Langfristige Miete von Immobilien in Qender Vlore, Albanien

wohnungen
4
häuser
5
10 immobilienobjekte total found
Grundstück in Panaje, Albanien
Grundstück
Panaje, Albanien
Fläche 7 000 m²
Grundstück zum Verkauf im Valias Bereich, nur wenige Minuten von Tirana entfernt, geeignet f…
$586
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
✅ Preis: 400 Euro/Monat✅ Standort: In der Nähe des Krankenhauses, Vlore✅ Zweiter Stock eines…
$468
pro Monat
Haus 3 zimmer in Kanine, Albanien
Haus 3 zimmer
Kanine, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 1/2
✅ Preis: 400 Euro/Monat✅ Standort: Kanine, VloreDie Gegend, in der sich das Haus befindet, i…
$466
pro Monat
🆕🏡 PRIVATE HOUSE FOR RENT IN RISILI, VLORA in Risili, Albanien
🆕🏡 PRIVATE HOUSE FOR RENT IN RISILI, VLORA
Risili, Albanien
Fläche 130 m²
Etagenzahl 2
🆕🏡 PRIVATE HAUS FÜR RENT IN RISILI, VLORA🏷 Preis: 400 Euro/Monat📐 Oberfläche: 130 m2 Gesamt📏…
$463
pro Monat
Haus 2 zimmer in Kanine, Albanien
Haus 2 zimmer
Kanine, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
✅ Preis: 550 Euro/Monat✅ Standort: Kanine, VloreDie Gegend, in der sich das Haus befindet, i…
$627
pro Monat
Haus 3 zimmer in Kanine, Albanien
Haus 3 zimmer
Kanine, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 1
✅ Preis: 700 Euro/Monat✅ Standort: Im Zentrum von KaninaDie Gegend, in der sich die Wohnung …
$727
pro Monat
Wohnung in Kanine, Albanien
Wohnung
Kanine, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Stockwerk 5
Ferienwohnung 2+1 für Langzeitmiete. Die Wohnung befindet sich in einer großartigen Lage in…
$348
pro Monat
Haus 3 zimmer in Kanine, Albanien
Haus 3 zimmer
Kanine, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 2/2
✅ Preis: 500 Euro/Monat✅ Standort: Kanine, VloreDie Gegend, in der sich das Haus befindet, i…
$582
pro Monat
Studio 2 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Studio 2 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
✅ Preis: 300 Euro/Monat✅ Standort: In der Nähe des Krankenhauses, Vlore✅ Zweiter Stock eines…
$351
pro Monat
