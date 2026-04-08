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Wohnung in einem Neubau Time Square 9

Phnom Penh, Kambodscha
von
$147,200
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ID: 35104
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 08.04.26

Standort

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  • Grundstück
    Kambodscha
  • Region / Bundesland
    Phnom Penh

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2029
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    36

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Ferntransaktion

Über den Komplex

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Time Square 9 — Gatsby-Inspirierter Luxusturm in BKK1, Phnom Penh 🏙✨

Time Square 9 ist eine markante Wohnentwicklung im renommierten Stadtteil BKK1 von Phnom Penh, Kambodscha.

Inspiriert von der Eleganz der Großen Gatsby-Ära, spiegelt das Projekt Art Deco Design, raffinierte Details und ein Gefühl der Exklusivität.

Ein 36-stöckiger Premium-Turm im Herzen der Hauptstadt, umgeben von Botschaften, Geschäftszentren und High-End-Services.

---

🏡 Über das Projekt

Time Square 9 stellt ein Hotel-Style Living Konzept vor, das Wohnkomfort mit Premium-Services kombiniert.

• Luxuswohnungen
• begrenzte Anzahl von Einheiten → verbesserte Privatsphäre
• Panoramablick auf die Stadt
• Unterschrift Gatsby inspiriertes Design

Entwickelt für Premium-Käufer und internationale Bewohner.

---

🌴 Ausstattung & Lifestyle

Bewohner genießen ein volles Lifestyle-Erlebnis:

🏊 Infinity Pool mit Skyline-Ansicht
🍸 Himmelsleiste
🌇 Dachfläche
🏋️ modernes Fitnesscenter

Die Infrastruktur ist für den Alltag konzipiert, nicht nur für die Präsentation.

---

📍 Lage — BKK1 (Stadtzentrum)

Das Hotel liegt in einem der renommiertesten Bereiche von Phnom Penh:

📍 ~300 m zu Independence Monument
🏛 Royal Palace & Riverside zu Fuß erreichbar
🎰 NagaWorld Casino
🍽 Restaurants, Boutiquen und Lifestyle-Locations
🏢 29 Botschaften und internationale Organisationen

BKK1 ist der Geschäfts-, diplomatische und Lifestyle-Hub der Stadt.

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💼 Investitionshighlights

Time Square 9 bietet ein starkes Investitionspotenzial:

📈 hohe Mietnachfrage (Ausfälle, Diplomaten, Wirtschaftsexperten)
📊 Preiswachstumspotenzial aufgrund begrenzter Landversorgung
💰 ab $1.600/sqm (Marktdurchschnitt $ 2.500– 3.500/sqm)
🏷 Privateigentum (strata-Titel für Ausländer)

---

🏗 Entwickler Track Record

Time Square Projekte (seit 2014):

✔ 100% Projektabschluss
✔ frühe Lieferspurrekord
✔ gleichbleibende Bauqualität

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💳 Zahlungsplan

• 20% Anzahlung
• 40 %-Installation über 40 Monate
• 40% nach Abschluss oder bis zu 10-Jahres-Finanzierung (10% Zinsen)

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🎯 Sonderangebot

🔥 10% + 4% Rabatt
(für ausgewählte Einheitentypen G–H–I–J, 1BR ~75 sqm)

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Time Square 9 stellt eine einzigartige Mischung aus Status, Design und Investitionsmöglichkeit im Herzen von Phnom Penh dar. ✨

Standort auf der Karte

Phnom Penh, Kambodscha

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