Wohnung in einem Neubau Time Square 9

Time Square 9 — Gatsby-Inspirierter Luxusturm in BKK1, Phnom Penh 🏙✨

Time Square 9 ist eine markante Wohnentwicklung im renommierten Stadtteil BKK1 von Phnom Penh, Kambodscha.

Inspiriert von der Eleganz der Großen Gatsby-Ära, spiegelt das Projekt Art Deco Design, raffinierte Details und ein Gefühl der Exklusivität.

Ein 36-stöckiger Premium-Turm im Herzen der Hauptstadt, umgeben von Botschaften, Geschäftszentren und High-End-Services.

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🏡 Über das Projekt

Time Square 9 stellt ein Hotel-Style Living Konzept vor, das Wohnkomfort mit Premium-Services kombiniert.

• Luxuswohnungen

• begrenzte Anzahl von Einheiten → verbesserte Privatsphäre

• Panoramablick auf die Stadt

• Unterschrift Gatsby inspiriertes Design

Entwickelt für Premium-Käufer und internationale Bewohner.

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🌴 Ausstattung & Lifestyle

Bewohner genießen ein volles Lifestyle-Erlebnis:

🏊 Infinity Pool mit Skyline-Ansicht

🍸 Himmelsleiste

🌇 Dachfläche

🏋️ modernes Fitnesscenter

Die Infrastruktur ist für den Alltag konzipiert, nicht nur für die Präsentation.

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📍 Lage — BKK1 (Stadtzentrum)

Das Hotel liegt in einem der renommiertesten Bereiche von Phnom Penh:

📍 ~300 m zu Independence Monument

🏛 Royal Palace & Riverside zu Fuß erreichbar

🎰 NagaWorld Casino

🍽 Restaurants, Boutiquen und Lifestyle-Locations

🏢 29 Botschaften und internationale Organisationen

BKK1 ist der Geschäfts-, diplomatische und Lifestyle-Hub der Stadt.

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💼 Investitionshighlights

Time Square 9 bietet ein starkes Investitionspotenzial:

📈 hohe Mietnachfrage (Ausfälle, Diplomaten, Wirtschaftsexperten)

📊 Preiswachstumspotenzial aufgrund begrenzter Landversorgung

💰 ab $1.600/sqm (Marktdurchschnitt $ 2.500– 3.500/sqm)

🏷 Privateigentum (strata-Titel für Ausländer)

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🏗 Entwickler Track Record

Time Square Projekte (seit 2014):

✔ 100% Projektabschluss

✔ frühe Lieferspurrekord

✔ gleichbleibende Bauqualität

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💳 Zahlungsplan

• 20% Anzahlung

• 40 %-Installation über 40 Monate

• 40% nach Abschluss oder bis zu 10-Jahres-Finanzierung (10% Zinsen)

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🎯 Sonderangebot

🔥 10% + 4% Rabatt

(für ausgewählte Einheitentypen G–H–I–J, 1BR ~75 sqm)

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Time Square 9 stellt eine einzigartige Mischung aus Status, Design und Investitionsmöglichkeit im Herzen von Phnom Penh dar. ✨