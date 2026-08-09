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Hotels in Bashkia Vlore, Albanien

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Orikum
3
15 immobilienobjekte total found
HOTEL FOR SALE IN RADHIME,VLORA,ALBANIA! in Radhime, Albanien
HOTEL FOR SALE IN RADHIME,VLORA,ALBANIA!
Radhime, Albanien
Fläche 2 470 m²
Etagenzahl 4
Zu verkaufen: 4-stöckiges Hotel mit nutzbarer Terrasse, 1 Kellergeschoss, Schwimmbad, Spielp…
$5,16M
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Century 21 Marina
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Hotel in Bashkia Vlore, Albanien
Hotel
Bashkia Vlore, Albanien
Hotel zum Verkauf in Cold Water, mit einem herrlichen Blick auf das Meer. Das Hotel verfügt …
$1,92M
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NEXT REAL ESTATE
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Hotel 300 m² in Bashkia Vlore, Albanien
Hotel 300 m²
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 7
Schlafräume 7
Fläche 300 m²
Wir verkaufen Hotels in London, Vlora.In einer der elitärsten und touristischsten Gegenden d…
$1,72M
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HOTEL FOR SALE IN VLORE! in Bashkia Vlore, Albanien
HOTEL FOR SALE IN VLORE!
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 602 m²
Etagenzahl 4
Das Hotel befindet sich in einer Gegend mit hohem Fußgängerverkehr, ganz in der Nähe des Vlo…
$1,76M
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Century 21 Marina
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Hotel 2 200 m² in Radhime, Albanien
Hotel 2 200 m²
Radhime, Albanien
Fläche 2 200 m²
Exklusives Hotel zum Verkauf in Radhimë, Vlorë, in einem der begehrtesten und am schnellsten…
$4,69M
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NEXT REAL ESTATE
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Hotel 397 m² in Orikum, Albanien
Hotel 397 m²
Orikum, Albanien
Fläche 397 m²
Das Hotel ist zum Verkauf in einer perfekten Gegend mit einem fantastischen Blick auf das Me…
$424,585
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Beste Geschäftsinvestition in Albanien – Hotel zum Verkauf im Zentrum von Vlora, in Strandnähe und an der Uferpromenade. in Bashkia Vlore, Albanien
Beste Geschäftsinvestition in Albanien – Hotel zum Verkauf im Zentrum von Vlora, in Strandnähe und an der Uferpromenade.
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 772 m²
Etagenzahl 5
Luxushotel in Vlora, Albanien, zu verkaufen. – Hervorragende Investition mit hohem Gewinnpot…
$2,35M
MwSt.
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Albania Property Group
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Hotel 300 m² in Bashkia Vlore, Albanien
Hotel 300 m²
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 7
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 300 m²
Stockwerk 2/8
Shesim Hotel on the Lungomare, Vlora. In one of the most elite and tourist areas of the cit…
$1,75M
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Investment Realty Group
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🔑🏨 3-STORY HOTEL FOR SALE IN CENTRAL, VLORA in Bashkia Vlore, Albanien
🔑🏨 3-STORY HOTEL FOR SALE IN CENTRAL, VLORA
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 800 m²
Etagenzahl 3
🔑🏨 3-STORY HOTEL FÜR SALE IN ZENTRAL, VLORA💰 VERKAUFZEICHNIS: 2.500.000 EURO📌 VERFAHREN:🏨 3-…
$2,88M
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𝗛𝗢𝗧𝗘𝗟 𝗙𝗢𝗥 𝗦𝗔𝗟𝗘 𝗢𝗡 𝗧𝗛𝗘 𝗖𝗢𝗔𝗦𝗧𝗟𝗜𝗡𝗘 𝗢𝗙 𝗩𝗟𝗢𝗥𝗔 - 𝗔𝗟𝗕𝗔𝗡𝗜𝗔. in Bashkia Vlore, Albanien
𝗛𝗢𝗧𝗘𝗟 𝗙𝗢𝗥 𝗦𝗔𝗟𝗘 𝗢𝗡 𝗧𝗛𝗘 𝗖𝗢𝗔𝗦𝗧𝗟𝗜𝗡𝗘 𝗢𝗙 𝗩𝗟𝗢𝗥𝗔 - 𝗔𝗟𝗕𝗔𝗡𝗜𝗔.
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 300 m²
Etagenzahl 2
HOTEL ON SALE.📍 Frontlinie an der Promenade.🌊 Meerblick.⛱️ Nur 50m von der Küste entfernt.In…
Preis auf Anfrage
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Investment Realty Group
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Hotel 888 m² in Bashkia Vlore, Albanien
Hotel 888 m²
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 888 m²
For sale: A 6-story building, each floor offering 148 m² of versatile space, ideally located…
$1,42M
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Hotel 337 m² in Bashkia Vlore, Albanien
Hotel 337 m²
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 337 m²
Nur wenige Schritte von der Altstadt entfernt bietet dieses voll funktionierende Hotel eine …
$3,05M
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HOTEL FOR SALE, IN VLORA WITH SEA VIEW! in Bashkia Vlore, Albanien
HOTEL FOR SALE, IN VLORA WITH SEA VIEW!
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 410 m²
Etagenzahl 1
Funktionshotel zum Verkauf in einer der beliebtesten Gegenden von Vlora "Uji i Ftohtë", Lung…
$1,58M
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Hotel 1 000 m² in Bashkia Vlore, Albanien
Hotel 1 000 m²
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 1 000 m²
Die Wohnungen befinden sich auf der südlichen Seite der Stadt Vlora, in Uja i Ftohte, bietet…
$1
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NEXT REAL ESTATE
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🔑🏨 HOTEL FOR SALE IN TRANSBALKANIKE, VLORA. 📍 Near Big Market in Bashkia Vlore, Albanien
🔑🏨 HOTEL FOR SALE IN TRANSBALKANIKE, VLORA. 📍 Near Big Market
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 150 m²
🔑🏨 Hotel zum Verkauf in TRANSBALKANIKE, VLORA.📍 In der Nähe von Big Market🏨 Dieses Hotel ste…
$341,182
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