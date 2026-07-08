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Büroräume in Geroskipou, Zypern

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Büro in Geroskipou, Zypern
Büro
Geroskipou, Zypern
Stockwerk 2
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Büro 64 m² in Geroskipou, Zypern
Büro 64 m²
Geroskipou, Zypern
Fläche 64 m²
Eine zeitgemäße Mischnutzungsentwicklung in Geroskipou, Paphos. Es besteht aus 2 Geschäften …
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Büro in Geroskipou, Zypern
Büro
Geroskipou, Zypern
Stockwerk 2
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Büro in Geroskipou, Zypern
Büro
Geroskipou, Zypern
Stockwerk 1
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Büro in Geroskipou, Zypern
Büro
Geroskipou, Zypern
Stockwerk 2
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Büro 96 m² in Geroskipou, Zypern
Büro 96 m²
Geroskipou, Zypern
Fläche 96 m²
Eine zeitgemäße Mischnutzungsentwicklung in Geroskipou, Paphos. Es besteht aus 2 Geschäften …
$407,009
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