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Büroräume in Paphos, Zypern

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31 immobilienobjekt total found
Büro 1 260 m² in Paphos, Zypern
Büro 1 260 m²
Paphos, Zypern
Fläche 1 260 m²
Etagenzahl 3
Verkauf: Moderne Bürofläche im Bau im Zentrum von Paphos mit einer Innenfläche von 1.890 Qua…
$8,02M
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Business Centre in Paphos, Zypern
Business Centre
Paphos, Zypern
Fläche 349 m²
Verkauf: Halbgeschoss Bürofläche auf der ersten Ebene im Business Centre, Paphos.Ein moderne…
$1,77M
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Büro in Paphos, Zypern
Büro
Paphos, Zypern
Stockwerk 2/5
Moderne Class-A Büro- und Einzelhandelsräume im Herzen von Paphos Entdecken Sie eine erstkl…
$1,03M
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Büro 1 082 m² in Paphos, Zypern
Büro 1 082 m²
Paphos, Zypern
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 1 082 m²
Etagenzahl 4
Zu verkaufen: Ein ganz neues Bürogebäude unter dem Projekt mit einer beeindruckenden Innenfl…
$5,16M
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Büro in Paphos, Zypern
Büro
Paphos, Zypern
Stockwerk 2
Büroräume – Arbeiten im Stil Innerhalb dieses multifunktionalen Komplexes sind Büroräume so …
$1,05M
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Büro 547 m² in Anavargos, Zypern
Büro 547 m²
Anavargos, Zypern
Fläche 547 m²
Etagenzahl 6
Dieses moderne Gewerbegebäude befindet sich am Eingang der Stadt Paphos, in der Nähe des Sta…
$3,61M
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Büro 187 m² in Paphos, Zypern
Büro 187 m²
Paphos, Zypern
Fläche 187 m²
Dieses im Herzen von Paphos gelegene, einsatzbereite Büro bietet ein ideales Arbeitsumfeld m…
$1,21M
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Büro 76 m² in Paphos, Zypern
Büro 76 m²
Paphos, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 76 m²
Verkauf – Renoviertes Top Floor Office in Central Paphos Eine hervorragende Gelegenheit, ei…
$178,929
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Büro in Paphos, Zypern
Büro
Paphos, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 1
Kürzlich renovierte 4 Geschäfte zum Verkauf im historischen Zentrum der Stadt Paphos. Die ge…
$565,156
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Büro 698 m² in Paphos, Zypern
Büro 698 m²
Paphos, Zypern
Fläche 698 m²
Premium Gewerbeimmobilien in Paphos – Eine seltene Investitions- und Geschäftsmöglichkeit. S…
$3,98M
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Büro 85 m² in Paphos, Zypern
Büro 85 m²
Paphos, Zypern
Fläche 85 m²
Dieses Büro befindet sich im 2. Stock des Business Centers, bestehend aus 5 Etagen mit Gesch…
$342,227
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Büro 150 m² in Paphos, Zypern
Büro 150 m²
Paphos, Zypern
Fläche 150 m²
Das moderne Büro im 4. Stock ist im Herzen des Stadtzentrums von Paphos erhältlich und biete…
$1,05M
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Büro in Paphos, Zypern
Büro
Paphos, Zypern
Stockwerk 2/5
Modern Class-A Office & Retail Spaces im Herzen von Paphos Entdecken Sie eine erstklassige …
$1,48M
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Büro in Paphos, Zypern
Büro
Paphos, Zypern
Etagenzahl 3
Office Space – Erhöhen Sie Ihr Geschäft in Paphos’ Premier Commercial Hub In einem der gefr…
$7,99M
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Büro 50 m² in Geroskipou, Zypern
Büro 50 m²
Geroskipou, Zypern
Fläche 50 m²
Stockwerk 2/2
Verkauf: Eine tolle Gelegenheit, ein Büro wie im zweiten Stock eines modernen Gebäudes im re…
$326,402
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Büro in Paphos, Zypern
Büro
Paphos, Zypern
Etagenzahl 9
Die Entwicklung umfasst FIVE-Plots. Das erste Grundstück wurde für den Bau des Gebäudes verw…
$5,71M
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Büro in Paphos, Zypern
Büro
Paphos, Zypern
Stockwerk 2/3
Office Space – Erhöhen Sie Ihr Geschäft in Paphos’ Premier Commercial Hub In einem der gefr…
$2,06M
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Business Centre in Paphos, Zypern
Business Centre
Paphos, Zypern
Fläche 2 094 m²
Zu verkaufen: Business Centre Geschäftsgebäude, Paphos.A premium Class Ein Projekt eines zuv…
$10,88M
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Büro 460 m² in Paphos, Zypern
Büro 460 m²
Paphos, Zypern
Fläche 460 m²
Etagenzahl 4
Dieses neue Projekt bietet eine Sammlung von 42 exklusiven Apartments in der schönen Gegend …
$2,32M
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Büro in Paphos, Zypern
Büro
Paphos, Zypern
Ein modernes, komplett renoviertes 80 qm zweistöckiges Büro zur Miete in einer zentralen Lag…
$420,157
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Büro 168 m² in Paphos, Zypern
Büro 168 m²
Paphos, Zypern
Fläche 168 m²
Zum Verkauf ein Büro, das aus 2 Räumlichkeiten besteht. Das Hotel liegt im 3. Stock des Busi…
$525,307
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Büro 173 m² in Paphos, Zypern
Büro 173 m²
Paphos, Zypern
Fläche 173 m²
Im Zentrum von Paphos steigt ein neuer kommerzieller Hub – ein fortschrittliches Mischhaus f…
$1,06M
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Büro 187 m² in Paphos, Zypern
Büro 187 m²
Paphos, Zypern
Fläche 187 m²
Dieses im Herzen von Paphos gelegene, einsatzbereite Büro bietet ein ideales Arbeitsumfeld m…
$1,21M
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Büro in Paphos, Zypern
Büro
Paphos, Zypern
Stockwerk 1
Büroräume – Arbeiten im Stil Innerhalb dieses multifunktionalen Komplexes sind Büroräume so …
$1,00M
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Büro 349 m² in Paphos, Zypern
Büro 349 m²
Paphos, Zypern
Fläche 349 m²
Premium Gewerbeimmobilien in Paphos – Eine seltene Investitions- und Geschäftsmöglichkeit. S…
$1,94M
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Büro in Paphos, Zypern
Büro
Paphos, Zypern
Stockwerk 1/3
Office Space – Erhöhen Sie Ihr Geschäft in Paphos’ Premier Commercial Hub In einem der gefr…
$1,94M
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Büro in Paphos, Zypern
Büro
Paphos, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 2
Gebäude neben Kalypso - Shop on the northSide & Kalypso (Clubgebäude) - Shop on the South Si…
$1,88M
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Büro 79 m² in Geroskipou, Zypern
Büro 79 m²
Geroskipou, Zypern
Fläche 79 m²
Stockwerk 1/2
Zu verkaufen ist ein ausgezeichnetes Büro in der Planungsphase in der Entwicklung Geroskipou…
$408,002
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Büro in Paphos, Zypern
Büro
Paphos, Zypern
Stockwerk 2
Das Büro 102 befindet sich im 1. Stock und verfügt über ein offenes Layout mit einem Bürober…
$131,299
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Büro 170 m² in Paphos, Zypern
Büro 170 m²
Paphos, Zypern
Fläche 170 m²
Dieses Büro befindet sich im 4. Stock des Business Centers, bestehend aus 5 Etagen mit Gesch…
$526,487
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