
$42,109
von
$1,928/m²
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
14 1
ID: 33126
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.01.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Ägypten
  • Region / Bundesland
    Rotes Meer
  • Stadt
    Al Hadaba

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    5

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio

Über den Komplex

Willkommen in Atlantis: Wo Modern Living Meets Coastal Luxury
Entdecken Sie Atlantis von Castello Development, eine anspruchsvolle Wohnanlage, die 41.500 qm im Herzen von Hadaba umfasst. Atlantis ist für Eleganz, Komfort und Komfort konzipiert und bietet die perfekte Mischung aus zeitgenössischem Design und Resort-Stil.

Außergewöhnliche Einrichtungen
Alles, was Sie brauchen, alles an einem Ort:
• 164 qm Schwimmbad – Perfekt für Entspannung und Erholung
• Kinderspielplatz – Sicherer und ansprechender Außenraum für Kinder
• Tiefbewachter Parkplatz – Sicher und bequem (gegen Gebühr)
• Professional Rental Services Office – Angebot von Werbung, Reservierungen, Rezeption, Tagungseinrichtungen und Reinigungsdienstleistungen
• Global Mall & Parking – Genießen Sie Shopping und Freizeit direkt in Ihrer Gemeinde

Mit Häusern Bucht
Bei Homes Bay begleiten wir Sie durch jeden Schritt Ihrer Immobilienreise mit voller Transparenz, mehrsprachiger Unterstützung und exklusiven Entwicklern, die auf Ihre Investitionsziele und Lebensvorlieben zugeschnitten sind.

Immobilien in dem Komplex
Typ
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Immobilienpreis, USD
Wohnungen Studio
Fläche, m² 57.0
Preis pro m², USD 1,395
Wohnungspreis, USD 79,518

Standort auf der Karte

Al Hadaba, Ägypten

Video-Review von wohnanlage Atlantis Where Modern Living Meets Coastal Luxury

