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Wohnimmobilien in Deryneia, Zypern

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55 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Deryneia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Deryneia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 3/3
Apartment mit 2 Schlafzimmern Die Zwei-Zimmer-Wohnung bietet einen komfortablen und gut gest…
$237,277
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VIDI GROUP
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Deryneia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Deryneia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
Moderne Apartments in einer ruhigen Wohngegend von Dyreneia. Hauptmerkmale Geräumige offene…
$282,402
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Deryneia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Deryneia, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 113 m²
Dieses Projekt ist eine zeitgenössische Wohnentwicklung in der ruhigen Stadt Dherynia, Zyper…
$254,077
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Villa in Deryneia, Zypern
Villa
Deryneia, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 162 m²
Dies ist ein exklusives Villa-Projekt in der ruhigen und ruhigen Gegend von Deryneia. Eingeb…
$330,891
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Deryneia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Deryneia, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 78 m²
Objektbeschreibung: Famagusta BayView ist ein außergewöhnliches Wohnprojekt mit traumhaften …
$216,960
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Nils Ott Real Estates
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Deryneia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Deryneia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 81 m²
Stockwerk 2
Willkommen in der Wohnanlage im Herzen von Derynia. Dieser exklusive Komplex definiert das m…
$208,664
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 2 Schlafzimmer in Deryneia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Deryneia, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 78 m²
Objektbeschreibung: Famagusta BayView ist ein außergewöhnliches Wohnprojekt mit traumhaften …
$268,345
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Nils Ott Real Estates
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Deryneia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Deryneia, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 95 m²
Entdecken Sie diese elegante Neuentwicklung im Herzen von Deryneia – ein dreistöckiges Wohnh…
$206,807
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Deryneia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Deryneia, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 138 m²
Dies ist ein kleiner Wohnblock von Apartments, die in einer wünschenswerten Gegend von Deryn…
$288,348
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Deryneia, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Deryneia, Zypern
Schlafräume 1
Fläche 50 m²
Objektbeschreibung: Famagusta BayView ist ein außergewöhnliches Wohnprojekt mit traumhaften …
$165,574
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Haus 4 Schlafzimmer in Deryneia, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Deryneia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 320 m²
Traditioneller Stil und geräumige Villa mit vier Schlafzimmern im Dorf Dherynia mit Land Dee…
$460,381
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Deryneia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Deryneia, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 78 m²
Objektbeschreibung: Famagusta BayView ist ein außergewöhnliches Wohnprojekt mit traumhaften …
$211,250
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Deryneia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Deryneia, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 95 m²
Entdecken Sie diese elegante Neuentwicklung im Herzen von Deryneia – ein dreistöckiges Wohnh…
$218,624
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Deryneia, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Deryneia, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 1
Entdecken Sie ein außergewöhnliches neues Wohnprojekt in der begehrten Gegend von Derinia mi…
$147,362
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Deryneia, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Deryneia, Zypern
Schlafräume 1
Fläche 50 m²
Objektbeschreibung: Famagusta BayView ist ein außergewöhnliches Wohnprojekt mit traumhaften …
$154,156
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Deryneia, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Deryneia, Zypern
Schlafräume 1
Fläche 50 m²
Objektbeschreibung: Famagusta BayView ist ein außergewöhnliches Wohnprojekt mit traumhaften …
$159,865
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Deryneia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Deryneia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Stockwerk 3
Entdecken Sie ein einzigartiges neues Wohnprojekt in einem der begehrtesten Gegenden von Der…
$269,208
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Deryneia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Deryneia, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 113 m²
Dieses Projekt ist eine zeitgenössische Wohnentwicklung in der ruhigen Stadt Dherynia, Zyper…
$194,989
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Wohnung 3 Schlafzimmer
Deryneia, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 113 m²
Dieses Projekt ist eine zeitgenössische Wohnentwicklung in der ruhigen Stadt Dherynia, Zyper…
$242,260
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Deryneia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Deryneia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 77 m²
Stockwerk 3/3
Zum Verkauf: Moderne Wohnung im Projekt, befindet sich im obersten Stock eines gut gestaltet…
$223,386
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Deryneia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Deryneia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Ein moderner Block von Wohnungen, befindet sich an einem der besten Orte der Gemeinde Deryne…
$247,898
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Deryneia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Deryneia, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 92 m²
Eingebettet zwischen Derynia und Paralimni, ist diese charmante Residenz Teil des Berges, Re…
$218,624
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Villa in Deryneia, Zypern
Villa
Deryneia, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 226 m²
Zweistufige separate Villa mit sechs Schlafzimmern in Derynia mit Landtitel-DokumentenDieses…
$557,616
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Haus 4 Schlafzimmer in Deryneia, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Deryneia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 315 m²
Ein Spektakuläres vorstellen 4-Zimmer Luxusvilla in Deryneia - Eine Vision von Eleganz und K…
$1,04M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Deryneia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Deryneia, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 78 m²
Objektbeschreibung: Famagusta BayView ist ein außergewöhnliches Wohnprojekt mit traumhaften …
$228,379
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Deryneia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Deryneia, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 94 m²
In einer der ruhigsten Gegenden von Deryneia, neben dem städtischen Amphitheater und mit Bli…
$259,986
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Deryneia, Zypern
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Deryneia, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 89 m²
Dieses Projekt ist eine zeitgenössische Wohnentwicklung in der ruhigen Stadt Dherynia, Zyper…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Deryneia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Deryneia, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 99 m²
Dieses Projekt ist eine zeitgenössische Wohnentwicklung in der ruhigen Stadt Dherynia, Zyper…
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Wohnung 2 Schlafzimmer
Deryneia, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 95 m²
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$230,442
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Villa in Deryneia, Zypern
Villa
Deryneia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 826 m²
Willkommen in einer Residenz, in der Luxus auf Perfektion trifft. Diese außergewöhnliche Vil…
$1,77M
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