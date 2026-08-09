Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Zygi
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Zygi, Zypern

;
wohnungen
10
häuser
27
37 immobilienobjekte total found
Haus 3 Schlafzimmer in Zygi, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Zygi, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Modernes Wohnprojekt in Zygi mit privaten Villen, engagierten Grundstücken und einer ruhigen…
$719,404
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Zygi, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Zygi, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 303 m²
Eine exklusive italienisch inspirierte gated Community an der ruhigen Küste von Zygi, die ei…
$1,28M
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Zygi, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Zygi, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 405 m²
Eine exklusive italienisch inspirierte gated Community an der ruhigen Küste von Zygi, die ei…
$1,78M
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Wohnung 6 zimmer in Zygi, Zypern
Wohnung 6 zimmer
Zygi, Zypern
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 583 m²
Willkommen in der exklusiven Innenanlage im italienischen Stil, am Meer im malerischen Dorf …
$2,00M
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Zygi, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Zygi, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Modernes Wohnprojekt in Zygi mit privaten Villen, engagierten Grundstücken und einer ruhigen…
$698,751
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Zygi, Zypern
Wohnung
Zygi, Zypern
Das Land erstreckt sich über zwei Parzellen und umfasst eine ausgedehnte Gesamtfläche von 14…
$409,074
Eine Anfrage stellen
Haus 6 Schlafzimmer in Zygi, Zypern
Haus 6 Schlafzimmer
Zygi, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 783 m²
Eine exklusive italienisch inspirierte gated Community an der ruhigen Küste von Zygi, die ei…
$4,91M
Eine Anfrage stellen
Villa in Zygi, Zypern
Villa
Zygi, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 168 m²
Exklusive Villa an der Südküste von Zypern, in der Nähe von Larnaca, bietet eine perfekte Ba…
$987,248
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Haus 5 Schlafzimmer in Zygi, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Zygi, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 600 m²
Grundstück 1.327 m. Villa 600 m2. Hallenbad mit Sauerstoff - beheizt- elektrische Sicherheit…
$2,75M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Zygi, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Zygi, Zypern
Schlafräume 1
Fläche 50 m²
Dieses charmante Apartment befindet sich in Zygi, Larnaca. Perfekt direkt am Strand gelegen,…
$189,081
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Haus 3 Schlafzimmer in Zygi, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Zygi, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Modernes Wohnprojekt in Zygi mit privaten Villen, engagierten Grundstücken und einer ruhigen…
$695,309
Eine Anfrage stellen
Villa in Zygi, Zypern
Villa
Zygi, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 486 m²
Villa mit vier Schlafzimmern und Premium-Elegancen Diese luxuriöse 4-Zimmer-Villa ist für F…
$1,61M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Villa in Zygi, Zypern
Villa
Zygi, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Exklusive Villa an der Südküste von Zypern, in der Nähe von Larnaca, bietet eine perfekte Ba…
$531,953
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Wohnung 4 zimmer in Zygi, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Zygi, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 388 m²
Willkommen in der exklusiven Innenanlage im italienischen Stil, am Meer im malerischen Dorf …
$1,33M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 5 zimmer in Zygi, Zypern
Wohnung 5 zimmer
Zygi, Zypern
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 583 m²
Willkommen in der exklusiven Innenanlage im italienischen Stil, am Meer im malerischen Dorf …
$2,00M
Eine Anfrage stellen
Haus 5 Schlafzimmer in Zygi, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Zygi, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 583 m²
Eine exklusive italienisch inspirierte gated Community an der ruhigen Küste von Zygi, die ei…
$2,51M
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Zygi, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Zygi, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 600 m²
Zum Verkauf eine schöne Villa am Meer in Zygi nur 20 Autominuten von Limassol und 20 Minuten…
$3,42M
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Zygi, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Zygi, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 294 m²
Eine exklusive italienisch inspirierte gated Community an der ruhigen Küste von Zygi, die ei…
$1,23M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 6 zimmer in Zygi, Zypern
Wohnung 6 zimmer
Zygi, Zypern
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 784 m²
Willkommen in der exklusiven Innenanlage im italienischen Stil, am Meer im malerischen Dorf …
$4,48M
Eine Anfrage stellen
Villa in Zygi, Zypern
Villa
Zygi, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Exklusive Villa an der Südküste von Zypern, in der Nähe von Larnaca, bietet eine perfekte Ba…
$531,953
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Villa in Zygi, Zypern
Villa
Zygi, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Exklusive Villa an der Südküste von Zypern, in der Nähe von Larnaca, bietet eine perfekte Ba…
$531,953
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Haus 3 Schlafzimmer in Zygi, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Zygi, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Modernes Wohnprojekt in Zygi mit privaten Villen, engagierten Grundstücken und einer ruhigen…
$676,951
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Zygi, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Zygi, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 294 m²
Willkommen in der exklusiven Innenanlage im italienischen Stil, am Meer im malerischen Dorf …
$1,01M
Eine Anfrage stellen
Haus 5 Schlafzimmer in Zygi, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Zygi, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 582 m²
Eine exklusive italienisch inspirierte gated Community an der ruhigen Küste von Zygi, die ei…
$2,31M
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Zygi, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Zygi, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 307 m²
Villa mit 3 Schlafzimmern mit privatem Garten und Meerblick im Küstendorf Diese raffinierte…
$1,05M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Haus 6 Schlafzimmer in Zygi, Zypern
Haus 6 Schlafzimmer
Zygi, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 583 m²
Eine exklusive italienisch inspirierte gated Community an der ruhigen Küste von Zygi, die ei…
$2,28M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Zygi, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Zygi, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 301 m²
Willkommen in der exklusiven Innenanlage im italienischen Stil, am Meer im malerischen Dorf …
$1,03M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Zygi, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Zygi, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 405 m²
Willkommen in der exklusiven Innenanlage im italienischen Stil, am Meer im malerischen Dorf …
$1,39M
Eine Anfrage stellen
Villa in Zygi, Zypern
Villa
Zygi, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
Exklusive Villa an der Südküste von Zypern, in der Nähe von Larnaca, bietet eine perfekte Ba…
$673,652
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Villa in Zygi, Zypern
Villa
Zygi, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Exklusive Villa an der Südküste von Zypern, in der Nähe von Larnaca, bietet eine perfekte Ba…
$754,955
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский

Immobilienangaben in Zygi, Zypern

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen