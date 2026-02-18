Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  Albanien
  Bashkia Vlore
  Langfristige Vermietung
  4. Langfristige Vermietung

Langfristige Miete von Immobilien in Bashkia Vlore, Albanien

Orikum
23
Qender Vlore
10
569 immobilienobjekte total found
🔑🏡 APARTMENT FOR RENT 2+1 NEAR THE “ALI DEMI” HIGH SCHOOL, VLORA. in Bashkia Vlore, Albanien
🔑🏡 APARTMENT FOR RENT 2+1 NEAR THE “ALI DEMI” HIGH SCHOOL, VLORA.
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 4
🔑🏡 WOHNUNG FÜR RENT 2+1 NEAR THE "ALI DEMI" HIGH SCHOOL, VLORA.📍 Lage: Sadik Zotaj Street, V…
$714
pro Monat
🏨🔑 FOR RENT – HOTEL NEAR MURADIES, VLORA in Bashkia Vlore, Albanien
🏨🔑 FOR RENT – HOTEL NEAR MURADIES, VLORA
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 350 m²
Etagenzahl 2
🏨🔑 FOR RENT – HOTEL NEAR MURADIES, VLORA💰 JÄHRLICHER RENT: 30.000 €📍 BESCHREIBUNG:Dieses Hot…
$35,630
pro Monat
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA. in Bashkia Vlore, Albanien
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA.
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 9
🔑🏡 1+1 APARTMENT FÜR RENT IN LUNGOMARE, VLORA.💶 Preis: €600 / Monat📐 Fläche: 70 m2📍 Lage: Mu…
$712
pro Monat
🏡 PRIVATE HOUSE FOR RENT NEAR KUZUM BABA, VLORA. in Bashkia Vlore, Albanien
🏡 PRIVATE HOUSE FOR RENT NEAR KUZUM BABA, VLORA.
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
💶 Preis: €550/Month📐 Grundstücksfläche: 500 m2🏠 Baufläche: 100 m2🕒 Langzeitmiete🏠 Innenorgan…
$651
pro Monat
🌊🏖️ BUSINESS PREMISES FOR RENT ON THE FRONTLINE – LUNGOMARE, VLORA. in Bashkia Vlore, Albanien
🌊🏖️ BUSINESS PREMISES FOR RENT ON THE FRONTLINE – LUNGOMARE, VLORA.
Bashkia Vlore, Albanien
Fläche 170 m²
🌊🏖️ BUSINESS PREMISE FÜR RENT ON THE FRONTLINE – LUNGOMARE, VLORA.Die Räumlichkeiten befinde…
$4,157
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
✅ Price: 650 Euro/Month ✅ Location: Kombinati i Peshkut, Vlore ✅ Possibility to rent a parki…
$757
pro Monat
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA. 📍 Near Pirro Hotel in Bashkia Vlore, Albanien
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA. 📍 Near Pirro Hotel
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Stockwerk 2
🔑🏡 1+1 APARTMENT FÜR RENT IN LUNGOMARE, VLORA.📍 In der Nähe von Pirro Hotel💶 Preis: €500 / M…
$585
pro Monat
Wohnung in Bashkia Vlore, Albanien
Wohnung
Bashkia Vlore, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Stockwerk 5
Ferienwohnung 1+1 Lungomare Vlore! Apartments für langfristige Miete in der Nähe des Meeres.…
$406
pro Monat
Wohnung 3 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
✅ Preis: 900 Euro/Monat✅ Lage: Hinter Brooklyn Restaurant, VloreDie Wohnung befindet sich in…
$1,081
pro Monat
🌳🏡 FOR RENT SECOND FLOOR OF VILLA NEAR KUZUM BABA, VLORA in Bashkia Vlore, Albanien
🌳🏡 FOR RENT SECOND FLOOR OF VILLA NEAR KUZUM BABA, VLORA
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 140 m²
Etagenzahl 2
🌳🏡 FUR RENT SECOND FLOOR VILLA NEAR KUZUM BABA, VLORAIn einer ruhigen und schönen Gegend in …
$578
pro Monat
Haus 3 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Haus 3 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 135 m²
Stockwerk 2/2
✅ Price: 400 Euros/Month ✅ Location: “Hajro Cakerri” neighborhood, Vlore ✅ Second floor area…
$452
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
✅ Preis: 350 Euro/Monat✅ Lage: An Da Vinci Bar, Lungomare✅ Verfügbar bis JuniDie Gegend, in …
$421
pro Monat
Haus 2 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Haus 2 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
✅ Preis: 300 Euro/Monat✅ Lage: in der Nähe von Saint Tropez, VloreDie Gegend, in der sich di…
$360
pro Monat
Wohnung in Bashkia Vlore, Albanien
Wohnung
Bashkia Vlore, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Stockwerk 3
Miete für Long-Term! Ferienwohnung 2+1 in vlore. die Apartments befinden sich im Bereich von…
$348
pro Monat
Wohnung in Orikum, Albanien
Wohnung
Orikum, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 5
Ferienwohnung 2+1 im Diamond Hill Resort & SPA Vlore für langfristige Miete! . 2 Schlafzimme…
$580
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 6
✅ Preis: 450 Euro/Monat✅ Lage: An der "Rira" Tankstelle, VloreDie Gegend, in der sich die Wo…
$529
pro Monat
Doppelhaus 2 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Doppelhaus 2 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
✅ Preis: 300 Euro/Monat✅ Lage: In "Conad" Supermarkt, VloreDie Gegend, in der sich die Wohnu…
$346
pro Monat
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA 📍 Near the Navy School in Bashkia Vlore, Albanien
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA 📍 Near the Navy School
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 4
🔑🏡 1+1 WOHNUNG FÜR RENT IN LUNGOMARE, VLORA📍 In der Navy School💶 Preis: €450 / Monat📐 Fläche…
$524
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Stockwerk 3
Die Wohnung befindet sich in einer ruhigen und sicheren Gegend, mit einfachem Zugang zu den …
$453
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 71 m²
✅ Preis: 35.000 Leke/Month (nicht verhandelbar)✅ Standort: Near Diamond Hill, Vlore✅ Fläche:…
$407
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Wenn Sie eine Mietwohnung in Vlora mit Meerblick suchen, ist dies die ideale Kombination aus…
$591
pro Monat
Wohnung 3 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
✅ Preis: 400 Euro/Monat✅ Lage: nahe Union Bank, Vlore-Skele Boulevard✅ Oberfläche: 80m2Die G…
$456
pro Monat
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN TRANSBALLKANIKE, VLORA 📍 Opposite Gega Oil in Bashkia Vlore, Albanien
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN TRANSBALLKANIKE, VLORA 📍 Opposite Gega Oil
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 3
🔑🏡 1+1 WOHNUNG FÜR RENT IN TRANSBALLKANIKE, VLORA📍 gegenüber Gega öl💶 Preis: 450 Euro/Monat📐…
$504
pro Monat
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA 📍 Near Hannover Bar in Bashkia Vlore, Albanien
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA 📍 Near Hannover Bar
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 3
🔑🏡 1+1 WOHNUNG FÜR RENT IN LUNGOMARE, VLORA📍 in Hannover Bar💶 Preis: €350 / Monat📐 Fläche: 7…
$408
pro Monat
🏘 FOR RENT PRIVATE HOUSE 1+1 IN 7 PALLATET, VLORA. in Bashkia Vlore, Albanien
🏘 FOR RENT PRIVATE HOUSE 1+1 IN 7 PALLATET, VLORA.
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Etagenzahl 1
🏘 Für das PRIVATE HAUS 1+1 IN 7 PALLATET, VLORA.💸 Preis: 300 Euro/Monat📍 Standort: Rruga Dhi…
$351
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 89 m²
✅ Preis: 350 Euro /Monat✅ Standort: Rr. Aristill Kokoshi, Vlore✅ Fläche: 68m2Die Gegend, in …
$418
pro Monat
Wohnung in Bashkia Vlore, Albanien
Wohnung
Bashkia Vlore, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 98 m²
Stockwerk 10
Ferienwohnung 2+1 für Langzeitmiete;gut und komplett eingerichtet,nur 5 Minuten zu Fuß zum S…
$345
pro Monat
Wohnung in Bashkia Vlore, Albanien
Wohnung
Bashkia Vlore, Albanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 3
Zu vermieten! Ferienwohnung 2+1 in Vlora! Die Wohnung befindet sich im 3. Stock, es gibt ein…
$290
pro Monat
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA. 📍 Near Xhihanka Supermarket in Bashkia Vlore, Albanien
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA. 📍 Near Xhihanka Supermarket
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 6
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA. 📍 Near Xhihanka Supermarket 💶 Price: €350…
$408
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Bashkia Vlore, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Bashkia Vlore, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
✅ Preis: 25.000 Leke/Monat✅ Lage: in der Nähe von Aleksandria, VlorDie Gegend, in der sich d…
$295
pro Monat
