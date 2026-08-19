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Wohnimmobilien in Dromolaxia Meneou Municipality, Zypern

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Dromolaxia
26
31 immobilienobjekt total found
Haus 5 Schlafzimmer in Dromolaxia, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Dromolaxia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 279 m²
Eine beeindruckende freistehende Villa mit fünf Schlafzimmern in der ruhigen Wohngegend von …
$659,745
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Wohnung 3 zimmer in Dromolaxia Meneou Municipality, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Dromolaxia Meneou Municipality, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 138 m²
Diese Wohnanlage im malerischen und ruhigen Dorf Kiti verkörpert die Harmonie des modernen D…
$297,044
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Haus 3 Schlafzimmer in Dromolaxia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Dromolaxia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 175 m²
Diese geräumige 3-Zimmer-Maisonette bietet einen ausgewogenen Lebensstil, der modernes Desig…
$347,234
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Wohnung 2 zimmer in Dromolaxia Meneou Municipality, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Dromolaxia Meneou Municipality, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Diese Wohnanlage im malerischen und ruhigen Dorf Kiti verkörpert die Harmonie des modernen D…
$273,747
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Haus 5 Schlafzimmer in Dromolaxia, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Dromolaxia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 282 m²
Eine beeindruckende freistehende Villa mit fünf Schlafzimmern in der ruhigen Wohngegend von …
$729,192
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Haus 6 Schlafzimmer in Dromolaxia, Zypern
Haus 6 Schlafzimmer
Dromolaxia, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 649 m²
Ein Haus in Larnaca. Grundstück ist 5376 qm. Überdachte Bereiche des Hauses sind 649 qm. Pav…
$2,12M
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TekceTekce
Wohnung 1 zimmer in Dromolaxia Meneou Municipality, Zypern
Wohnung 1 zimmer
Dromolaxia Meneou Municipality, Zypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 81 m²
Diese Wohnanlage im malerischen und ruhigen Dorf Kiti verkörpert die Harmonie des modernen D…
$203,854
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Dromolaxia Meneou Municipality, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Dromolaxia Meneou Municipality, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
Eine erstaunliche brandneue Wohnung in Meneou Bereich, Larnaca. Die Unterkunft befindet sich…
$247,898
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Wohnung 3 zimmer in Dromolaxia Meneou Municipality, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Dromolaxia Meneou Municipality, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Diese Wohnanlage im malerischen und ruhigen Dorf Kiti verkörpert die Harmonie des modernen D…
$343,639
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Haus 4 Schlafzimmer in Dromolaxia, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Dromolaxia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 231 m²
Villa mit vier Schlafzimmern – Moderne Eleganz mit Küstenblick Diese 4-Zimmer-Villa ist entw…
$549,788
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Haus 2 Schlafzimmer in Dromolaxia, Zypern
Haus 2 Schlafzimmer
Dromolaxia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Diese moderne 2-Zimmer-Maisonette bietet eine raffinierte Mischung aus modernem Komfort und …
$289,362
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Haus 5 Schlafzimmer in Dromolaxia, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Dromolaxia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 278 m²
Dieser moderne Stilkomplex liegt 3 km von Larnaca entfernt und bietet einen einfachen Zugang…
$606,087
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Haus 5 Schlafzimmer in Dromolaxia, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Dromolaxia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 282 m²
Eine beeindruckende freistehende Villa mit fünf Schlafzimmern in der ruhigen Wohngegend von …
$717,618
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Bungalow in Dromolaxia Meneou Municipality, Zypern
Bungalow
Dromolaxia Meneou Municipality, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 1
Charmantes freistehendes Drei-Zimmer- Bungalow in MeneuDieser wunderbare freistehende Drei-Z…
$430,151
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Haus 5 Schlafzimmer in Dromolaxia, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Dromolaxia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 279 m²
Eine beeindruckende freistehende Villa mit fünf Schlafzimmern in der ruhigen Wohngegend von …
$636,596
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Haus 2 Schlafzimmer in Dromolaxia Meneou Municipality, Zypern
Haus 2 Schlafzimmer
Dromolaxia Meneou Municipality, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 224 m²
Schöne 2 Ebenen Haus in Meneou. 3 km zum Flughafen. 1 km zum Strand. 2 Hauptschlafzimmer. 3…
$377,749
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Wohnung 1 zimmer in Dromolaxia Meneou Municipality, Zypern
Wohnung 1 zimmer
Dromolaxia Meneou Municipality, Zypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 81 m²
Diese Wohnanlage im malerischen und ruhigen Dorf Kiti verkörpert die Harmonie des modernen D…
$279,571
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Wohnung 3 zimmer in Dromolaxia, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Dromolaxia, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 221 m²
In Dromolaxia, einem ruhigen Wohnvorort von Larnaca, nur 15 Minuten vom Stadtzentrum entfern…
$625,710
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Haus 4 Schlafzimmer in Dromolaxia, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Dromolaxia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 190 m²
Complex ist die Lage für 21, drei / vier Schlafzimmer Häuser, die mit Optionen für benutzerd…
$548,365
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Haus 4 Schlafzimmer in Dromolaxia, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Dromolaxia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 228 m²
Das moderne Haus befindet sich in einem ruhigen cul-de-sac in einem rein risikoarmen Wohnvie…
$679,187
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Wohnung 3 zimmer in Dromolaxia Meneou Municipality, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Dromolaxia Meneou Municipality, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 214 m²
Diese charmante Villa mit 3 Schlafzimmern befindet sich im malerischen Dorf Meneu, in der Nä…
$1,01M
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Haus 3 Schlafzimmer in Dromolaxia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Dromolaxia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 204 m²
Schöne zweistöckige Immobilie zum Verkauf, mit einer geräumigen Veranda und einem atemberaub…
$462,979
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Haus 4 Schlafzimmer in Dromolaxia, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Dromolaxia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 274 m²
Villa mit vier Schlafzimmern – Moderne Eleganz mit Küstenblick Diese 4-Zimmer-Villa ist entw…
$549,788
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Wohnung 3 zimmer in Dromolaxia, Zypern
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Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 238 m²
In Dromolaxia, einem ruhigen Wohnvorort von Larnaca, nur 15 Minuten vom Stadtzentrum entfern…
$725,689
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Wohnung 2 zimmer in Dromolaxia Meneou Municipality, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Dromolaxia Meneou Municipality, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
Diese Wohnanlage im malerischen und ruhigen Dorf Kiti verkörpert die Harmonie des modernen D…
$331,991
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Haus 5 Schlafzimmer in Dromolaxia, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Dromolaxia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 238 m²
Modernes neues Projekt in Dromolaxia /Kiti Bereich. Das Projekt besteht aus 8 Häusern. Schlü…
$725,258
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Haus 5 Schlafzimmer in Dromolaxia, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Dromolaxia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 260 m²
Eine beeindruckende freistehende Villa mit fünf Schlafzimmern in der ruhigen Wohngegend von …
$572,937
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Haus 3 Schlafzimmer in Dromolaxia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Dromolaxia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 269 m²
A Haus zum Verkauf mit drei Schlafzimmern, in einem ruhigen Vorort von Larnaca. Das Haus ist…
$439,830
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Haus 4 Schlafzimmer in Dromolaxia, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Dromolaxia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
4-Zimmer-Haus Das Vier-Zimmer-Haus ist gedanklich gestaltet, um eine raffinierte Balance von…
$681,737
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Dromolaxia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 285 m²
Fünf-Zimmer-Villa - Grand Mediterranean Living Die Villa mit fünf Schlafzimmern ist das Kron…
$607,660
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