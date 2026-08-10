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Büroräume in Germasogeia, Zypern

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6 immobilienobjekte total found
Büro 1 970 m² in Germasogeia, Zypern
Büro 1 970 m²
Germasogeia, Zypern
Fläche 1 970 m²
Etagenzahl 5
Im Herzen des Geschäftsviertels von Limassol wird ein neuer Business-Tower der Klasse A als …
$32,36M
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Büro 2 084 m² in Germasogeia, Zypern
Büro 2 084 m²
Germasogeia, Zypern
Fläche 2 084 m²
Etagenzahl 5
Verkauf: Moderne Bürofläche im Bau in einem der beliebtesten Bereiche - Potamos Germasoya. M…
$14,57M
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Büro in Germasogeia, Zypern
Büro
Germasogeia, Zypern
Zum Verkauf drei Büros der gesamten überdachten Fläche von 1118. 54 Quadratmeter auf Timoset…
$5,80M
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TekceTekce
Büro 1 381 m² in Germasogeia, Zypern
Büro 1 381 m²
Germasogeia, Zypern
Fläche 1 381 m²
Etagenzahl 5
Das Gebäude des Business Centers, entworfen auf der Grundlage des Konzepts der gemischten er…
$9,18M
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Büro 1 934 m² in Germasogeia, Zypern
Büro 1 934 m²
Germasogeia, Zypern
Fläche 1 934 m²
Stockwerk 4
Business Center ein Gebäude auf einem Konzept einer Mischung von Hauptbüros entworfen. Konfe…
$9,40M
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Büro in Germasogeia, Zypern
Büro
Germasogeia, Zypern
Business Center ein Gebäude, das auf einem Konzept einer Mischung von Hauptbüros entworfen w…
$5,23M
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