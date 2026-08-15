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Häuser in Bezirk Larnaka, Zypern

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Larnaka
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Oroklini
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Kiti
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Aradippou
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484 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Pervolia, Zypern
Villa 4 zimmer
Pervolia, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 2
Komplett renoviertes 3-Schlafzimmer-Detached House in einem Strandkomplex mit privatem Zugan…
$376,600
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Haus 2 Schlafzimmer in Bezirk Larnaka, Zypern
Haus 2 Schlafzimmer
Bezirk Larnaka, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Stockwerk 2
High-End Residential Maisonettes in Livadia, Die prestigeträchtigste Gegend in Larnaca. URR…
$438,105
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Haus 3 Schlafzimmer in Oroklini, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Oroklini, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 166 m²
Stockwerk 2
Eine moderne freistehende Villa mit drei Schlafzimmern, die auf zwei Etagen im begehrten Küs…
$438,441
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Haus 3 Schlafzimmer in Oroklini, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Oroklini, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 149 m²
Eine moderne freistehende Villa mit drei Schlafzimmern in einer exklusiven Wohnanlage im beg…
$450,087
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Haus 3 Schlafzimmer in Oroklini, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Oroklini, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 149 m²
Eine moderne freistehende Villa mit drei Schlafzimmern in einer exklusiven Wohnanlage im beg…
$482,401
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Haus 3 Schlafzimmer in Pervolia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Pervolia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 137 m²
Schöne 3-Zimmer-Villa befindet sich in der Gegend von Pervolia. Bietet geräumige Wohnbereich…
$329,490
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Haus 3 Schlafzimmer in Oroklini, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Oroklini, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 149 m²
Eine moderne freistehende Villa mit drei Schlafzimmern in einer exklusiven Wohnanlage im beg…
$484,709
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Haus 3 Schlafzimmer in Oroklini, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Oroklini, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 149 m²
Eine moderne freistehende Villa mit drei Schlafzimmern in einer exklusiven Wohnanlage im beg…
$478,939
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Haus 3 Schlafzimmer in Oroklini, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Oroklini, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 149 m²
Eine moderne freistehende Villa mit drei Schlafzimmern in einer exklusiven Wohnanlage im beg…
$525,102
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Haus 3 Schlafzimmer in Larnaka, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Larnaka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 240 m²
Eine Premium-moderne Residenz für Familien, die Raum, Komfort und modernes Wohnen schätzen. …
$492,873
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Haus 3 Schlafzimmer in Larnaka, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Larnaka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 294 m²
Eine neue Drei-Zimmer-Villa mit einem Pool, einem grünen Dachgarten, einer überdachten und g…
$739,635
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Haus 4 Schlafzimmer in Tersefanou, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Tersefanou, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 204 m²
Vierzimmerhaus – Geräumiges Wohnen mit Panorama Ansichten Diese Residenz mit vier Schlafzimm…
$450,109
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Haus 2 Schlafzimmer in Larnaka, Zypern
Haus 2 Schlafzimmer
Larnaka, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 115 m²
Charmantes Zwei-Zimmer-Haus zum Verkauf in Pervolia, Larnaca Dieses schöne Anwesen befindet …
$307,164
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Villa in Oroklini, Zypern
Villa
Oroklini, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Elegante 3-Schlafzimmer Villa am Meer – Elite Living in Oroklini, Larnaca Nur wenige Meter v…
$772,377
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Haus 4 Schlafzimmer in Bezirk Larnaka, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Bezirk Larnaka, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 212 m²
Moderne Drei- und Vier-Zimmer-Villen nur Momente vom Strand entfernt. Mit einfachen Zugang z…
$781,245
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Haus 3 Schlafzimmer in Larnaka, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Larnaka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 130 m²
Ein modernes 3-Zimmer-Haus im charmanten und traditionellen Dorf Pervolia bietet eine perfek…
$443,808
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Haus 3 Schlafzimmer in Pervolia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Pervolia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 184 m²
Ein neues Projekt befindet sich Pervolia mit nur 10 Fahrminuten zum Stadtzentrum von Larnaca…
$862,533
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Reihenhaus 4 zimmer in Bezirk Larnaka, Zypern
Reihenhaus 4 zimmer
Bezirk Larnaka, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Etagenzahl 2
Set in the rapidly developing neighbourhood of Livadia in Larnaca, this elegant three bedroo…
$343,287
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Haus 3 Schlafzimmer in Bezirk Larnaka, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Bezirk Larnaka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 183 m²
Unser neues Projekt befindet sich in Larnacas bestem Wohnviertel mit vielen Parks und nur 53…
$564,474
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Villa in Larnaka, Zypern
Villa
Larnaka, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 127 m²
Objektbeschreibung: SANTA ELENA ist ein Projekt im kosmopolitischen Badeort Protaras, der fü…
$656,588
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Haus 4 Schlafzimmer in Pyla, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Pyla, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Vier Schlafzimmer wunderbare Villa am Meer in Pyla, Larnaca. Nur wenige Meter vom blauen Mi…
$4,37M
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Haus 3 Schlafzimmer in Pervolia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Pervolia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
Ein neues Projekt in Pervolia, 600 m vom Strand und kurze Fahrt von Geschäften und Restauran…
$659,831
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Haus 5 Schlafzimmer in Kiti, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Kiti, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 234 m²
Modernes neues Projekt in Kiti Bereich. Das Projekt besteht aus 8 Häusern. Schlüsselmerkmale…
$669,744
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Haus 4 Schlafzimmer in Oroklini, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Oroklini, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 194 m²
Ein freistehendes, charmantes 4-Zimmer-Haus befindet sich in der sehr wünschenswerten touris…
$422,293
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Haus 3 Schlafzimmer in Aradippou, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Aradippou, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 177 m²
Energie Effiziente 3 Schlafzimmer Haus in Aradippou Larnaca3 Schlafzimmer & 2 Badezimmer Mas…
$395,888
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Haus 5 Schlafzimmer in Larnaka, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Larnaka, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 263 m²
Villen mit 5 Schlafzimmern mit privatem Pool – Oroklini, Larnaca Diese Premium 5-Zimmer-Vil…
$1,31M
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Haus 3 Schlafzimmer in Oroklini, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Oroklini, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Das Projekt besteht aus 2 Wohnhäusern in Oroklini, Larnaca. Die Häuser zeichnen sich durch e…
$555,999
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Villa in Oroklini, Zypern
Villa
Oroklini, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 191 m²
$858,697
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Haus 5 Schlafzimmer in Kato Lefkara, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Kato Lefkara, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 384 m²
Traditionelles Eigentum zum Verkauf im Herzen von Lefkara, Larnaca. Dieses charmante Anwesen…
$1,28M
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Villa in Zygi, Zypern
Villa
Zygi, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 149 m²
Exklusive Villa an der Südküste von Zypern, in der Nähe von Larnaca, bietet eine perfekte Ba…
$987,248
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