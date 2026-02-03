Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Bashkia Vlore
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Restaurant, Café

Restaurants in Bashkia Vlore, Albanien

gewerbeimmobilien
82
hotels
6
büros
3
lagerräume
5
Zeig mehr
Restaurant, Café Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Luxusrestaurant zum Verkauf in Vlore, Albanien in Bashkia Vlore, Albanien
Luxusrestaurant zum Verkauf in Vlore, Albanien
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 588 m²
Restaurant in Vlora, Albanische Riviera, zu verkaufen. „Verpassen Sie nicht diese seltene Ge…
$1,75M
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Albania Property Group
Sprachen
English, Italiano
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen