Wohnkomplex Grand Rock Steps from the Beach – Al Mamsha, Hurghada

Hurghada, Ägypten
$46,750
$1,091/m²
ID: 33142
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.01.26

Standort

  • Grundstück
    Ägypten
  • Region / Bundesland
    Rotes Meer
  • Stadt
    Hurghada

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    4

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Über den Komplex

Grand Rock ist eine moderne Wohnanlage von 6.000 qm, ideal gelegen direkt an Mamsha, neben Princesses’ Resort und nur wenige Schritte vom Strand entfernt.

Zahlungsoptionen:

  • Cash-Kauf mit 10% Rabatt

  • 15% DP bis 18 Monate

  • 20% DP bis 24 Monate

  • 30% DP bis 36 Monate

  • Wartungsgebühr: 10% Einmal

Einrichtungen:

  • Meerblick

  • 3 Schwimmbäder

  • Kinderbereich

  • Einzelhandel

  • Tiefgarage

  • 24/7 Sicherheit mit gated access

  • Supermarkt & Apotheke in der Nähe

Lieferung: Dezember 2026

Homes Bay bietet volle Unterstützung, mehrsprachige Unterstützung und exklusive Angebote.

Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 2 zimmer
Fläche, m² 80.0
Preis pro m², USD 1,092
Wohnungspreis, USD 87,344

Standort auf der Karte

Hurghada, Ägypten
Ausbildung
Gesundheitspflege
Essen & Trinken
Finanzen

Video-Review von wohnanlage Grand Rock Steps from the Beach – Al Mamsha, Hurghada

Zurück zu
