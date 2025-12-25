  1. Realting.com
  2. Ägypten
  3. Hurghada
  4. Wohnkomplex Hurghada, Magawish Trivana

Wohnkomplex Hurghada, Magawish Trivana

Hurghada, Ägypten
von
$37,774
MwSt.
von
$931/m²
;
13 1
ID: 33108
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 25.12.25

Standort

  • Grundstück
    Ägypten
  • Region / Bundesland
    Rotes Meer
  • Stadt
    Hurghada

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    3

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio

Über den Komplex

Holiday Park Resort – Coastal Living Redefiniert
Erleben Sie die perfekte Harmonie von Komfort, Freizeit und Raffinesse im Holiday Park Resort, einem erstklassigen Wohnort für diejenigen, die einen raffinierten Küstenstil suchen.
Mit 54.000 qm Spanning in Magawish, dieser außergewöhnliche Community-Resort, der durch Eleganz, Raum und durchdachte Annehmlichkeiten lebt.

Wählen Sie Ihr perfektes Zuhause
Von stilvollen Studios und gemütlichen Apartments mit 1–2 Schlafzimmern bis hin zu eleganten Zwillingsvillen bietet das Holiday Park Resort eine vielfältige Auswahl an Häusern, die auf jeden Lebensstil zugeschnitten sind.

  • Außergewöhnliche Einrichtungen

Eine Resort-Gemeinde für ultimative Entspannung und Genuss:
20% Gebäude / 80% Pools, Landschaften & Gärten
Größter Wohn-Olympischen Pool (250 m)
Sandy Pool und Tanzen Brunnen
8 Schwimmbäder (2 beheizt – 6 unbeheizt)
Klinik und Pharmazie
Fitnessraum, Spa, Cafés, Restaurants & Bars
3-Floor Villen mit Dachterrassen
Zugang zum öffentlichen Strand über die Straße (gegen Gebühr)
Größter Aqua Park mit über 12 Wasserspielen

Lieferfrist
Fertig bis Juni 2026
Sichern Sie sich heute Ihr Traumhaus und genießen Sie die perfekte Balance von Luxus, Freizeit und Küstenseenität im Holiday Park Resort.

Homes Bay – Ihr vertrauenswürdiger Immobilienpartner
Bei Homes Bay führen wir Sie durch jeden Schritt Ihrer Immobilienreise mit voller Transparenz, mehrsprachiger Unterstützung.

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 2 zimmer
Fläche, m² 75.0
Preis pro m², USD 927
Wohnungspreis, USD 69,508

Standort auf der Karte

Hurghada, Ägypten
Ausbildung
Essen & Trinken
Freizeit

Video-Review von wohnanlage Hurghada, Magawish Trivana

