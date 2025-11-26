Wohnkomplex Time Square 10 Ocean View

🌊 Das Meer, die Investition und die Plünderung sind alle in einem Projekt!

💎 Die erste Linie des Ozeans - Business Class Apartments mit Panoramablick

🔥 10% von der gesamten Wohnung bis Ende November!

🏖 Erträge bis zu 12% - 14% pro Jahr in Währung

🏙️ Das Projekt

Time Square 10 Ocean View ist ein groß angelegtes internationales Projekt von einem Premium-Entwickler, dem Verkaufsleiter von 2024.

📍Sihanoukville, Kambodscha ist die erste Linie des Golfs von Thailand, ein Bereich des aktiven Tourismus und der Infrastruktur Wachstum.

Der Komplex umfasst drei Türme, mehr als 1.300 Wohnungen, gut ausgedachte Layouts, Panoramablick und 5 ★ Ebene Infrastruktur.

🏆 Gewinner internationaler Immobilienpreise

📅 Bereitschaft des Komplexes - 2029

💸 Finanzplan

ANHANG Reservierungen: $500

2. Anfangsbeitrag (20%):

3. 40% Installation:- für 40 Monate

4. 40% Saldo der Lieferung

💳 Mögliche Hypothek für die verbleibenden 40% für 10 Jahre bei 10% pro Jahr

🚩Relevanz und Verfügbarkeit klären bei der Anwendung

‼️Objekt verkauft um 90%, kostenlose Lose fallen jeden Tag

📈 Investitionsvorteile

📊 Kostensteigerung – von $1,316/m2 auf ~$3,000/m2

📈 Capital Gains Potential – über $80.000

💵 Mietertrag – 12-14% pro Jahr

🏖 Hohe Liquidität: 75% des Komplexes verkauft in 3 Monaten

🌟 Ebene 5 ★ Infrastruktur

🏝 Eigener Strand

🏊‍♀️ Infinity Pools mit Meerblick

💪 Fitness, Yoga, SPA

🎬 Kino, Café, Restaurants

👨‍💻 Coworking, Lounge Zonen

🎠 Spielplätze, Wasserpark

🚗 Geschlossener Parkplatz, Concierge, Sicherheit 24/7

✍️ Übernahme der Transaktion

Ich helfe Ihnen:

🔹 Wählen Sie die beste Option und fixieren Sie den Rabatt

🔹 Überprüfen Sie den Vertrag und die rechtlichen Details

🔹 Organisieren Sie ein Online-Display und Beratung

🔹 Bewerben Sie sich für eine schlüsselfertige Installation oder Hypothek

📞 Jetzt schreiben - ein 10% Rabatt gilt nur bis Ende November!

Erhalten Sie eine Präsentation, Einkommensberechnungen und Videorezension der Wohnung.