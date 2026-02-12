Wohnung in einem Neubau Soulferyo – Sahl Hasheesh

Soulferyo – Sahl Hasheesh ist ein luxuriöses Wohnprojekt mit niedriger Dichte, das strategisch in einem der begehrtesten Standorte in Sahl Hasheesh positioniert ist, direkt mit Blick auf den Golfplatz und nur 5 Minuten von der Altstadt entfernt liegt.

Auf 53.000 qm mit nur 250 exklusiven Einheiten, sorgt das Projekt für Privatsphäre, Raum und langfristigen Wert. Der Einheitsmix reicht von 1 bis 4 Schlafzimmern, darunter elegante Stadthäuser, Catering für Endbenutzer und Investoren.

Bewohner genießen einen hoteleigenen Lebensstil mit mehreren Signature-Wasser-Funktionen, privater Strandzugang, Clubhaus-Einrichtungen, Dachterrassen-Essen und Wellness-fokussierte Infrastruktur – und bieten ein echtes Resort-Lebenserlebnis.

Aus Investitionsperspektive zeichnet sich Soulferyo mit einem starken Baufortschritt, einem vollentwicklereigenen Bau und einem klaren Rechtsstatus unter einer einzigen juristischen Einheit aus, um Vertrauen und Sicherheit zu gewährleisten.