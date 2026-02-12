  1. Realting.com
Wohnung in einem Neubau Soulferyo – Sahl Hasheesh

Rotes Meer, Ägypten
Preis auf Anfrage
Zahlung mit Kryptowährung
;
10 1
ID: 33336
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 12.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Ägypten
  • Region / Bundesland
    Rotes Meer

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Tafel
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

English English

Soulferyo – Sahl Hasheesh ist ein luxuriöses Wohnprojekt mit niedriger Dichte, das strategisch in einem der begehrtesten Standorte in Sahl Hasheesh positioniert ist, direkt mit Blick auf den Golfplatz und nur 5 Minuten von der Altstadt entfernt liegt.

Auf 53.000 qm mit nur 250 exklusiven Einheiten, sorgt das Projekt für Privatsphäre, Raum und langfristigen Wert. Der Einheitsmix reicht von 1 bis 4 Schlafzimmern, darunter elegante Stadthäuser, Catering für Endbenutzer und Investoren.

Bewohner genießen einen hoteleigenen Lebensstil mit mehreren Signature-Wasser-Funktionen, privater Strandzugang, Clubhaus-Einrichtungen, Dachterrassen-Essen und Wellness-fokussierte Infrastruktur – und bieten ein echtes Resort-Lebenserlebnis.

Aus Investitionsperspektive zeichnet sich Soulferyo mit einem starken Baufortschritt, einem vollentwicklereigenen Bau und einem klaren Rechtsstatus unter einer einzigen juristischen Einheit aus, um Vertrauen und Sicherheit zu gewährleisten.

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 3 zimmer
Fläche, m² 179.0
Preis pro m², USD 1,747
Wohnungspreis, USD 312,712

Standort auf der Karte

Rotes Meer, Ägypten
Essen & Trinken

Video-Review von wohngebäude Soulferyo – Sahl Hasheesh

Ihre Anfrage hinterlassen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Homes Bay
Sprachen
English, Русский, Polski, Français, Hungarian, Dutch
