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Büroräume in Limassol Municipality, Zypern

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Büro in Limassol, Zypern
Büro
Limassol, Zypern
Stockwerk 3/5
Premium Office Space – Modernes Gewerbegebäude auf Griva Digeni, Limassol Dieses Büro bietet…
$1,39M
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Büro 99 m² in Limassol, Zypern
Büro 99 m²
Limassol, Zypern
Fläche 99 m²
Zum Verkauf: Moderne Off-Plan-Büro befindet sich im dritten Stock eines achtgeschossigen Geb…
$1,49M
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Büro 275 m² in Limassol, Zypern
Büro 275 m²
Limassol, Zypern
Fläche 275 m²
Ein architektonisches Wunder in Limassols pulsierendem Zentrum. In der Nähe des geschäftigen…
$2,52M
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Büro 142 m² in Limassol, Zypern
Büro 142 m²
Limassol, Zypern
Fläche 142 m²
Elegantes Büro im ersten Stock in Agia Zoni, Limassol Dieses wunderschön renovierte Gebäude …
$820,423
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Büro 161 m² in Limassol, Zypern
Büro 161 m²
Limassol, Zypern
Fläche 161 m²
Ein kommerzielles Gebäude im Herzen des neuen Viertels von Limassol, Zakaki. Die Beliebtheit…
$3,00M
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Büro 201 m² in Limassol, Zypern
Büro 201 m²
Limassol, Zypern
Fläche 201 m²
Stockwerk 201
Diese exklusive 8-stöckige Klasse Ein Businesscenter befindet sich in einem der renommiertes…
$1,52M
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Büro in Limassol District, Zypern
Büro
Limassol District, Zypern
Stockwerk 2/4
Büroraum – Mesa Geitonia, Limassol Diese moderne Büroentwicklung setzt einen neuen Standard…
$3,05M
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Büro 200 m² in Limassol, Zypern
Büro 200 m²
Limassol, Zypern
Fläche 200 m²
Bürofläche an einer der verkehrsreichsten Kreuzungen von Limassol und in unmittelbarer Nähe …
$749,009
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Büro in Limassol, Zypern
Büro
Limassol, Zypern
Stockwerk 3/5
Premium Office Space – Modernes Gewerbegebäude auf Griva Digeni, Limassol Dieses Büro bietet…
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Büro in Limassol, Zypern
Büro
Limassol, Zypern
Stockwerk 1
Exklusiver Wohnraum am Meer im Herzen von Limassol Typ: Business Center Stadt: Limassol Geb…
$2,39M
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Büro in Limassol, Zypern
Büro
Limassol, Zypern
Prime Seafront Büroflächen zum Verkauf – Kanika Enaerios Complex, Limassol 🏢Innenfläche: 1.0…
$5,46M
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Büro 163 m² in Limassol, Zypern
Büro 163 m²
Limassol, Zypern
Fläche 163 m²
Ein kommerzielles Gebäude im Herzen des neuen Viertels von Limassol, Zakaki. Die Beliebtheit…
$2,82M
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Büro 187 m² in Limassol, Zypern
Büro 187 m²
Limassol, Zypern
Fläche 187 m²
Stockwerk 187
Diese exklusive 8-stöckige Klasse Ein Businesscenter befindet sich in einem der renommiertes…
$1,42M
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Büro 98 m² in Limassol, Zypern
Büro 98 m²
Limassol, Zypern
Fläche 98 m²
Entdecken Sie eine fantastische Gelegenheit, ein komplett renoviertes Erdgeschoss-Büro in de…
$345,549
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Büro in Limassol, Zypern
Büro
Limassol, Zypern
Renoviertes Büro an der Makarios Avenue, Limassol Modernes Büro im ersten Stock, komplett r…
$388,903
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Büro 210 m² in Limassol, Zypern
Büro 210 m²
Limassol, Zypern
Fläche 210 m²
Stockwerk 4
Ein Premium-Markenneues Büro zum Verkauf in einer modernen kommerziellen Entwicklung im bege…
$1,38M
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Büro 290 m² in Limassol, Zypern
Büro 290 m²
Limassol, Zypern
Fläche 290 m²
Ein architektonisches Wunder in Limassols pulsierendem Zentrum. In der Nähe des geschäftigen…
$2,81M
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Büro 194 m² in Limassol, Zypern
Büro 194 m²
Limassol, Zypern
Fläche 194 m²
Dies ist eine atemberaubende kommerzielle Entwicklung in Zakaki, dem westlichen Teil von Lim…
$1,78M
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Büro in Limassol, Zypern
Büro
Limassol, Zypern
Stockwerk 3/7
Moderne Büro-Raum mit Wahrzeichen Glas Fassade Diese Premium-Büro-Eigenschaft kombiniert inn…
$2,85M
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Büro in Limassol, Zypern
Büro
Limassol, Zypern
Stockwerk 1/10
Das Bürogebäude stellt eine einzigartige Mischung aus der Arbeit und dem Leben in der Innens…
$2,44M
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Büro 430 m² in Limassol District, Zypern
Büro 430 m²
Limassol District, Zypern
Fläche 430 m²
Etagenzahl 5
Ein modernes Büro ist ideal für Unternehmen, die nach neuen renommierten Workspaces suchen. …
$2,53M
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Büro 275 m² in Limassol, Zypern
Büro 275 m²
Limassol, Zypern
Fläche 275 m²
Ein architektonisches Wunder in Limassols pulsierendem Zentrum. In der Nähe des geschäftigen…
$2,49M
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Büro 288 m² in Limassol, Zypern
Büro 288 m²
Limassol, Zypern
Fläche 288 m²
Ein architektonisches Wunder in Limassols pulsierendem Zentrum. In der Nähe des geschäftigen…
$2,82M
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Büro in Limassol District, Zypern
Büro
Limassol District, Zypern
Stockwerk 6
Modernes Business Center in Limassol Typ: Business Center Stadt: Limassol Bereich: Zentrale…
$3,02M
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Büro in Limassol, Zypern
Büro
Limassol, Zypern
Geräumiges Bürogeschoss mit Meer, Stadt und Bergblick, befindet sich in einem Businesscenter…
$3,48M
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Büro in Limassol, Zypern
Büro
Limassol, Zypern
Dies wird ein Bürogebäude der Klasse A in einer ausgezeichneten Lage mit einfachem Zugang un…
$30,20M
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Büro 319 m² in Limassol, Zypern
Büro 319 m²
Limassol, Zypern
Fläche 319 m²
Außergewöhnliche Investitionsmöglichkeit im Herzen des Stadtzentrums von Limassol, nur 300 m…
$1,38M
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Büro in Limassol, Zypern
Büro
Limassol, Zypern
Verkauf – Bürogebäude am Meer, Limassol Modernes 8-stöckiges Geschäftsgebäude an der Küste …
$3,95M
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Büro 130 m² in Limassol District, Zypern
Büro 130 m²
Limassol District, Zypern
Fläche 130 m²
Die kommerzielle Entwicklung befindet sich in Mesa Geitonia, Limassol. Nur wenige Minuten vo…
$4,03M
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Büro 453 m² in Limassol, Zypern
Büro 453 m²
Limassol, Zypern
Fläche 453 m²
Ein einzigartiges, modernes Wahrzeichen im zentralen Geschäftsviertel von Limassol. Sein geb…
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