Wohnkomplex Grand Rock Steps from the Beach – Al Mamsha, Hurghada

Grand Rock ist eine moderne Wohnanlage von 6.000 qm, ideal gelegen direkt an Mamsha, neben Princesses’ Resort und nur wenige Schritte vom Strand entfernt.
Zahlungsoptionen:
Cash-Kauf mit 10% Rabatt
15% DP bis 18 Monate
20% DP bis 24 Monate
30% DP bis 36 Monate
Wartungsgebühr: 10% Einmal
Einrichtungen:
Meerblick
3 Schwimmbäder
Kinderbereich
Einzelhandel
Tiefgarage
24/7 Sicherheit mit gated access
Supermarkt & Apotheke in der Nähe
Lieferung: Dezember 2026
Homes Bay bietet volle Unterstützung, mehrsprachige Unterstützung und exklusive Angebote.