Wohnkomplex V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vi

  2. Kambodscha
Kambodscha
von
$57,200
BTC
0.6803826
ETH
35.6617617
USDT
56 552.7537335
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
5
ID: 32625
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 12.10.25

Standort

  • Grundstück
    Kambodscha

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2029
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    39

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Standort auf der Karte

Kambodscha

