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Wohnimmobilien in Dromolaxia, Zypern

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26 immobilienobjekte total found
Haus 5 Schlafzimmer in Dromolaxia, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Dromolaxia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 260 m²
Eine beeindruckende freistehende Villa mit fünf Schlafzimmern in der ruhigen Wohngegend von …
$563,855
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Larnaka, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Larnaka, Zypern
Schlafräume 1
Fläche 62 m²
Eingebettet in der renommierten New Drosia Viertel-Rasse. Diese Sammlung von zehn luxuriösen…
$212,716
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Haus 2 Schlafzimmer in Dromolaxia, Zypern
Haus 2 Schlafzimmer
Dromolaxia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Diese moderne 2-Zimmer-Maisonette bietet eine raffinierte Mischung aus modernem Komfort und …
$290,367
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Haus 4 Schlafzimmer in Dromolaxia, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Dromolaxia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 190 m²
Complex ist die Lage für 21, drei / vier Schlafzimmer Häuser, die mit Optionen für benutzerd…
$548,365
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Haus 5 Schlafzimmer in Dromolaxia, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Dromolaxia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 285 m²
Fünf-Zimmer-Villa - Grand Mediterranean Living Die Villa mit fünf Schlafzimmern ist das Kron…
$601,552
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Haus 4 Schlafzimmer in Dromolaxia, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Dromolaxia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 228 m²
Das moderne Haus befindet sich in einem ruhigen cul-de-sac in einem rein risikoarmen Wohnvie…
$679,187
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Haus 5 Schlafzimmer in Dromolaxia, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Dromolaxia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 282 m²
Eine beeindruckende freistehende Villa mit fünf Schlafzimmern in der ruhigen Wohngegend von …
$706,242
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Haus 5 Schlafzimmer in Dromolaxia, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Dromolaxia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 238 m²
Modernes neues Projekt in Dromolaxia /Kiti Bereich. Das Projekt besteht aus 8 Häusern. Schlü…
$725,258
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Haus 6 Schlafzimmer in Dromolaxia, Zypern
Haus 6 Schlafzimmer
Dromolaxia, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 649 m²
Ein Haus in Larnaca. Grundstück ist 5376 qm. Überdachte Bereiche des Hauses sind 649 qm. Pav…
$2,12M
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Haus 3 Schlafzimmer in Dromolaxia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Dromolaxia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 175 m²
Diese geräumige 3-Zimmer-Maisonette bietet einen ausgewogenen Lebensstil, der modernes Desig…
$348,441
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Haus 4 Schlafzimmer in Dromolaxia, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Dromolaxia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 274 m²
Villa mit vier Schlafzimmern – Moderne Eleganz mit Küstenblick Diese 4-Zimmer-Villa ist entw…
$541,270
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Haus 4 Schlafzimmer in Dromolaxia, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Dromolaxia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
4-Zimmer-Haus Das Vier-Zimmer-Haus ist gedanklich gestaltet, um eine raffinierte Balance von…
$684,105
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Haus 3 Schlafzimmer in Dromolaxia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Dromolaxia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 269 m²
A Haus zum Verkauf mit drei Schlafzimmern, in einem ruhigen Vorort von Larnaca. Das Haus ist…
$441,358
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Haus 3 Schlafzimmer in Dromolaxia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Dromolaxia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 204 m²
Schöne zweistöckige Immobilie zum Verkauf, mit einer geräumigen Veranda und einem atemberaub…
$464,587
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Larnaka, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Larnaka, Zypern
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Fläche 69 m²
Eingebettet in der renommierten New Drosia Viertel-Rasse. Diese Sammlung von zehn luxuriösen…
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Larnaka, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Larnaka, Zypern
Schlafräume 1
Fläche 64 m²
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Larnaka, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Larnaka, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 103 m²
Eingebettet in der renommierten New Drosia Viertel-Rasse. Diese Sammlung von zehn luxuriösen…
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Haus 5 Schlafzimmer in Dromolaxia, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Dromolaxia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 278 m²
Dieser moderne Stilkomplex liegt 3 km von Larnaca entfernt und bietet einen einfachen Zugang…
$606,087
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Wohnung 1 Schlafzimmer
Larnaka, Zypern
Schlafräume 1
Fläche 69 m²
Eingebettet in der renommierten New Drosia Viertel-Rasse. Diese Sammlung von zehn luxuriösen…
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Wohnung 3 zimmer in Dromolaxia, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Dromolaxia, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 221 m²
In Dromolaxia, einem ruhigen Wohnvorort von Larnaca, nur 15 Minuten vom Stadtzentrum entfern…
$625,710
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Wohnung 3 zimmer in Dromolaxia, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Dromolaxia, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 238 m²
In Dromolaxia, einem ruhigen Wohnvorort von Larnaca, nur 15 Minuten vom Stadtzentrum entfern…
$725,689
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Haus 5 Schlafzimmer in Dromolaxia, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Dromolaxia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 282 m²
Eine beeindruckende freistehende Villa mit fünf Schlafzimmern in der ruhigen Wohngegend von …
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Haus 5 Schlafzimmer in Dromolaxia, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Dromolaxia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 279 m²
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Schlafräume 5
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Haus 4 Schlafzimmer in Dromolaxia, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Dromolaxia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 231 m²
Villa mit vier Schlafzimmern – Moderne Eleganz mit Küstenblick Diese 4-Zimmer-Villa ist entw…
$544,262
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Villa 4 zimmer in Dromolaxia, Zypern
Villa 4 zimmer
Dromolaxia, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 220 m²
Etagenzahl 2
For sale a four-bedroom house on a large area with a garden of 345 m2. The project is at the…
$481,235
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