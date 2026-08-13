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Wohnimmobilien in Oroklini, Zypern

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301 immobilienobjekt total found
Penthouse in Oroklini, Zypern
Penthouse
Oroklini, Zypern
Schlafräume 1
Fläche 57 m²
Diese moderne Wohnentwicklung in Oroklini bietet eine Auswahl an Apartments mit 1 und 2 Schl…
$212,716
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Oroklini, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Oroklini, Zypern
Schlafräume 1
Fläche 65 m²
Neue Off-Plan 1 Schlafzimmer und 2 Badezimmer Wohnungen in Prodromou, Oroklini – Modern Livi…
$197,693
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Wohnung 3 zimmer in Oroklini, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Oroklini, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 154 m²
Die neue Elite-Komplex befindet sich in Pyla, einer ruhigen Gegend von Larnaca, neben einem …
$824,170
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DD CO DEDD CO DE
Penthouse in Oroklini, Zypern
Penthouse
Oroklini, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
Diese moderne Wohnentwicklung in Oroklini bietet eine Auswahl an Apartments mit 1 und 2 Schl…
$295,438
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Wohnung 3 zimmer in Oroklini, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Oroklini, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 172 m²
In der ruhigen Gegend von Oroklini in Larnaca gelegen, bietet dieses große Ferienhausdorf mi…
$910,021
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Haus 3 Schlafzimmer in Oroklini, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Oroklini, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Ein exklusives Wohnprojekt in der malerischen Gegend von Oroklini, Larnaca. In einer ruhigen…
$433,707
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Wohnung 4 zimmer in Oroklini, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Oroklini, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 199 m²
In der ruhigen Gegend von Oroklini in Larnaca gelegen, bietet dieses große Ferienhausdorf mi…
$1,36M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Oroklini, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Oroklini, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
Steigen Sie in eine Welt der Raffinesse und des Komforts mit dieser exquisiten Wohnung in ei…
$319,074
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Villa in Oroklini, Zypern
Villa
Oroklini, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 191 m²
Entdecken Sie die einzigartige Wohnanlage Synergie, in einer angesehenen touristischen Lage,…
$858,697
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Oroklini, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Oroklini, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Modernes Projekt im Gebiet Oroklini Hills, Larnaca. Ideal positioniert in einer Gegend, die …
$299,313
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Oroklini, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Oroklini, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
Ein exklusives Wohnprojekt in der malerischen Gegend von Oroklini, Larnaca. Diese Boutique-E…
$218,624
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Wohnung 1 zimmer in Oroklini, Zypern
Wohnung 1 zimmer
Oroklini, Zypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
In der ruhigen und angelegten Gegend von Larnaca - Oroklini wird eine neue Wohnanlage präsen…
$170,071
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Haus 5 Schlafzimmer in Oroklini, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Oroklini, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Neues Projekt von 8 High-End-Villen mit unverwechselbarem architektonischem Design und luxur…
$1,45M
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Wohnung 1 zimmer in Oroklini, Zypern
Wohnung 1 zimmer
Oroklini, Zypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Diese Wohnanlage befindet sich im ruhigen und malerischen Stadtteil Oroklini von Larnaca und…
$192,282
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Wohnung 2 zimmer in Oroklini, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Oroklini, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
Diese Wohnanlage befindet sich im ruhigen und malerischen Stadtteil Oroklini von Larnaca und…
$256,375
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Wohnung 3 zimmer in Oroklini, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Oroklini, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 196 m²
Diese elegante Drei-Zimmer-Residenz ist bis ins kleinste Detail gedacht und ideal für ein ko…
$943,118
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Oroklini, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Oroklini, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Neues zweistöckiges Gebäude im schönen Oroklini, Larnaca. Freuen Sie sich auf moderne Apartm…
$277,409
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Oroklini, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Oroklini, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 906 m²
4-Zimmer Moderne Villa in der Nähe des Strandes – Oroklini, Larnaca Diese elegante und ener…
$1,56M
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Wohnung 3 zimmer in Oroklini, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Oroklini, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 169 m²
In der ruhigen Gegend von Oroklini in Larnaca gelegen, bietet dieses große Ferienhausdorf mi…
$1,05M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Oroklini, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Oroklini, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Entdecken Sie dieses geräumige und moderne Penthouse, nur 500 Meter vom Radisson Beach entfe…
$283,621
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Oroklini, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Oroklini, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Stockwerk 1
2-Zimmer-Wohnung Wohnungen & Wohnräume Diese kommende 2-Zimmer, 2-Badezimmer-Wohnung befind…
$252,422
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Oroklini, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Oroklini, Zypern
Schlafräume 1
Fläche 56 m²
Diese moderne Wohnanlage befindet sich in der sich schnell entwickelnden Region Oroklini von…
$165,713
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Wohnung 2 zimmer in Oroklini, Zypern
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Oroklini, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
Dieser neue Wohnkomplex in der renommierten Gegend von Livadia in Larnaca ist eine harmonisc…
$239,606
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Penthouse in Oroklini, Zypern
Penthouse
Oroklini, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 149 m²
Diese moderne Wohnentwicklung in Oroklini, Larnaca, verfügt über eine Reihe von Ein- bis Dre…
$342,709
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Oroklini, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Oroklini, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Dieses gemütliche Apartment mit einem Schlafzimmer im Oroklini bietet einen komfortablen Auf…
$230,442
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Oroklini, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Oroklini, Zypern
Schlafräume 1
Fläche 64 m²
Das Hotel liegt in kurzer Entfernung vom Stadtzentrum von Larnaca und dem geschäftigen inter…
$218,624
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Oroklini, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Oroklini, Zypern
Schlafräume 1
Fläche 76 m²
Komfort neu definiert Treten Sie in eine schön gestaltete Wohnung, wo zeitlose Eleganz moder…
$222,170
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Wohnung 2 zimmer in Oroklini, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Oroklini, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 109 m²
In der ruhigen und angelegten Gegend von Larnaca - Oroklini wird eine neue Wohnanlage präsen…
$237,174
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Villa in Oroklini, Zypern
Villa
Oroklini, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Elegante 3-Schlafzimmer Villa am Meer – Elite Living in Oroklini, Larnaca Nur wenige Meter v…
$783,991
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Wohnung 4 zimmer in Oroklini, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Oroklini, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 196 m²
Wir bringen Ihre Aufmerksamkeit auf eine moderne Villa mit vier Schlafzimmern, in einer ruhi…
$1,46M
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