Langfristige Miete von Immobilien in Kamza, Albanien

5-Zimmer-Villa in Kamza, Albanien
5-Zimmer-Villa
Kamza, Albanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 370 m²
Stockwerk 3/3
This villa with 3 bedrooms and 3 bathrooms is offered for rent in the Laknas area, Tirana, w…
$2,329
pro Monat
Miethaus 520 m² in Kamza, Albanien
Miethaus 520 m²
Kamza, Albanien
Fläche 520 m²
Ein geschäftsorientiertes Grundstück mit großem Bauvolumen und exzellentem Straßenzugang ist…
$4,094
pro Monat
Grundstück in Kamza, Albanien
Grundstück
Kamza, Albanien
Fläche 2 m²
Grundstück zu vermieten mit einer Fläche von 2.300 m2 im Kamza Bereich, mit einfachem Zugang…
$585
pro Monat
Gewerbefläche 140 m² in Paskuqan, Albanien
Gewerbefläche 140 m²
Paskuqan, Albanien
Fläche 140 m²
Ein geeigneter Platz für Büros oder andere Geschäftsaktivitäten ist in der Region Paskuqan z…
$934
pro Monat
