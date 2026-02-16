  1. Realting.com
  4. Wohnkomplex Wyndham Garden BKK1 kollekcionnyj aktiv v serdce stolicy

Wohnkomplex Wyndham Garden BKK1 kollekcionnyj aktiv v serdce stolicy

Khan Daun Penh, Kambodscha
von
$130,000
MwSt.
;
28
ID: 33354
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 15.02.26

  • Grundstück
    Kambodscha
  • Region / Bundesland
    Phnom Penh
  • Stadt
    Khan Daun Penh

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    45

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

🌟 Wyndham Garden BKK1 (UC88 Tower) - Level 5★ im Herzen von Phnom Penh

Premium-Wohnung in einem der renommiertesten Projekte der Hauptstadt Kambodscha.
45-stöckiges Hotel und Wohnhimmler der internationalen Klasse im legendären Stadtteil BKK1.

Es ist nicht nur Immobilien.
Dies ist die Adresse, die den Status des Eigentümers bildet.

-------

📍 Standort: Boeng Keng Kang 1 (BKK1)
Das Hauptgeschäfts- und Wohnzentrum von Phnom Penh ist das Gebiet der Botschaften, Geschäftszentren, der hohen Gastronomie und der internationalen Umgebung.

BKK1 gilt traditionell als das renommierteste Gebiet der Stadt mit einer stetigen Nachfrage nach Miete und Kauf.

-------

🏢 Über das Projekt

Format: 5-Sterne-Hotel + private Residenzen
• Böden: 45 Stockwerke
• Wyndham International Hotel Standard
• Ansiedlung (Handover): IV Quartal 2026

Das Projekt kombiniert erstklassigen Hotelservice und die Privatsphäre der Premium-Residenz.

Architektur, Ingenieurwesen und Konzept sind auf das Luxus-/Premium-Lebenssegment ausgerichtet.

-------

✨ Ebene 5 ★ Infrastruktur

• Panorama Infinity Pool
• Restaurant und Lounge
Wein/Whiskey/Cigar Bar
• Premium Fitnesscenter
• Empfang und Concierge rund um die Uhr
• Smart Management Technologien
• Private Aufzüge und Servicebereiche

Es hat ein Lebensformat geschaffen, das mit dem Leben in einem hochkarätigen internationalen Hotel vergleichbar ist.

-------

💰 Grundpreis des Entwicklers ab $ 130.000

💎 Kaufoptionen mit Rabatten von 10-15%

-------

📈 Investitionsattraktionen

✔ Premium-Segment von Immobilien
✔ Das liquideste Viertel der Hauptstadt - BKK1
✔ Einkommen in Dollar
✔ Hohe Mietnachfrage von Expats und Unternehmen
✔ Wertsteigerung im Stadtzentrum

Solche Projekte bilden langfristige Kapitalisierungsstrategien, nicht kurzfristige Transaktionen.

🚩 Relevanz des Preises und der Bedingungen bei der Anwendung

-------

🤝 Vollständige Unterstützung der Transaktion

• Arbeiten Sie direkt an den Preisen des Entwicklers
• Rechtliche Überprüfung
• Sichere Berechnungen
• Beratung zur Miete und Rentabilität
• Unterstützung nach Kauf

-------

📞 Kontaktieren Sie mich für eine persönliche Beratung.

Ich werde Pläne, Investitionsberechnungen bereitstellen und Ihnen dabei helfen, die beste Kaufstrategie zu wählen.

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 2 zimmer
Fläche, m² 110.8
Preis pro m², USD 2,936
Wohnungspreis, USD 325,248

Standort auf der Karte

Khan Daun Penh, Kambodscha

Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
