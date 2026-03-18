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Wohnkomplex RF CITY

Phnom Penh, Kambodscha
von
$86,000
von
$1,450/m²
;
11
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ID: 34978
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 17.03.26

Standort

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  • Grundstück
    Kambodscha
  • Region / Bundesland
    Phnom Penh

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet

Über den Komplex

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R&F CITY umfasst eine Fläche von 560.000 Quadratmetern und bietet den Bewohnern eine Kombination aus Prestige Komfort zu erschwinglichen Preisen in der Hauptstadt.

30.000 qm angelegte Grünflächen

Olympiapool mit individueller Kinderfläche

Tennisplätze und Badmintonplätze

Spielplatz

breites Angebot an Sport- und Unterhaltungseinrichtungen

exklusive, Club-Services mit Fitnessraum, Indoor-Golfplatz, VIP-Zimmer für Partys, Wein und Zigarrensalon, Cafés und Restaurants.

Einkaufsmöglichkeiten, Lieferpunkte, Apotheken, medizinische Zentren, Schönheitssalons

Parkplatz

R&F CITY befindet sich in der strategischen Lage des Goldenen Dreiecks.

20 Minuten zum neuen internationalen Flughafen "Techo"

5-7 Minuten zum BKK1 Businesscenter

10 Minuten nach Norea City, eine große, sich schnell entwickelnde, unterhaltsam entlang der Uferpromenade

Es liegt in der Nähe der Elite Französisch Boulevard (Moniwong), umgeben von internationalen Unternehmen, zollfreien Geschäften, 4S Auto-Händler und Modezentren.

10 Minuten zu den größten Einkaufszentren Chip Mong und Aeon 3, die die neuesten Einkaufsmöglichkeiten, Mode und Unterhaltung bieten.

Das Management-Unternehmen bietet Bewohnern rund um die Uhr Dienstleistungen:

Sicherheits- und Conciergeservice rund um die Uhr

Premium Immobilienmanagement

Garantie für Sauberkeit und Komfort, Sicherheit und Komfort jeden Tag.

Wohnungstypen :

1 Zimmer, 53 qm (2 Wohnungen auf dem Boden, hinter den Aufzügen gelegen)

2. Zimmer, 75 m2 (2 Wohnungen pro Etage, neben 1 Zimmer)

2 Schlafzimmer, 76 qm

3 Zimmer, 113 qm.

3 Zimmer, 130 qm.

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Phnom Penh, Kambodscha

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Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
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Fläche, m²
Kosten, USD
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107,151
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
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Wohnanlage V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vida nad gorodom kotorogo ne dast ni odina klassiceskaakvartira Dva urovna pozvolaut razdelit zony zilaa privatnaa cto delaet prozivanie bolee komfortnym Unikalnost formata na rynke Sianukvila takih predlozenij prakticeski net a znacit likvidnost i tempy rosta budut vyse Arendnyj spros klienty gotovye platit premialno vybiraut effektnye planirovki a ne tipovye kvadraty Uslovia maksimalno gibkie 20 pervonacalnyj vznos 40 rassrocka na 40 mesacev bez procentov 40 posle sdaci ili kredit u zastrojsika do 10 let Takim obrazom vhod minimalnyj a rezultat inoj uroven dohodnosti i kapitalizacii
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Batheay, Kambodscha
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$57,155
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
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