Wohnkomplex Atlantis Where Modern Living Meets Coastal Luxury

Willkommen in Atlantis: Wo Modern Living Meets Coastal Luxury

Entdecken Sie Atlantis von Castello Development, eine anspruchsvolle Wohnanlage, die 41.500 qm im Herzen von Hadaba umfasst. Atlantis ist für Eleganz, Komfort und Komfort konzipiert und bietet die perfekte Mischung aus zeitgenössischem Design und Resort-Stil.

Außergewöhnliche Einrichtungen

Alles, was Sie brauchen, alles an einem Ort:

• 164 qm Schwimmbad – Perfekt für Entspannung und Erholung

• Kinderspielplatz – Sicherer und ansprechender Außenraum für Kinder

• Tiefbewachter Parkplatz – Sicher und bequem (gegen Gebühr)

• Professional Rental Services Office – Angebot von Werbung, Reservierungen, Rezeption, Tagungseinrichtungen und Reinigungsdienstleistungen

• Global Mall & Parking – Genießen Sie Shopping und Freizeit direkt in Ihrer Gemeinde



Mit Häusern Bucht

Bei Homes Bay begleiten wir Sie durch jeden Schritt Ihrer Immobilienreise mit voller Transparenz, mehrsprachiger Unterstützung und exklusiven Entwicklern, die auf Ihre Investitionsziele und Lebensvorlieben zugeschnitten sind.