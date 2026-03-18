Wohnkomplex RF CITY

R&F CITY umfasst eine Fläche von 560.000 Quadratmetern und bietet den Bewohnern eine Kombination aus Prestige Komfort zu erschwinglichen Preisen in der Hauptstadt.

30.000 qm angelegte Grünflächen

Olympiapool mit individueller Kinderfläche

Tennisplätze und Badmintonplätze

Spielplatz

breites Angebot an Sport- und Unterhaltungseinrichtungen

exklusive, Club-Services mit Fitnessraum, Indoor-Golfplatz, VIP-Zimmer für Partys, Wein und Zigarrensalon, Cafés und Restaurants.

Einkaufsmöglichkeiten, Lieferpunkte, Apotheken, medizinische Zentren, Schönheitssalons

Parkplatz

R&F CITY befindet sich in der strategischen Lage des Goldenen Dreiecks.

20 Minuten zum neuen internationalen Flughafen "Techo"

5-7 Minuten zum BKK1 Businesscenter

10 Minuten nach Norea City, eine große, sich schnell entwickelnde, unterhaltsam entlang der Uferpromenade

Es liegt in der Nähe der Elite Französisch Boulevard (Moniwong), umgeben von internationalen Unternehmen, zollfreien Geschäften, 4S Auto-Händler und Modezentren.

10 Minuten zu den größten Einkaufszentren Chip Mong und Aeon 3, die die neuesten Einkaufsmöglichkeiten, Mode und Unterhaltung bieten.

Das Management-Unternehmen bietet Bewohnern rund um die Uhr Dienstleistungen:

Sicherheits- und Conciergeservice rund um die Uhr

Premium Immobilienmanagement

Garantie für Sauberkeit und Komfort, Sicherheit und Komfort jeden Tag.

Wohnungstypen :

1 Zimmer, 53 qm (2 Wohnungen auf dem Boden, hinter den Aufzügen gelegen)

2. Zimmer, 75 m2 (2 Wohnungen pro Etage, neben 1 Zimmer)

2 Schlafzimmer, 76 qm

3 Zimmer, 113 qm.

3 Zimmer, 130 qm.