Wohnkomplex Hurghada, Magawish Trivana

Holiday Park Resort – Coastal Living Redefiniert

Erleben Sie die perfekte Harmonie von Komfort, Freizeit und Raffinesse im Holiday Park Resort, einem erstklassigen Wohnort für diejenigen, die einen raffinierten Küstenstil suchen.

Mit 54.000 qm Spanning in Magawish, dieser außergewöhnliche Community-Resort, der durch Eleganz, Raum und durchdachte Annehmlichkeiten lebt.

Wählen Sie Ihr perfektes Zuhause

Von stilvollen Studios und gemütlichen Apartments mit 1–2 Schlafzimmern bis hin zu eleganten Zwillingsvillen bietet das Holiday Park Resort eine vielfältige Auswahl an Häusern, die auf jeden Lebensstil zugeschnitten sind.

Außergewöhnliche Einrichtungen

Eine Resort-Gemeinde für ultimative Entspannung und Genuss:

20% Gebäude / 80% Pools, Landschaften & Gärten

Größter Wohn-Olympischen Pool (250 m)

Sandy Pool und Tanzen Brunnen

8 Schwimmbäder (2 beheizt – 6 unbeheizt)

Klinik und Pharmazie

Fitnessraum, Spa, Cafés, Restaurants & Bars

3-Floor Villen mit Dachterrassen

Zugang zum öffentlichen Strand über die Straße (gegen Gebühr)

Größter Aqua Park mit über 12 Wasserspielen

Lieferfrist

Fertig bis Juni 2026

Sichern Sie sich heute Ihr Traumhaus und genießen Sie die perfekte Balance von Luxus, Freizeit und Küstenseenität im Holiday Park Resort.

Homes Bay – Ihr vertrauenswürdiger Immobilienpartner

Bei Homes Bay führen wir Sie durch jeden Schritt Ihrer Immobilienreise mit voller Transparenz, mehrsprachiger Unterstützung.