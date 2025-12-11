Wohnkomplex Sianukvil

Beschreibung des Projekts.
Time Square 10 sind drei Wohntürme auf der ersten Linie von Otrec 1 Strand in Sianoukville. Wohnung mit Balkon und Meerblick. Freizeitinfrastruktur 4*. Alles wird vom Entwickler Megakim World Corroration Ltd mit bestätigtem Ruf, mit der Registrierung von Eigentum im Format von Freehold. Das Projekt befindet sich in der Startphase - Sie betreten den Mindestpreis, bevor das Hauptwachstum beginnt.
Art der Wohnung: 1 Schlafzimmer + Wohnküche
Eigentümer: Nutzungszertifikat für 50 + 50 Jahre
Frist: 2028.
Wohnung in Immobilien in vielversprechender Lage in Kambodscha
Infrastruktur:
Bewohner und Gäste des Komplexes haben Zugang zur sozialen und Unterhaltungsinfrastruktur
Vorteile von Investitionen
ANHANG Saisonale Unterkunft
Ideale Lösung für Familienurlaub in Südostasien
Alle notwendigen Infrastrukturen, ohne den Komplex zu verlassen
2. Mieten
Dank einer reichen touristischen Infrastruktur und einem stetig wachsenden touristischen Fluss, kombiniert mit einem internationalen Management-Unternehmen, ist die Mietstrategie einfach und attraktiv.
3. Liquidität des Vermögens
Das einzige Projekt mit Eigentum, das eine hohe Liquidität unter der lokalen Bevölkerung bietet
5. Preiserhöhung
Solche integrierten Projekte sind in Kambodscha sehr beliebt und zeigen ein durchschnittliches Wachstum von 2X am Horizont von 5 Jahren.
