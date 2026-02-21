Wohnkomplex Time Square 7

INVESTITIONEN • 95% des verkauften Projekts • Temporäre Rabatte zusätzlich zum Preis
Seltene Überreste von Wohnungen in Time Square 7 - einer der renommiertesten Wolkenkratzer des Toul Kork Bezirks.
Wenn flüssige Lose schneller enden als der Markt hat Zeit zu reagieren.
Hauptvorteile:
Fast ausverkauftes Projekt – hohe Nachfrage bestätigt durch den Markt
Rabatte gelten jetzt und werden zusätzlich zum angegebenen Preis bereitgestellt
Raten ohne Zins bis Ende 2027
Modernes Format urbaner Immobilien für Leben und Investitionen
Über das Projekt
Moderne 47-stöckige Wohnanlage im renommierten Stadtteil Toul Kork - einer der dynamischsten Orte in Phnom Penh.
Die Infrastruktur des Komplexes:
• Panoramapool
• Sky Lounge / Freizeitbereiche
• Fitnesscenter
• Kinderzonen
• Lobby mit Rezeption
• Rund um die Uhr Sicherheits- und Videoüberwachung
• Mehrstufiger Parkplatz
• Handelszone
Lebensformat auf der Ebene der modernen Hauptstadt Asiens.
Alle Wohnungen werden mit Reparatur- und Einbaugeräten übertragen
Der Preis beinhaltet:
Vollständiges Finish.
Eingebaute Möbel
Ausgestattete Küche
Keine zusätzliche Investition erforderlich nach Erhalt der Schlüssel.
Verfügbare Lose auf Projektbilanzen
1 Schlafzimmer - 60 m2
29. Stock
92,565 USD
Zusätzlicher Rabatt: 9.000 USD
2 Schlafzimmer - 76 m2
30. Stock
121,638 USD
Zusätzlicher Rabatt: 15.000 USD
3 Schlafzimmer - 100 m2
28. Stock
152,625 USD
Zusätzliche Ermäßigung: 19,000 USD
Duplex (2-4 Schlafzimmer)
139,594 USD
Rabatte werden zusätzlich zum Preis angeboten und sind für eine begrenzte Zeit gültig.
Zahlungsplan
2.000 USD - Buchung
20% - Anzahlung
Installation 0% - bis Ende 2027
Transparentes und komfortables finanzielles Einstiegsmodell.
Standort - Toul Kork
Einer der beliebtesten Bereiche von Phnom Penh:
• Einkaufszentren und Supermärkte
• Internationale Schulen
• Restaurants und Geschäftsinfrastruktur
• Hohe Nachfrage nach Miete
• Komfortable Zugänglichkeit des Verkehrs
Ein Ort, an dem sich der stabile städtische Bedarf konzentriert.
Investitionslogik
Nahausverkauftes Projekt = minimales Marktrisiko
Flüssige Layoutformate
Einkommen in Dollar
Mögliche Kostensteigerung bis zur Fertigstellung des Baus
Erforderlicher Mietbereich
Unterstützung der schlüsselfertigen Transaktion
• Arbeiten direkt an offiziellen Preisen
• Rechtliche Unterstützung
• Sichere Berechnungen
• Unterstützung nach Kauf
• Beratungen zu Miet- und Eigentumsstrategien
Individuelle Beratung mit Immobilienexperte von Kambodscha
Mal sehen:
• Rentabilität und Wachstumsszenarien
• Auswahl eines Ziellots
• Finanzstrategie
• Risiken und Transaktionsstruktur
Relevanz der Verfügbarkeit und Bedingungen bei der Anwendung
Schreiben Sie an:
Planung
Finanzrechnungen
Auswahl der besten Lose nach dem Projekt bleibt
Persönliche Beratungen