  1. Realting.com
  2. Ägypten
  3. Hurghada
  4. Wohnkomplex Hurghada, Arabia La Mora Resort

Wohnkomplex Hurghada, Arabia La Mora Resort

Hurghada, Ägypten
von
$35,114
MwSt.
von
$1,032/m²
BTC
0.4176740
ETH
21.8920821
USDT
34 716.6677377
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
15 1
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
ID: 33109
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.01.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Ägypten
  • Region / Bundesland
    Rotes Meer
  • Stadt
    Hurghada

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    4

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English

La Mora – Urban Living mit Resort Comfort
Willkommen in La Mora, einer modernen Wohnanlage, die 24.000 qm im Herzen des Arabischen Bezirks umfasst. Designed für Stil, Komfort und Bequemlichkeit, La Mora verbindet Stadtenergie mit Resort-Stil Entspannung.
Standort
Momente von Stränden, Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Unterhaltung im pulsierenden Arabischen Bezirk.
Einheitentypen
Studios | 1BR | 2BR | 3BR
Gedankenvoll gestaltete Layouts, die Eleganz und Funktionalität kombinieren.

Lifestyle Amenities
4 Schwimmbäder & Aqua Park
Café, Fitness & Dedicated Arbeitsraum
Kinderbereich & Spielplatz
Einkaufszentrum vor Ort
24/7 Sicherheit

Lieferung
Dezember 2026

Immobilien in dem Komplex
Typ
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Immobilienpreis, USD
Wohnungen Studio
Fläche, m² 62.0
Preis pro m², USD 1,076
Wohnungspreis, USD 66,684

Standort auf der Karte

Hurghada, Ägypten
Ausbildung
Essen & Trinken

Video-Review von wohnanlage Hurghada, Arabia La Mora Resort

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Residenz La Bella Resort
Hurghada, Ägypten
von
$32,022
Wohnanlage Storia Del Mare
Hurghada, Ägypten
von
$50,417
Wohnanlage Hurghada, Magawish Trivana
Hurghada, Ägypten
von
$37,774
MwSt.
Wohnanlage ORO Beach Where Coastal Living Meets Modern Luxury
Al Ahia', Ägypten
von
$36,718
Wohnanlage Cala – Redefining Coastal Luxury Living in Sahl Hasheesh
Rotes Meer, Ägypten
von
$88,955
MwSt.
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohngebäude Cala
Wohngebäude Cala
Wohngebäude Cala
Wohngebäude Cala
Wohngebäude Cala
Alle anzeigen Wohngebäude Cala
Wohngebäude Cala
Rotes Meer, Ägypten
von
$136,045
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Fläche 103–150 m²
7 Immobilienobjekte 7
Erleben Sie den ultimativen Küstenstil in diesem atemberaubenden Penthouse im Herzen von Cala, Sahl Hasheesh. Diese Unterkunft bietet einen exklusiven Rückzug nur wenige Schritte von den schönsten Stränden Ägyptens entfernt.✨Sehenswürdigkeiten:Geräumiges Penthouse-Layout mit offenem Wohn- un…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
103.0
166,070
Wohnung 2 zimmer
112.0 – 121.7
164,421 – 201,255
Wohnung 3 zimmer
150.0
236,158
Bauherr
capital link developments
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Hurghada, Holidays Park Resort
Wohnanlage Hurghada, Holidays Park Resort
Wohnanlage Hurghada, Holidays Park Resort
Wohnanlage Hurghada, Holidays Park Resort
Wohnanlage Hurghada, Holidays Park Resort
Alle anzeigen Wohnanlage Hurghada, Holidays Park Resort
Wohnanlage Hurghada, Holidays Park Resort
Hurghada, Ägypten
von
$84,410
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Fläche 55–85 m²
3 Immobilienobjekte 3
Holidays Park Resort ist eine markante Wohnentwicklung, die luxuriöse Küsten, die an der Roten Meerküste von Hurghada leben, neu definiert. Mit 54.000 qm Spanning mit nur 20 % Baufläche verbindet das Projekt Raum, Eleganz und Komfort in einer ruhigen Resort-Umgebung.Diese exklusive Gemeinsch…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
55.0 – 67.0
38,916 – 96,030
Wohnung 2 zimmer
85.0
133,502
Immobilienagentur
Homes Bay
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Homes Bay
Sprachen
English, Русский, Polski, Français, Hungarian, Dutch
Wohnanlage Welcome to Storia Del Mare, Hurghada, Arabia
Wohnanlage Welcome to Storia Del Mare, Hurghada, Arabia
Wohnanlage Welcome to Storia Del Mare, Hurghada, Arabia
Wohnanlage Welcome to Storia Del Mare, Hurghada, Arabia
Wohnanlage Welcome to Storia Del Mare, Hurghada, Arabia
Alle anzeigen Wohnanlage Welcome to Storia Del Mare, Hurghada, Arabia
Wohnanlage Welcome to Storia Del Mare, Hurghada, Arabia
Hurghada, Ägypten
von
$69,058
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 6
Fläche 83 m²
1 Immobilienobjekt 1
Willkommen in Storia Del Mare, einer raffinierten Wohnanlage von 10.500 m2 in der prestigeträchtigen arabischen Gegend.In der Nähe von Hilton Hotel and City Center bietet dieses Projekt eine ruhige Küstenatmosphäre mit direktem Zugang zum Meer, kombiniert Komfort, Privatsphäre und atemberaub…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
83.0
131,443
Immobilienagentur
Homes Bay
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Homes Bay
Sprachen
English, Русский, Polski, Français, Hungarian, Dutch
Realting.com
Gehen