Langfristige Miete von Immobilien in Tirana, Albanien

Tirana
252
Farke
38
Dajt
5
326 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 86 m²
Stockwerk 6/22
Apartment 2+1 for rent in the "Mine Peza" Residence This apartment offers a perfect combina…
$1,742
pro Monat
Restaurant, Café 46 m² in Tirana, Albanien
Restaurant, Café 46 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Etagenzahl 10
Bar / unit for rent in the well-known area of the Paris Commune in Tirana. • Net area: 46 m²…
$987
pro Monat
Gewerbefläche 100 m² in Tirana, Albanien
Gewerbefläche 100 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Etagenzahl 10
The space is located on the ground floor of a new building near Dinamo Stadium, organized as…
$1,865
pro Monat
Wohnung 3 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 225 m²
Stockwerk 9/10
Apartment 3+1+2 for Rent on Kosovareve Street, on the 9th floor of a 10-story building, equi…
$3,141
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Stockwerk 3/6
Apartment 2+1 with a net area of 100 m² for rent on the fourth floor of the Konkord Center, …
$610
pro Monat
Wohnung 4 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 4 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 125 m²
Stockwerk 4/10
For rent – Top location Paris Commune, Arabit Palace (near Kristal Center) - Apartment 3+1 …
$932
pro Monat
Wohnung 3 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 117 m²
Stockwerk 5/10
On Jordan Misja street, a super 3+1+2+Parking Spot apartment is for rent. The apartment has …
$1,282
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
Stockwerk 2/10
The apartment is located on Jordan Misja Street in a well-managed building. Layout: 1 hallw…
$816
pro Monat
Wohnung 3 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 2/8
Modern 2+1+2 apartment for rent, located on the second floor of a new and well-managed build…
$1,745
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Stockwerk 5/8
2+1+2 apartment offered at Alba residence, between the bus park and the former aviation fiel…
$1,107
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 2/5
2+1 apartment for rent near Kodra e Diellit. The apartment has an area of 64.5 m² organized…
$758
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 6/7
Apartment 1+1 for rent in the “Tower Bridge 3” complex, Oxhaku A 1+1 apartment with a gross…
$559
pro Monat
Büro 157 m² in Tirana, Albanien
Büro 157 m²
Tirana, Albanien
Fläche 157 m²
Stockwerk 1/5
Office for rent near the "Air Albania" stadium Strategic location, near the "Air Albania" st…
$2,737
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Stockwerk 3/4
In the Ali Demi area, near the Mangalem Complex, the 3rd floor of a villa is for rent. It is…
$582
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
Stockwerk 5/10
Near Kavaje Street, on Islam Alla Street, a 2+1 apartment is for rent. It is located on the …
$1,165
pro Monat
Gewerbefläche 650 m² in Tirana, Albanien
Gewerbefläche 650 m²
Tirana, Albanien
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 650 m²
Stockwerk 1/3
Office for Rent at Residence Kodra e Diellit 1. Total area 650m2, organized in 4 open space …
$9,085
pro Monat
Konferenzsaal 2 054 m² in Tirana, Albanien
Konferenzsaal 2 054 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 21
Schlafräume 21
Anzahl der Badezimmer 25
Fläche 2 054 m²
Etagenzahl 5
Multi-functional apartment for rent at the former last station of New Tirana. The building h…
$18,635
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Stockwerk 3/8
For rent apartment 1+1 near the New Boulevard on Jordan Misja street with a total area of 64…
$582
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Stockwerk 9/12
Apartment or office 2+1 for rent at Lake View Residence. Organized by living room, 2 rooms,…
$1,689
pro Monat
Wohnung 3 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 93 m²
Stockwerk 4/7
The apartment is organized into two bedrooms, a living room with a separate kitchen, a bathr…
$874
pro Monat
Büro 163 m² in Tirana, Albanien
Büro 163 m²
Tirana, Albanien
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 163 m²
Stockwerk 6/10
Premises for rent in Don Bosko, near the Gjeli restaurant, in a building complex. The net ar…
$1,398
pro Monat
Wohnung 3 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
✅ Preis: 450 Euro/Monat✅ Standort: Tom Doshi Complex, Shkoze, Tirana✅ Fläche: 140m2Die Gegen…
$510
pro Monat
Gewerbefläche 72 m² in Tirana, Albanien
Gewerbefläche 72 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Commercial Space for Rent – Beginning of Kodra e Diellit! -Net area: 72 m² -Veranda area: 2…
$641
pro Monat
Wohnung 3 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 93 m²
Stockwerk 9/9
Apartment for rent on the 9th floor of a building on Muhamet Gjollesha Street, Tirana. Fully…
$932
pro Monat
Gewerbefläche 80 m² in Tirana, Albanien
Gewerbefläche 80 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Etagenzahl 12
A shop is for rent on the ground floor of a new building with a glass facade facing the main…
$1,398
pro Monat
Wohnung 3 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Stockwerk 6/10
Office space for rent – Fiori di Bosco Location: Fiori di Bosco Floor: 6 Area: 118 m² net |…
$929
pro Monat
Gewerbefläche 689 m² in Tirana, Albanien
Gewerbefläche 689 m²
Tirana, Albanien
Fläche 689 m²
Stockwerk 3/3
Business premises for rent in the Kombinat area The building has a total area of 689m2 divid…
$8,025
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Stockwerk 4/6
2+1 apartment for rent in the center, Bardhok Biba Street. The apartment is located on the …
$815
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Stockwerk 3/12
Jepet me Qira Apartament 2+1+2 tek Stadiumi Air Albania! Apartamenti ka nje siperfaqe totale…
$2,912
pro Monat
Büro 47 m² in Tirana, Albanien
Büro 47 m²
Tirana, Albanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 2/40
The environment has a net area of 47.92m2 net and 76.67 gross. It is positioned on the edge …
$4,076
pro Monat
