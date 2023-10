Apesia, Cyprus

von €2,68M

Schlossresidenzen in Limassol Marina ist der einzige Wohnkomplex des Mittelmeers, der auf dem Wasser gebaut wurde. Die Terrassen der Apartments bieten einen Panoramablick auf das Meer und Limassol, eine Küstenstadt. In der Nähe gibt es Yachtenliegeplätze, einen weißen Sandstrand, Restaurants, ein Spa-Center und Boutiquen. Das gesamte Gebiet des Yachthafens ist von Gärten und Wandergebieten umgeben, die nur den Eigentümern von Wohnhäusern in der Marina zugänglich sind. Das Hafenprojekt Limassol bietet ein Höchstmaß an Sicherheit und Bauqualität. Diese einzigartige Wohnanlage, die von einem renommierten Team von Architekten und Ingenieuren entworfen wurde, befindet sich in unmittelbarer Nähe des malerischen historischen Stadtzentrums. Wenn Sie eine Wohnung in Limassol Marina kaufen möchten, wenden Sie sich bitte an das Team der Taysmond Real Estate Agency, um eine Besichtigung zu arrangieren. Der Preis beinhaltet keine Mehrwertsteuer.