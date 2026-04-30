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Wohnkomplex Odom Living residences

Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
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$250,000
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ID: 35418
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 111
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Letzte Aktualisierung: 27.04.26

Standort

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  • Grundstück
    Kambodscha
  • Region / Bundesland
    Phnom Penh
  • Stadt
    Khan Boeng Keng Kang
  • Dorf
    Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy
  • Adresse
    Preah Norodom Boulevard Street 41, 162 Topaz Restaurant

Objekteigenschaften

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio

Über den Komplex

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Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha

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