Wohnkomplex Time Square 7

Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
von
$83,565
MwSt.
;
15
ID: 33890
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 21.02.26

Standort

  • Grundstück
    Kambodscha
  • Region / Bundesland
    Phnom Penh
  • Stadt
    Khan Sen Sok
  • Dorf
    Sangkat Phnom Penh Thmei

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    47

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Русский Русский

INVESTITIONEN • 95% des verkauften Projekts • Temporäre Rabatte zusätzlich zum Preis

Seltene Überreste von Wohnungen in Time Square 7 - einer der renommiertesten Wolkenkratzer des Toul Kork Bezirks.
Wenn flüssige Lose schneller enden als der Markt hat Zeit zu reagieren.

- Ja.

Hauptvorteile:

Fast ausverkauftes Projekt – hohe Nachfrage bestätigt durch den Markt
Rabatte gelten jetzt und werden zusätzlich zum angegebenen Preis bereitgestellt
Raten ohne Zins bis Ende 2027
Modernes Format urbaner Immobilien für Leben und Investitionen

- Ja.

Über das Projekt

Moderne 47-stöckige Wohnanlage im renommierten Stadtteil Toul Kork - einer der dynamischsten Orte in Phnom Penh.

Die Infrastruktur des Komplexes:

• Panoramapool
• Sky Lounge / Freizeitbereiche
• Fitnesscenter
• Kinderzonen
• Lobby mit Rezeption
• Rund um die Uhr Sicherheits- und Videoüberwachung
• Mehrstufiger Parkplatz
• Handelszone

Lebensformat auf der Ebene der modernen Hauptstadt Asiens.

- Ja.

Alle Wohnungen werden mit Reparatur- und Einbaugeräten übertragen

Der Preis beinhaltet:

Vollständiges Finish.
Eingebaute Möbel
Ausgestattete Küche

Keine zusätzliche Investition erforderlich nach Erhalt der Schlüssel.

- Ja.

Verfügbare Lose auf Projektbilanzen

1 Schlafzimmer - 60 m2
29. Stock
92,565 USD
Zusätzlicher Rabatt: 9.000 USD

2 Schlafzimmer - 76 m2
30. Stock
121,638 USD
Zusätzlicher Rabatt: 15.000 USD

3 Schlafzimmer - 100 m2
28. Stock
152,625 USD
Zusätzliche Ermäßigung: 19,000 USD

Duplex (2-4 Schlafzimmer)
139,594 USD

Rabatte werden zusätzlich zum Preis angeboten und sind für eine begrenzte Zeit gültig.

- Ja.

Zahlungsplan

2.000 USD - Buchung
20% - Anzahlung
Installation 0% - bis Ende 2027

Transparentes und komfortables finanzielles Einstiegsmodell.

- Ja.

Standort - Toul Kork

Einer der beliebtesten Bereiche von Phnom Penh:

• Einkaufszentren und Supermärkte
• Internationale Schulen
• Restaurants und Geschäftsinfrastruktur
• Hohe Nachfrage nach Miete
• Komfortable Zugänglichkeit des Verkehrs

Ein Ort, an dem sich der stabile städtische Bedarf konzentriert.

- Ja.

Investitionslogik

Nahausverkauftes Projekt = minimales Marktrisiko
Flüssige Layoutformate
Einkommen in Dollar
Mögliche Kostensteigerung bis zur Fertigstellung des Baus
Erforderlicher Mietbereich

- Ja.

Unterstützung der schlüsselfertigen Transaktion

• Arbeiten direkt an offiziellen Preisen
• Rechtliche Unterstützung
• Sichere Berechnungen
• Unterstützung nach Kauf
• Beratungen zu Miet- und Eigentumsstrategien

- Ja.

‍ Individuelle Beratung mit Immobilienexperte von Kambodscha

Mal sehen:

• Rentabilität und Wachstumsszenarien
• Auswahl eines Ziellots
• Finanzstrategie
• Risiken und Transaktionsstruktur

Relevanz der Verfügbarkeit und Bedingungen bei der Anwendung

- Ja.

Schreiben Sie an:

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 60.0
Preis pro m², USD 1,393
Wohnungspreis, USD 83,565
Wohnungen 2 zimmer
Fläche, m² 100.0
Preis pro m², USD 1,396
Wohnungspreis, USD 139,594

Standort auf der Karte

Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
