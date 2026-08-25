Häufig gestellte Fragen zu Neubauten in Ägypten
Welche Dokumente benötigen Ausländer, um in Ägypten ein neues Haus zu kaufen?
Ausländer sollten einen Reisepass und ein aktuelles Visum mit sich führen, das ihren rechtmäßigen Aufenthalt im Land bestätigt. Weitere Dokumente sind nicht erforderlich.
Muss ich Steuern und Provisionen zahlen, wenn ich Immobilien von einem Entwickler in Ägypten kaufe?
Der Käufer zahlt einen Steuerbeitrag zwischen 1.000 ägyptischen Pfund (ca. 32 $) und 2.000 Pfund (ca. 64 $), abhängig von der Gesamtfläche des gekauften Hauses. Wenn Sie in Ägypten eine Wohnung in einem Neubau kaufen, müssen Sie außerdem eine Maklerprovision zahlen (1,5-5 % des Katasterpreises des Objekts).
Wird für den Kauf einer neuen Wohnung in Wohnanlagen in Ägypten eine Aufenthaltsgenehmigung erteilt?
Für den Kauf von Immobilien ab 100.000 $ erhalten ausländische Investoren eine einjährige Aufenthaltsgenehmigung, ab 200.000 - drei Jahre, ab 400.000 - fünf Jahre. Wenn die Wohnung oder das Haus weniger als 100.000 $ kostet, wird die Aufenthaltsgenehmigung für sechs Monate erteilt.
In welchen ägyptischen Städten werden am häufigsten neue Immobilien gekauft?
In Ägypten ist eine erhöhte Nachfrage nach Wohnkomplexen in beliebten Urlaubsorten wie Hurghada und Dahab zu beobachten. Auch Wohnungen in Neubauten in Kairo und Alexandria werden aktiv gekauft.