Wohnung in einem Neubau Time Square 9

Time Square 9 — Gatsby-Inspirierter Luxusturm in BKK1, Phnom Penh 🏙✨
Time Square 9 ist eine markante Wohnentwicklung im renommierten Stadtteil BKK1 von Phnom Penh, Kambodscha.
Inspiriert von der Eleganz der Großen Gatsby-Ära, spiegelt das Projekt Art Deco Design, raffinierte Details und ein Gefühl der Exklusivität.
Ein 36-stöckiger Premium-Turm im Herzen der Hauptstadt, umgeben von Botschaften, Geschäftszentren und High-End-Services.
---
🏡 Über das Projekt
Time Square 9 stellt ein Hotel-Style Living Konzept vor, das Wohnkomfort mit Premium-Services kombiniert.
• Luxuswohnungen
• begrenzte Anzahl von Einheiten → verbesserte Privatsphäre
• Panoramablick auf die Stadt
• Unterschrift Gatsby inspiriertes Design
Entwickelt für Premium-Käufer und internationale Bewohner.
---
🌴 Ausstattung & Lifestyle
Bewohner genießen ein volles Lifestyle-Erlebnis:
🏊 Infinity Pool mit Skyline-Ansicht
🍸 Himmelsleiste
🌇 Dachfläche
🏋️ modernes Fitnesscenter
Die Infrastruktur ist für den Alltag konzipiert, nicht nur für die Präsentation.
---
📍 Lage — BKK1 (Stadtzentrum)
Das Hotel liegt in einem der renommiertesten Bereiche von Phnom Penh:
📍 ~300 m zu Independence Monument
🏛 Royal Palace & Riverside zu Fuß erreichbar
🎰 NagaWorld Casino
🍽 Restaurants, Boutiquen und Lifestyle-Locations
🏢 29 Botschaften und internationale Organisationen
BKK1 ist der Geschäfts-, diplomatische und Lifestyle-Hub der Stadt.
---
💼 Investitionshighlights
Time Square 9 bietet ein starkes Investitionspotenzial:
📈 hohe Mietnachfrage (Ausfälle, Diplomaten, Wirtschaftsexperten)
📊 Preiswachstumspotenzial aufgrund begrenzter Landversorgung
💰 ab $1.600/sqm (Marktdurchschnitt $ 2.500– 3.500/sqm)
🏷 Privateigentum (strata-Titel für Ausländer)
---
🏗 Entwickler Track Record
Time Square Projekte (seit 2014):
✔ 100% Projektabschluss
✔ frühe Lieferspurrekord
✔ gleichbleibende Bauqualität
---
💳 Zahlungsplan
• 20% Anzahlung
• 40 %-Installation über 40 Monate
• 40% nach Abschluss oder bis zu 10-Jahres-Finanzierung (10% Zinsen)
---
🎯 Sonderangebot
🔥 10% + 4% Rabatt
(für ausgewählte Einheitentypen G–H–I–J, 1BR ~75 sqm)
---
Time Square 9 stellt eine einzigartige Mischung aus Status, Design und Investitionsmöglichkeit im Herzen von Phnom Penh dar. ✨