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Büroräume in Demos Agiou Athanasiou, Zypern

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Büro 498 m² in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Büro 498 m²
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Fläche 498 m²
Moderne kommerzielle Projekt ist ideal im Herzen von Limassol positioniert. In der Nähe des …
$4,18M
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Büro 510 m² in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Büro 510 m²
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Fläche 510 m²
Moderne kommerzielle Projekt ist ideal im Herzen von Limassol positioniert. In der Nähe des …
$4,29M
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Büro 67 m² in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Büro 67 m²
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Fläche 67 m²
Einzelhandelsgeschäft Gelegenheit in Agios Athanasios, Limassol — Prime Commercial Visibilit…
$339,414
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Büro 151 m² in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Büro 151 m²
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Fläche 151 m²
Die moderne Mischnutzungsentwicklung befindet sich in Agios Athanasios und bietet eine perfe…
$682,586
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Büro 88 m² in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Büro 88 m²
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Fläche 88 m²
Einzelhandelsgeschäft Gelegenheit in Agios Athanasios, Limassol — Prime Commercial Visibilit…
$425,705
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Büro 152 m² in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Büro 152 m²
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Fläche 152 m²
Moderne kommerzielle Projekt ist ideal im Herzen von Limassol positioniert. In der Nähe des …
$1,37M
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Büro 356 m² in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Büro 356 m²
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Fläche 356 m²
Ein Büroturm zentral gelegen, mit schnellem Zugang zur Autobahn und eine 1-minütige Fahrt vo…
$2,98M
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Büro 367 m² in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Büro 367 m²
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Fläche 367 m²
Ein Büroturm zentral gelegen, mit schnellem Zugang zur Autobahn und eine 1-minütige Fahrt vo…
$2,67M
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Büro 331 m² in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Büro 331 m²
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Fläche 331 m²
Büroflächen in Agios Athanasios, Limassol, stehen jetzt zum Verkauf. Das Büro gehört zu eine…
$2,62M
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Büro 134 m² in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Büro 134 m²
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Fläche 134 m²
Die moderne Mischnutzungsentwicklung befindet sich in Agios Athanasios und bietet eine perfe…
$739,468
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Büro 172 m² in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Büro 172 m²
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Fläche 172 m²
Moderne kommerzielle Projekt ist ideal im Herzen von Limassol positioniert. In der Nähe des …
$1,52M
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Büro 75 m² in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Büro 75 m²
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Einzelhandelsgeschäft Gelegenheit in Agios Athanasios, Limassol — Prime Commercial Visibilit…
$385,436
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Büro in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Büro
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Zum Verkauf drei Büros der gesamten überdachten Fläche von 1118. 54 Quadratmeter auf Timoset…
$5,80M
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Büro 127 m² in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Büro 127 m²
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Fläche 127 m²
Moderne kommerzielle Projekt ist ideal im Herzen von Limassol positioniert. In der Nähe des …
$1,13M
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Büro 356 m² in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Büro 356 m²
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Fläche 356 m²
Ein Büroturm zentral gelegen, mit schnellem Zugang zur Autobahn und eine 1-minütige Fahrt vo…
$2,65M
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Büro in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Büro
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Luxusbüro in einem der renommiertesten Bürogebäude in Limassol - The Oval, nur 50 Meter von …
$1,74M
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Büro 495 m² in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Büro 495 m²
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Fläche 495 m²
Das Gebäude befindet sich in Linopetra mit einfachem Zugang zur Autobahn und ist in einer ru…
$2,68M
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Büro 1 119 m² in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Büro 1 119 m²
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 119 m²
Entdecken Sie drei außergewöhnliche luxuriöse Büroräume zum Verkauf in Kolonakiou, Limassol.…
$9,15M
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Büro 464 m² in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Büro 464 m²
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Fläche 464 m²
Die Büros befinden sich im östlichen Teil von Limassol, mit ausgezeichnetem Zugang zur Autob…
$2,80M
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Büro 876 m² in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Büro 876 m²
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Fläche 876 m²
Modern Luxury Office - Prime Lage in Linopetra Bereich. Einfacher Zugang zum Highway. Schlüs…
$5,24M
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Büro 391 m² in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Büro 391 m²
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Fläche 391 m²
Das Gebäude befindet sich in Linopetra mit einfachem Zugang zur Autobahn und ist in einer ru…
$1,95M
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Büro in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Büro
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Etagenzahl 4
Premium Office Entwicklung – Limassol Business District In einem der renommiertesten Geschä…
$4,55M
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Büro in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Büro
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Stockwerk 3/3
Moderne Büroräume – Funktionalität und Prestige in Agios Athanasios, Limassol Allgemeine Bes…
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Büro in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
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Stockwerk 3/4
Diese Entwicklung befindet sich in der renommierten Agios Athanasios Area, nur 20 Minuten zu…
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