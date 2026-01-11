Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Farke
  4. Langfristige Vermietung

Langfristige Miete von Immobilien in Farke, Albanien

wohnungen
19
häuser
12
gewerbeimmobilien
11
43 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Stockwerk 6/7
For rent: modern 3+1+2 apartment, located in one of the most sought-after areas of Tirana ne…
$1,514
pro Monat
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Büro 290 m² in Tirana, Albanien
Büro 290 m²
Tirana, Albanien
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 290 m²
Etagenzahl 2
Japim me Qira ambient per Zyra ne Rezidencen Kodra e Diellit 2. Ambienti disponon nje siperf…
$5,416
pro Monat
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Restaurant, Café 69 m² in Tirana, Albanien
Restaurant, Café 69 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Etagenzahl 8
The premises are located on the ground floor of a new building at the entrance of Rr Rrapo H…
$874
pro Monat
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Wohnung 3 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
Stockwerk 3/10
In the zone of the Paris Commune, Medar Shtylla street, a super 3+1+2 apartment with modern …
$978
pro Monat
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Wohnung 4 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 4 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Stockwerk 2/3
3+1+Parking Space Apartment at Rezidenca Kodra Diellit 1/ Extension. The apartment has a to…
$1,165
pro Monat
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Doppelhaus 2 zimmer in Tirana, Albanien
Doppelhaus 2 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
Stockwerk 1/2
For rent: Duplex 2+1+2+ Laundry at the Residence "Kodra e Diellit 2". The duplex is organiz…
$1,398
pro Monat
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Wohnung 1 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 1 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Stockwerk 1/4
In the Kodra Diellit 1 residence, a 1+1 apartment is for rent. It is located on the 1st floo…
$699
pro Monat
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Wohnung 2 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
✅ Preis: 400 Euro/Monat✅ Lage: Trockener See, FZ Complex, TiranaDie Wohnung befindet sich in…
$468
pro Monat
4-Zimmer-Villa in Farke e Vogel, Albanien
4-Zimmer-Villa
Farke e Vogel, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Nur 150 Meter von der neuen Fußgängerzone des Farka Sees entfernt befindet sich diese Villa …
$3,502
pro Monat
Wohnung 1 zimmer in Lunder, Albanien
Wohnung 1 zimmer
Lunder, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Stockwerk 2/3
A modern 1+1 apartment is available for rent in Rose Garden Residence, just a few steps away…
$792
pro Monat
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Büro 136 m² in Tirana, Albanien
Büro 136 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 136 m²
Etagenzahl 10
In one of the most sought-after and elite areas of Tirana, in Kodra e Diellit, a modern and …
$1,048
pro Monat
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Lager 412 m² in Tirana, Albanien
Lager 412 m²
Tirana, Albanien
Fläche 412 m²
Etagenzahl 2
In an area with high demand for parking and storage spaces, a space with a total area of 412…
$1,723
pro Monat
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Wohnung 1 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 1 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 3/10
In one of the most frequented areas of Tirana, near the Olympic Park and the Paris Commune, …
$978
pro Monat
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Grundstück 2 zimmer in Farke e Madhe, Albanien
Grundstück 2 zimmer
Farke e Madhe, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 421 m²
Land for rent in Farka! For various businesses! Leveled with concrete and also with cabins! …
$1,165
pro Monat
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Gewerbefläche 1 489 m² in Tirana, Albanien
Gewerbefläche 1 489 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 1 489 m²
Stockwerk 1/9
A 3-storey building with a total area of 1500m2 is for rent. The relevant surfaces are as fo…
$14,559
pro Monat
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
4-Zimmer-Villa in Tirana, Albanien
4-Zimmer-Villa
Tirana, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 393 m²
Etagenzahl 4
We are selling an Individual Villa with a swimming pool in the Residence Kodra e Diellit 1. …
$3,494
pro Monat
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Doppelhaus 2 zimmer in Tirana, Albanien
Doppelhaus 2 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 4/5
• Modern duplex 2+1+2 bathrooms for rent near Kodra e Diellit Residence. The apartment is ne…
$1,747
pro Monat
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Gewerbefläche 81 m² in Tirana, Albanien
Gewerbefläche 81 m²
Tirana, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 81 m²
Etagenzahl 9
Shop for rent, service unit at Liqeni i Thate Located in a new and modern complex Main feat…
$1,933
pro Monat
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
6-Zimmer-Villa in Farke e Vogel, Albanien
6-Zimmer-Villa
Farke e Vogel, Albanien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 373 m²
Etagenzahl 3
Die Villa, ein Teil einer kleinen Residenz und mit einer ausgewählten Gemeinde, bietet einen…
$4,076
pro Monat
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Wohnung 3 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 109 m²
Stockwerk 4/7
In a quiet area on the edge of a dry lake, an apartment is offered for rent. It is located o…
$1,048
pro Monat
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Wohnung 2 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Stockwerk 2/7
On Bill Clinton Street, a 2+1 type apartment is available for rent. The apartment has an are…
$817
pro Monat
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Wohnung 2 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 2/5
2+1 apartment for rent near Kodra e Diellit. The apartment has an area of 64.5 m² organized…
$758
pro Monat
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
4-Zimmer-Villa in Farke e Madhe, Albanien
4-Zimmer-Villa
Farke e Madhe, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Luxusvilla am Ufer des Sees - Farke, TiranaPanoramavilla mit Pool, Garten und BergblickWillk…
$2,942
pro Monat
Immobilienagentur
Lux-Albania Home
Sprachen
English, Русский, Italiano
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Gewerbefläche 650 m² in Tirana, Albanien
Gewerbefläche 650 m²
Tirana, Albanien
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 650 m²
Stockwerk 1/3
Office for Rent at Residence Kodra e Diellit 1. Total area 650m2, organized in 4 open space …
$9,085
pro Monat
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Wohnung 1 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 1 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 3/5
1+1 apartment for rent located in Kodra e Diellit residence 2. It is located on the 3rd floo…
$699
pro Monat
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Gewerbefläche 292 m² in Tirana, Albanien
Gewerbefläche 292 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 7
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 292 m²
Stockwerk 3/9
Commercial premises suitable for offices or clinics are for rent. It has 7 suitable spaces s…
$4,659
pro Monat
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Wohnung 2 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
✅ Preis: 1200 Euro/maj ✅ Lage: Lake Thate, Radisson, Tyrane ✅ Hintergrund: 80m2Die Wohnung b…
$1,397
pro Monat
5-Zimmer-Villa in Tirana, Albanien
5-Zimmer-Villa
Tirana, Albanien
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 461 m²
Etagenzahl 4
A modern and elegant villa is for rent in the elite residence Kodra e Diellit 1. The villa h…
$5,241
pro Monat
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Wohnung 1 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 1 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Stockwerk 2/5
Continuation of Kodra Diellit 1, 1+1 apartment for rent with contemporary furniture. It is l…
$575
pro Monat
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Wohnung 3 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 98 m²
Stockwerk 5/7
A modern and highly functional apartment is for rent in one of the most sought-after areas o…
$1,165
pro Monat
Immobilienagentur
Investment Realty Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
