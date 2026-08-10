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Wohnimmobilien in Alethriko, Zypern

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4 immobilienobjekte total found
Wohnung 8 zimmer in Alethriko, Zypern
Wohnung 8 zimmer
Alethriko, Zypern
Zimmer 8
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 996 m²
Willkommen in Ihrer eigenen privaten Oase! Diese atemberaubende Villa mit 8 Schlafzimmern un…
$2,23M
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Haus 5 Schlafzimmer in Alethriko, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Alethriko, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 1 700 m²
Feine Architektur und Spitzentechnologie können Einfachheit mit Luxus verbinden. Dieses luxu…
$8,26M
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Villa in Alethriko, Zypern
Villa
Alethriko, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 265 m²
Etagenzahl 3
Verkauf: Dieses geräumige Haus mit 5 Schlafzimmern und 4 Bädern in Alitrico bietet einen mod…
$605,009
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TekceTekce
Haus 5 Schlafzimmer in Alethriko, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Alethriko, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 382 m²
Das Haus befindet sich in einer ruhigen und naturschönen Gegend von Alethriko Village in Lar…
$578,428
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Immobilienangaben in Alethriko, Zypern

Günstige
Luxuriös
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