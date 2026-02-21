Wohnkomplex Time Square 7

INVESTITIONEN • 95% des verkauften Projekts • Temporäre Rabatte zusätzlich zum Preis

Seltene Überreste von Wohnungen in Time Square 7 - einer der renommiertesten Wolkenkratzer des Toul Kork Bezirks.

Wenn flüssige Lose schneller enden als der Markt hat Zeit zu reagieren.

Hauptvorteile:

Fast ausverkauftes Projekt – hohe Nachfrage bestätigt durch den Markt

Rabatte gelten jetzt und werden zusätzlich zum angegebenen Preis bereitgestellt

Raten ohne Zins bis Ende 2027

Modernes Format urbaner Immobilien für Leben und Investitionen

Über das Projekt

Moderne 47-stöckige Wohnanlage im renommierten Stadtteil Toul Kork - einer der dynamischsten Orte in Phnom Penh.

Die Infrastruktur des Komplexes:

• Panoramapool

• Sky Lounge / Freizeitbereiche

• Fitnesscenter

• Kinderzonen

• Lobby mit Rezeption

• Rund um die Uhr Sicherheits- und Videoüberwachung

• Mehrstufiger Parkplatz

• Handelszone

Lebensformat auf der Ebene der modernen Hauptstadt Asiens.

Alle Wohnungen werden mit Reparatur- und Einbaugeräten übertragen

Der Preis beinhaltet:

Vollständiges Finish.

Eingebaute Möbel

Ausgestattete Küche

Keine zusätzliche Investition erforderlich nach Erhalt der Schlüssel.

Verfügbare Lose auf Projektbilanzen

1 Schlafzimmer - 60 m2

29. Stock

92,565 USD

Zusätzlicher Rabatt: 9.000 USD

2 Schlafzimmer - 76 m2

30. Stock

121,638 USD

Zusätzlicher Rabatt: 15.000 USD

3 Schlafzimmer - 100 m2

28. Stock

152,625 USD

Zusätzliche Ermäßigung: 19,000 USD

Duplex (2-4 Schlafzimmer)

139,594 USD

Rabatte werden zusätzlich zum Preis angeboten und sind für eine begrenzte Zeit gültig.

Zahlungsplan

2.000 USD - Buchung

20% - Anzahlung

Installation 0% - bis Ende 2027

Transparentes und komfortables finanzielles Einstiegsmodell.

Standort - Toul Kork

Einer der beliebtesten Bereiche von Phnom Penh:

• Einkaufszentren und Supermärkte

• Internationale Schulen

• Restaurants und Geschäftsinfrastruktur

• Hohe Nachfrage nach Miete

• Komfortable Zugänglichkeit des Verkehrs

Ein Ort, an dem sich der stabile städtische Bedarf konzentriert.

Investitionslogik

Nahausverkauftes Projekt = minimales Marktrisiko

Flüssige Layoutformate

Einkommen in Dollar

Mögliche Kostensteigerung bis zur Fertigstellung des Baus

Erforderlicher Mietbereich

Unterstützung der schlüsselfertigen Transaktion

• Arbeiten direkt an offiziellen Preisen

• Rechtliche Unterstützung

• Sichere Berechnungen

• Unterstützung nach Kauf

• Beratungen zu Miet- und Eigentumsstrategien

‍ Individuelle Beratung mit Immobilienexperte von Kambodscha

Mal sehen:

• Rentabilität und Wachstumsszenarien

• Auswahl eines Ziellots

• Finanzstrategie

• Risiken und Transaktionsstruktur

Relevanz der Verfügbarkeit und Bedingungen bei der Anwendung

Schreiben Sie an:

Planung

Finanzrechnungen

Auswahl der besten Lose nach dem Projekt bleibt

Persönliche Beratungen