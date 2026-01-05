Wohnkomplex Hurghada, Arabia La Mora Resort

La Mora – Urban Living mit Resort Comfort
Willkommen in La Mora, einer modernen Wohnanlage, die 24.000 qm im Herzen des Arabischen Bezirks umfasst. Designed für Stil, Komfort und Bequemlichkeit, La Mora verbindet Stadtenergie mit Resort-Stil Entspannung.
Standort
Momente von Stränden, Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Unterhaltung im pulsierenden Arabischen Bezirk.
Einheitentypen
Studios | 1BR | 2BR | 3BR
Gedankenvoll gestaltete Layouts, die Eleganz und Funktionalität kombinieren.
Lifestyle Amenities
4 Schwimmbäder & Aqua Park
Café, Fitness & Dedicated Arbeitsraum
Kinderbereich & Spielplatz
Einkaufszentrum vor Ort
24/7 Sicherheit
Lieferung
Dezember 2026