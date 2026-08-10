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526 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paralimni, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 87 m²
Willkommen in der exklusivsten Wohnentwicklung im Herzen der Stadt, wo Luxus trifft Eleganz …
$306,074
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sotira, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sotira, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Neues Projekt befindet sich in Sotira, Famagusta. Das Projekt besteht aus 13 Wohnungen mit e…
$290,416
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paralimni, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
Ihr Tor zum idyllischen Kapparis Lebensstil. Das Hotel liegt in einer ruhigen und begehrten …
$230,442
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Wohnung 3 zimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Paralimni, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Diese Luxusvillen befinden sich ideal im Herzen von Protaras - nur wenige Autominuten vom St…
$798,291
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Kapparis, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Kapparis, Zypern
Schlafräume 1
Fläche 14 m²
High-End Apartment in Kapparis – Außergewöhnliches Küstenleben Diese elegante Wohnung in Kap…
$277,712
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Wohnung 4 zimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Paralimni, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Diese Luxusvillen befinden sich ideal im Herzen von Protaras - nur wenige Autominuten vom St…
$913,986
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Wohnung 4 zimmer in Agia Napa, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Agia Napa, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 346 m²
Dieses Resort-Komplex ist ein Elite-Projekt von 41 Luxusvillen in einer seltenen und exklusi…
$2,75M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Sotira, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Sotira, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 113 m²
Objektbeschreibung: Flamingo Lake Residences: Eingebettet in das Dorf Sotira bietet dieses W…
$270,629
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Agia Napa, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 814 m²
Objektbeschreibung: Ein gemischt genutztes Projekt, das zeitgenössische Architektur, Funktio…
$336,858
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Wohnung 4 zimmer in Kapparis, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Kapparis, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 199 m²
Entdecken Sie einzigartige moderne Villen in Kapparis, einer malerischen Küstenstadt mit all…
$915,745
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Penthouse in Agia Napa, Zypern
Penthouse
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 1 136 m²
Stockwerk 25
Ein außergewöhnliches Penthouse mit 5 Schlafzimmern, das einen denkmalgeschützten Turm am Me…
$10,27M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paralimni, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 73 m²
Diese einladende 2-Schlafzimmer, 1-Badezimmer-Wohnung erstreckt sich auf 68 qm im ersten Sto…
$210,352
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Wohnung 3 zimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Paralimni, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 171 m²
Dieser einzigartige Komplex von Villen befindet sich in der malerischen Gegend von Protaras,…
$970,830
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Wohnung 4 zimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Paralimni, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 132 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Protaras, Famagusta, Zypern
$623,713
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Agia Napa, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 84 m²
Objektbeschreibung: Die Hidden Gem Lifestyle Apartments bestehen aus zwei Gebäuden mit insge…
$352,502
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kapparis, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kapparis, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 107 m²
Diese Apartments in Kapparis befinden sich in der richtigen Nachbarschaft für Sie und Ihre F…
$313,165
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paralimni, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Ein moderner Komplex in Paralimni. Nahezu zu Fuß von allen notwendigen Infrastruktur. Der Ko…
$307,555
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Agia Napa, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 75 m²
Objektbeschreibung: Über Athens Goddess Residences... Erleben Sie außergewöhnliches Wohnen …
$288,899
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paralimni, Zypern
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Paralimni, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 86 m²
Willkommen in der exklusivsten Wohnentwicklung im Herzen der Stadt, wo Luxus trifft Eleganz …
$256,441
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Agia Napa, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
Premium Wohnprojekt im Herzen von Ayia Napa. Die Entwicklung besteht aus nur 3 Wohnungen, so…
$512,558
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Agia Napa, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 204 m²
Stockwerk 7/25
Luxus Apartments Dieses ikonische High-Risiko befindet sich im kommerziellen Zentrum des Ya…
$1,70M
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Wohnung 4 zimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Paralimni, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 181 m²
Der Boutique-Komplex liegt nur wenige Gehminuten von der berühmten azure Bucht Fig Tree Bay …
$1,09M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kapparis, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kapparis, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 117 m²
Verkauf: 2-Zimmer-Villa in Sea Caves Villas, Paphos.Diese Villa bietet eine perfekte Mischun…
$359,486
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Wohnung 2 zimmer in Sotira, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Sotira, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Diese gemütliche Wohnanlage befindet sich am malerischen Hang des Dorfes Sotira und bietet e…
$302,752
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Wohnung 3 zimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Paralimni, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 194 m²
Im Herzen von Pernera, einer der attraktivsten Küstenregionen Zyperns, verbindet dieser exkl…
$799,211
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 159 m²
Diese atemberaubende Residenz verfügt über ein mehrstufiges Design, mit viel Platz sowohl im…
$1,52M
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Wohnung 4 zimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Paralimni, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 144 m²
Dieser luxuriöse Komplex verbindet den unvergleichlichen Komfort und den Charme der Küste un…
$2,69M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paralimni, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
Stilvolle Wohnung in Paralimni – Prime Location Diese wunderschön gestaltete 2-Zimmer-Wohnun…
$236,351
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Agia Napa, Zypern
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Agia Napa, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 86 m²
Stockwerk 1/2
1-Schlafzimmer-Apartment – Eine private Urban Retreat Die Ein-Zimmer-Wohnung bietet eine per…
$424,354
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Deryneia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Deryneia, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 104 m²
Dies ist ein kleiner Wohnblock von Apartments, die in einer wünschenswerten Gegend von Deryn…
$233,987
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