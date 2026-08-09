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Büroräume in Nikosia, Zypern

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Nikosia
19
Strovolos
5
29 immobilienobjekte total found
Büro 303 m² in Strovolos, Zypern
Büro 303 m²
Strovolos, Zypern
Fläche 303 m²
Ein Büro in Agios Demetrios. Das Büro befindet sich im ersten Stock und nimmt den gesamten S…
$702,377
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Büro 223 m² in Nikosia, Zypern
Büro 223 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 223 m²
Ein 7-stöckiges Gebäude im Stadtzentrum. Das Gebäude besteht aus sieben Etagen Büros und ein…
$815,069
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Büro 239 m² in Nikosia, Zypern
Büro 239 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 239 m²
Ein Büro im sechsten Stock des Wohngebäudes in Trypiotis, Nicosia. Es hat eine Fläche von 23…
$1,07M
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TekceTekce
Büro 211 m² in Spilia, Zypern
Büro 211 m²
Spilia, Zypern
Fläche 211 m²
Zwei Büros im 3. Stock eines 6-stöckigen Gebäudes in Agios Antonios. Das Gebäude besteht aus…
$371,846
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Büro 1 162 m² in Nikosia, Zypern
Büro 1 162 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 1 162 m²
Shop im Erdgeschoss eines Gebäudes in einem Komplex in Kaimakli, Nicosia. Es besteht aus ein…
$1,07M
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Büro 254 m² in Nikosia, Zypern
Büro 254 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 254 m²
Das Anwesen betrifft eine ganze Etage im 9. Stock eines gemischten Gebäudes in Trypiotis. Da…
$666,963
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Büro 156 m² in Nikosia, Zypern
Büro 156 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 156 m²
Ein 7-stöckiges Gebäude im Stadtzentrum. Das Gebäude besteht aus sieben Etagen Büros und ein…
$585,816
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Büro 650 m² in Strovolos, Zypern
Büro 650 m²
Strovolos, Zypern
Fläche 650 m²
Moderne und geräumige Büroflächen von 200qm, in einer fantastischen Lage an der Stavrou Aven…
$2,72M
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Büro 87 m² in Strovolos, Zypern
Büro 87 m²
Strovolos, Zypern
Fläche 87 m²
Büros zum Verkauf in einem Geschäftsgebäude, in einer sehr wünschenswerten Lage in der komme…
$359,452
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Büro 235 m² in Nikosia, Zypern
Büro 235 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 235 m²
Ein Büro im fünften Stock eines Gewerbegebäudes in Trypiotis, Nicosia. Es hat eine Fläche vo…
$1,06M
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Büro 336 m² in Nikosia, Zypern
Büro 336 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 336 m²
Zweigeschossiges Büro bestehend aus einem Erdgeschoss-Händler und einem Mezzanin auf einem g…
$347,198
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Büro 249 m² in Nikosia, Zypern
Büro 249 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 249 m²
Ein Büro auf der achtgeschossigen acommercial building in Trypiotis, Nicosia. Es hat eine Fl…
$1,36M
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Büro 358 m² in Nikosia, Zypern
Büro 358 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 358 m²
Ein Büro zum Verkauf in Agioi Omologites, Nicosia. Das Büro besteht aus einem offenen Bürobe…
$469,235
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Büro 116 m² in Strovolos, Zypern
Büro 116 m²
Strovolos, Zypern
Fläche 116 m²
Büros zum Verkauf in einem Geschäftsgebäude, in einer sehr wünschenswerten Lage in der komme…
$479,269
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Büro 103 m² in Latsia, Zypern
Büro 103 m²
Latsia, Zypern
Fläche 103 m²
Modernes Projekt befindet sich in einer der privilegierten Gegenden in Latsia in der Nähe de…
$284,576
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Büro in Nikosia, Zypern
Büro
Nikosia, Zypern
Stockwerk 10
Das Hotel liegt im Viertel Trypiotis, im Herzen des Geschäftszentrums von Nicosia, befindet …
$621,386
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Büro 200 m² in Nikosia, Zypern
Büro 200 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 200 m²
Das Büro befindet sich in Nikosia-Aglantzia, gegenüber der Larnakas Avenue. Es liegt in der …
$460,381
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Büro 152 m² in Nikosia, Zypern
Büro 152 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 152 m²
Ein 7-stöckiges Gebäude im Stadtzentrum. Das Gebäude besteht aus sieben Etagen Büros und ein…
$500,081
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Büro 244 m² in Nikosia, Zypern
Büro 244 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 244 m²
Ein Büro im siebten Stock des Wohngebäudes in Trypiotis, Nicosia. Es hat eine Fläche von 244…
$1,10M
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Büro 401 m² in Nikosia, Zypern
Büro 401 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 401 m²
Zweigeschossige Büroräume auf der ersten und zweiten Etage eines gemischten Gebäudes in Nico…
$464,230
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Büro in Nikosia, Zypern
Büro
Nikosia, Zypern
Stockwerk 11
Im Trypiotis-Viertel, im Herzen des Geschäftszentrums von Nicosia, befindet sich dieses Büro…
$667,844
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Büro 209 m² in Nikosia, Zypern
Büro 209 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 209 m²
Ein 7-stöckiges Gebäude im Stadtzentrum. Das Gebäude besteht aus sieben Etagen Büros und ein…
$703,261
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Büro 2 210 m² in Strovolos, Zypern
Büro 2 210 m²
Strovolos, Zypern
Fläche 2 210 m²
Zwölf Büroeinheiten mit einer Gesamtfläche von 2.210 qm, ein 27 Jahre altes Geschäftsgebäude…
$4,04M
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Büro in Nikosia, Zypern
Büro
Nikosia, Zypern
Stockwerk 1
Im Trypiotis-Viertel, im Herzen des Geschäftszentrums von Nicosia, bietet dieses erstklassig…
$406,514
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Büro 1 722 m² in Nikosia, Zypern
Büro 1 722 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 1 722 m²
Etagenzahl 4
Eine außergewöhnliche Investitionsmöglichkeit ist ein gesamtes Gewerbegebäude in Agios Domet…
$6,36M
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Büro 103 m² in Latsia, Zypern
Büro 103 m²
Latsia, Zypern
Fläche 103 m²
Modernes Projekt befindet sich in einer der privilegierten Gegenden in Latsia in der Nähe de…
$273,101
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Büro 1 200 m² in Nikosia, Zypern
Büro 1 200 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 1 200 m²
Prime Lage ausgezeichnet Ansichten Feinste Qualität The Location Das Nikosia Forum befindet …
$2,60M
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Büro 128 m² in Nikosia, Zypern
Büro 128 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 128 m²
Ein Büro im ersten Stock in Strovolos. Es hat eine Fläche von 118 qm, bestehend aus einem of…
$295,116
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Büro 249 m² in Nikosia, Zypern
Büro 249 m²
Nikosia, Zypern
Fläche 249 m²
Büro auf der beliebtesten Straße in der Nicosia ist jetzt zum Verkauf in City Center. Es ist…
$590,232
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